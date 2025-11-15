magazin
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Spotlight

Όταν η Σοφία Κόπολα ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο, ήταν γνωστή ως «η ερασιτέχνης ηθοποιός που κατέστρεψε τον Νονό» -με συμμετοχή και στις τρεις θρυλικές ταινίες.

Η σκηνοθέτις μίλησε την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2025, στο 17ο ετήσιο Film Benefit Presented by Chanel του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, που διοργανώθηκε προς τιμήν της, και αναφέρθηκε στην δριμεία κριτική που δέχθηκε στα πρώτα της βήματα, αλλά και στους ανθρώπους που πίστεψαν στο καλλιτεχνικό της όραμα.

«Δεν θα σε αγαπήσουν όλοι»

Κατά την αποδοχή του βραβείου της, η Σοφία είπε: «Όταν ξεκίνησα, ήμουν στα είκοσι μου και διανύαμε την δεκαετία του ’90 στο Λος Άντζελες, όπου ήμουν γνωστή ως η κόρη του [Φρανσίς Φορντ Κόπολα] — αυτό ήταν πριν τα Nepo babies γίνουν χαριτωμένα και τα περισσότερα από αυτά καταλήξουν σε κέντρα αποτοξίνωσης — και ήμουν η ερασιτέχνης ηθοποιός που κατέστρεψε τον Νονό».

Φωτογραφία: IMDb

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τον ατζέντη της και άλλους που την είχαν βοηθήσει στην αρχή της καριέρας της.

Η Σοφία πρόσθεσε ότι ήταν ευγνώμων στην ηθοποιό Αντζελίκα Χιούστον, «η οποία μου είπε όταν ήμουν 20 ετών: ‘Δεν θα σε αγαπήσουν όλοι. Μην χάνεις το χρόνο σου με αυτούς’».

«Ξέρω ότι είναι κλισέ»

Όλες οι ταινίες «Ο Νονός» σκηνοθετήθηκαν από τον πατέρα της Σοφία, Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του περασμένου αιώνα, έχοντας στο βιογραφικό του πολλά Όσκαρ, τρεις Χρυσές Σφαίρες και δύο Χρυσούς Φοίνικες.

Όλα του τα παιδιά ακολούθησαν τα βήματα του, φροντίζοντας να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο — συμπεριλαμβανομένης της Σοφία, η οποία ξεκίνησε ως ηθοποιός, αλλά οδηγήθηκε κάπως αέναα στην σκηνοθεσία, έχοντας κερδίσει ένα Όσκαρ, δύο Χρυσές Σφαίρες, έναν Χρυσό Λέοντα και ένα Βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών.

Στο παρελθόν, η Σοφία Κόπολα δεν δίστασε να κάνει μια μικρή βουτιά στον ρόλο της στο «Νονό ΙΙΙ», δηλώνοντας στην εφημερίδα The New York Times το 2020 ότι «ήταν ντροπιαστικό να εκτίθεται στο κοινό με αυτόν τον τρόπο».

«Αλλά δεν ήταν όνειρό μου να γίνω ηθοποιός, οπότε δεν με συνέθλιψε», είπε στην Times. «Είχα άλλα ενδιαφέροντα. Δεν με διέλυσε».

«Μου έμαθε όμως ότι ως δημιουργικός άνθρωπος, πρέπει να παρουσιάζεις τη δουλειά σου [στο κοινό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα]. Σε κάνει πιο σκληρό. Ξέρω ότι είναι κλισέ, αλλά μπορεί να σε κάνει πιο δυνατό».

*Mε πληροφορίες από: People

Τράπεζες
Vita.gr
OT FORUM
Economy
inWellness
inTown
Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
