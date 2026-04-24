Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Culture Live 24 Απριλίου 2026, 18:50

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Ο Ντιν Ταβουλάρης, ο διακεκριμένος βραβευμένος με Όσκαρ σκηνογράφος που συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες, μεταξύ των οποίων και οι τρεις ταινίες του «Νονού», το «Αποκάλυψη Τώρα» και το «Μια Μέρα ένας Έρωτας» απεβίωσε. Ήταν 93 ετών.

Πέθανε το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο του Παρισιού από φυσικά αίτια, όπως ανέφερε ο συντάκτης του The Hollywood Reporter και κριτικός κινηματογράφου Τζόρνταν Μίντζερ. Οι δύο είχαν συνεργαστεί για το βιβλίο του 2022 «Conversations With Dean Tavoularis».

Το κορυφαίο βραβείο

Ο Ταβουλάρης κέρδισε Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης σκηνογραφίας για το «Ο Νονός II» (1974) και ήταν επίσης υποψήφιος για το έργο του σε τρεις άλλες ταινίες σε σκηνοθεσία Κόπολα -το «Αποκάλυψη Τώρα» (1979), Τάκερ: Ο άνθρωπος και το όνειρό του (1988) και Νονός III (1990)- καθώς και για την ταινία Οι Αετονύχηδες του Μπρινκς (1978) του Γουίλιαμ Φρίντκιν.

Στην πρώτη του ταινία ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Ταβουλάρης δημιούργησε την αποκαρδιωτική ατμόσφαιρα του Dust Bowl για τη θρυλική ταινία του Άρθουρ Πεν «Μπόνι και Κλάιντ» (1967), την πρώτη από τις έξι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στις οποίες εργάστηκε. Δύο από αυτές -οι δύο πρώτες ταινίες του «Νονού»- κέρδισαν το κορυφαίο βραβείο.

Ο Ταβουλάρης συνεργάστηκε επίσης με τον σκηνοθέτη Κόπολα στις ταινίες «Η Συνομιλία» (1974), «Οι Αουτσάιντερς» (1983), «Ο Αταίριαστος» (1983), «Η Πέγκι Σου Παντρεύτηκε» (1986), «Πέτρινοι Κήποι» (1987), «Ιστορίες της Νέας Υόρκης» (1989) και «Τζακ» (1996).

Σε υποστηρίζει

Μιλώντας για τον Κόπολα, «Υπάρχουν πολλές συνεργασίες σε όλα τα είδη επιχειρήσεων που μπορεί πάντα να καταλήξουν άσχημα, αλλά μερικές φορές μπορεί να εξελιχθούν σε συνεργασία. Βλέπεις τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, νιώθεις ότι σε υποστηρίζει», είπε ο Ταβουλάρης σε μια συνέντευξη το 2018.

«Όταν γυρίζεις μια ταινία, όσο σκληρός κι αν είσαι, όσο δυνατός κι αν είσαι, χρειάζεσαι ένα αίσθημα υποστήριξης. Και αυτό το είχα πάντα με τον Φράνσις».

«Όπως συμβαίνει με όλες τις σπουδαίες συνεργασίες», είπε ο Κόπολα το 1997, «άρχισα να βασίζομαι στον Ντιν. Αυτό εξελίχθηκε σε μια φυσική και σιωπηλή συνεργασία, η οποία μου πρόσφερε μεγάλη άνεση και συνέβαλε στο ύφος των ταινιών στις οποίες δουλέψαμε μαζί».

Το 2007, του απονεμήθηκε το Βραβείο Ζωής από το Art Directors Guild.

Ερειπωμένος ναός

Για την ταινία «Ο Νονός II», ο Ταβουλάρης μετέτρεψε την East Sixth Street, μεταξύ των λεωφόρων A και B στο Κάτω Μανχάταν, σε Μικρή Ιταλία του 1918, με χωματόδρομο και γραφικές, παλιομοδίτικες βιτρίνες καταστημάτων.

Δεν υπήρχε τίποτα γραφικό στην παραγωγή της ταινίας «Apocalypse Now», για την οποία ο Ταβουλάρης δημιούργησε ένα εφιαλτικό βασίλειο στη ζούγκλα με έναν ερειπωμένο ναό -εμπνευσμένο από το αρχαίο Άνγκορ Βατ στην Καμπότζη- ως κεντρικό του στοιχείο. Η προγραμματισμένη διαμονή του 14 εβδομάδων στις Φιλιππίνες κατέληξε να διαρκέσει δύο χρόνια. (Συνολικά, η ταινία χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί.)

«Ποτέ δεν είχες την αίσθηση, στο τέλος της ημέρας, ότι πέρασε άλλη μια μέρα και ότι ήσουν μια μέρα πιο κοντά στην ολοκλήρωση», δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times το 2012.

«Πόλη της Αμαρτίας»

Και για τη νοσταλγική (και ακριβή) ερωτική ιστορία Μια Μέρα, Ένας Έρωτας (1981), ποιος χρειαζόταν να ταξιδέψει μέχρι το Λας Βέγκας, όταν μπορούσε να ζητήσει από τον Ταβουλάρη να κατασκευάσει μια πολυτελή, υψηλής τεχνολογίας εκδοχή της «Πόλης της Αμαρτίας» στο American Zoetrope του Κοπόλα στο Σαν Φρανσίσκο;

Καλύπτοντας εννέα στούντιο ηχογράφησης, το σκηνικό του περιλάμβανε αντίγραφα καζίνο και της οδού Fremont με άφθονα φώτα νέον και μια πλακόστρωτη διασταύρωση, μια κατοικημένη γειτονιά, ένα μοτέλ στην έρημο και έναν ψεύτικο διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο McCarran.

Τίποτα παρόμοιο

«Αγόρασα ένα κινηματογραφικό στούντιο, που είναι σαν να αγόρασα ένα θέατρο. Γιατί στο καλό να πάω στο Λας Βέγκας;» είπε ο Κόπολα στο Rolling Stone το 1982.

«Ας το φτιάξουμε μέσα στο στούντιο και ας το ελέγχουμε απόλυτα, με τα σκηνικά να βρίσκονται σε μία σκηνή, όπως στο Saturday Night Live, και οι ηθοποιοί να το ερμηνεύουν κυριολεκτικά σαν θεατρικό έργο -“Έτοιμοι, πάμε!”- και να κάνουμε ολόκληρη την ταινία σαν παράσταση και μετά να επιστρέψουμε και να τοποθετήσουμε τις κάμερες σε διαφορετικά σημεία με τις μεταβάσεις, τη μουσική, τα πάντα. Δεν θα υπήρχε τίποτα παρόμοιο!».

Συνέχισε: «Ο Ντιν, στο μυαλό του, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα της δημιουργίας των ψευδαισθήσεων της ταινίας με ματ πλάνα και τεχνάσματα σε αυτό το επίπεδο. Ήθελε να χτίσει τη φαντασία — αυτό είναι που κόστισε τα επιπλέον 10 περίπου εκατομμύρια δολάρια».

«Είμαστε Ελληνοαμερικανοί και ένας από τους πελάτες [του πατέρα του] ήταν τα στούντιο της Fox, τα οποία ανήκαν στον [Ελληνοαμερικανό] Σπύρο Σκούρα», είπε ο Ταβουλάρης

Το αντίο του Κόπολα

Την Πέμπτη, ο Κόπολα χαρακτήρισε τον Ταβουλάρη «αγαπητό φίλο» και είπε ότι ο θάνατός του είναι «μια βαθιά απώλεια. Δεν θα μπορούσα να απαριθμήσω τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ωφέλησε τη δουλειά μου και την προσωπική μου ζωή. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος φίλος, ένας σπουδαίος σκηνογράφος και ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ελληνοαμερικανοί

Ο Κωνσταντίνος Ταβουλάρης γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1932 στο Λόουελ της Μασαχουσέτης. Όταν ήταν παιδί, η οικογένειά του μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου ο πατέρας του ασχολούνταν με τον τομέα του καφέ.

«Είμαστε Ελληνοαμερικανοί και ένας από τους πελάτες [του πατέρα του] ήταν τα στούντιο της Fox, τα οποία ανήκαν στον [Ελληνοαμερικανό] Σπύρο Σκούρα», είπε ο Ταβουλάρης. «Το καλοκαίρι, μερικές φορές πήγαινα με τον πατέρα μου και περνούσα μια μέρα ακολουθώντας τον στις παραδόσεις του. Γυρίζαμε πίσω στο κυλικείο και έβλεπες σκηνικά και κυρίες ντυμένες με φορέματα της εποχής. Ήταν ένας μυστηριώδης, μαγικός παράδεισος».

Μπόνι και Κλάιντ

Σπούδασε αρχιτεκτονική και ζωγραφική στο Otis College of Art and Design και προσλήφθηκε στη Disney ως ενδιάμεσος σχεδιαστής στο τμήμα κινουμένων σχεδίων της εταιρείας, όπου μία από τις πρώτες ταινίες στις οποίες εργάστηκε ήταν η «Η Κυρία και ο Αλήτης» (1955).

Εργάστηκε υπό τις οδηγίες του καλλιτεχνικού διευθυντή Ρόμπερτ Κλατγουόρθι στις ταινίες της Disney «Pollyanna» (1960) και «Η αδερφή μου κι εγώ» (1961), και στη συνέχεια ήταν βοηθός του Clatworthy στη Warner Bros. στην ταινία του Robert Mulligan «Inside Daisy Clover» (1965), που διαδραματίζεται στη Σάντα Μόνικα το 1936.

Παρά την έλλειψη εμπειρίας του Ταβουλάρη, ο Πεν του έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ», και αυτός ανταποκρίθηκε.

Μια ολόκληρη εποχή

«Γυρίσαμε το “Μπόνι και Κλάιντ” με ελάχιστο προϋπολογισμό. Ήταν μόλις πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια», είπε ο Πεν. «Αλλά ο Ντιν Ταβουλάρης και η Θεοδώρα Βαν Ράνκλ, που σχεδίασε τα κοστούμια, δημιούργησαν μια ολόκληρη εποχή».

Αφού συνεργάστηκε με τον Μιχαήλ Αντονιόνι στην ταινία «Ζαμπρίσκι Πόιντ» (1970), που διαδραματίζεται στην Κοιλάδα του Θανάτου, συνεργάστηκε ξανά με τον Πεν στην ταινία «Little Big Man» (1970), ένα γουέστερν που γυρίστηκε στη Μοντάνα και στο Κάλγκαρι.

Ο Ταβουλάρης γνώρισε τον Κόπολα για πρώτη φορά όταν εργαζόταν ως βοηθός σκηνογράφου στην ταινία «Candy» (1968) με πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο.

Τα συνδικάτα της Νέας Υόρκης

Είπε ότι τα στελέχη της Paramount πίεζαν τον σκηνοθέτη να γυρίσει τον «Νονό» (1972) στο Σαιντ Λούις. «Γιατί στο Σαιντ Λούις; Πήγα εκεί και έριξα μια ματιά· ήταν γελοίο. Δεν θα έκανε την ταινία καλύτερη· ήθελαν μόνο να ξεφύγουν από τα συνδικάτα της Νέας Υόρκης», είπε.

«Ό,τι ήθελε η Paramount θα είχε κάνει αυτή την ταινία αποτυχία. Ό,τι πολέμησε και για ό,τι πάλεψε ο Φράνσις έκανε τον «Νονό» κλασική ταινία».

Σε όλες τις ζούγκλες του κόσμου

Για το «Αποκάλυψη Τώρα», ο Ταβουλάρης έψαξε για ελικόπτερα και ένα ποτάμι. «Πήγαμε στο Πεντάγωνο, αυτό το τεράστιο μυθικό κτίριο του Πενταγώνου, αλλά το Υπουργείο Στρατού διάβασε το σενάριο και είπε: “Όχι”. Όχι ελικόπτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», θυμήθηκε. «Έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε για ελικόπτερα αλλού -και χρειαζόμασταν ένα ποτάμι. … Πήγα στην Ταϊλάνδη, στο Μπόρνεο, στην Τζακάρτα, στη Μαλαισία- ήταν μια εμπειρία που με δίδαξε πολλά, και ακόμα θυμάμαι πόσο παράξενα ήταν αυτά τα ταξίδια. Κατέληξα στις Φιλιππίνες, και όπως συνέβη τελικά με πολλές πολεμικές ταινίες, η κυβέρνηση συνεργάστηκε και μας έδωσε ελικόπτερα, και είχαν και τους ποταμούς. Έτσι γυρίσαμε την ταινία στις Φιλιππίνες».

Κάποτε περιέγραψε τα γυρίσματα ως «το να ζω στο σπίτι του θανάτου που δημιουργούσα».

Ο Ταβουλάρης αφήνοντας το Χόλιγουντ ασχολήθηκε με τη ζωγραφική

Σε μια εισαγωγή για μια έκθεση του 2007 που παρουσίαζε την καριέρα του Ταβουλάρη ως σκηνογράφου και ζωγράφου, ο συγγραφέας Ζαν-Πολ Σκαρπίτα ανέφερε ότι ο σκηνογράφος «έφτασε σε μια ανώτερη πραγματικότητα, αυτή της ποίησης».

«Στην τέχνη του, δεν επιμένει στη μαγεία, στην οπτική εξαπάτηση, στην οπτική ψευδαίσθηση ή στην μη πραγματικότητα… Τα διεισδυτικά μάτια του του επιτρέπουν να παρατηρεί και να αισθάνεται τα πράγματα βαθιά, κάτι που τον οδηγεί να συλλάβει αυτό που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν: τα τεχνάσματα, τις τεχνητές κατασκευές, τα κόλπα, το στοιχείο της ζωής πάνω στο οποίο ρίχνεται το πέπλο της ψευδαίσθησης», έγραψε ο Σκαρπίτα.

«Στο μυαλό του, υπάρχει μια σαφής παράλληλη σχέση μεταξύ της ζωγραφικής και του κινηματογράφου, στο ότι θεωρεί το ένα και το άλλο ως διαφορετικά αλλά συμβατά μέσα για τη δημιουργία ενός φανταστικού κόσμου που υπάρχει μόνο σε μια δική του διάσταση».

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Ο Ντιν Ταβουλάρης με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα 

