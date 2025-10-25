magazin
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
25 Οκτωβρίου 2025

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Τα γυρίσματα του εμβληματικού Αποκάλυψη Τώρα ήταν μια Οδύσσεια χάους, παράνοιας και φυσικών καταστροφών και παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή στον θρυλικό σκηνοθέτη του, Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τα γυρίσματα του Αποκάλυψη Τώρα στις Φιλιππίνες, είχε σχεδιάσει μία παραγωγή πέντε μηνών. Όμως, σχεδόν 240 ημέρες, αντικαταστάσεις πρωταγωνιστών, καρδιακές προσβολές, τυφώνες και οργισμένους στρατιώτες μετά, ο Κόπολα κατάφερε να ολοκληρώσει το κινηματογραφικό του όραμα – έναν προσωπικό «Γολγοθά» που τον έφερε, όπως αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο, στα πρόθυρα του θανάτου.

Η περιπέτεια του Φράνσις Φορντ Κόπολα στο να φέρει στην οθόνη το επικό δράμα για τον πόλεμο του Βιετνάμ, Αποκάλυψη Τώρα, δεν ήταν απλά άθλος, υποστηρίζει ο συγγραφέας Τζον Μαλάχι στο νέο του βιβλίο, Rewinding The ’80s: Cinema Under the Influence of Music Videos, Action Stars, and a Cold War.

«Αντικαταστάσεις πρωταγωνιστών, τυφώνες που διέλυσαν σκηνικά, ένας παρανοϊκός Μάρλον Μπράντο, ένας σχεδόν νεκροζώντανος Μαρτιν Σιν και ένα πραξικόπημα»

Η ταινία «παραλίγο να σκοτώσει» τον θρυλικό δημιουργό της αναφέρει στο βιβλίο που φωτίζει το εξαντλητικό παρασκήνιο της παραγωγής, αποδεικνύοντας ότι το πραγματικό δράμα εκτυλισσόταν όχι μόνο μπροστά, αλλά και πίσω από τις κάμερες στη ζούγκλα των Φιλιππίνων.

Το αρχικό σχέδιο ήταν φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό: μια πεντάμηνη παραγωγή που θα μετέφερε το πνεύμα του Heart of Darkness [Η Καρδιά του Σκότους] του Τζόζεφ Κόνραντ στο Βιετνάμ.

Στην πραγματικότητα ωστόσο, τα γυρίσματα διήρκεσαν πολύ περισσότερο, αγγίζοντας τις 238 ημέρες. Αυτή η αύξηση ήταν και εκκίνηση μιας αλυσιδωτής αντίδρασης καταστροφών.

Ο Κόπολα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά από απρόβλεπτα, ξεκινώντας από τα προβλήματα του καστ. Έναν μόλις μήνα μετά την έναρξη, ο σκηνοθέτης αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον αρχικό του πρωταγωνιστή, Χάρβεϊ Καϊτέλ, με τον Μάρτιν Σιν, οδηγώντας σε επαναλήψεις όλων των σκηνών που είχαν ήδη γυριστεί.

«»Σιγά-σιγά, γίναμε παράφρονες», θυμήθηκε ο σκηνοθέτης, περιγράφοντας τον παρασκηνιακό Γολγοθά ενός από τα σπουδαιότερα πολεμικά έπη του σινεμά»

Η «κατάρα» της ζούγκλας

Το κοσμικό σύμπαν φάνηκε να συνωμοτεί ενάντια στην παραγωγή. Λίγες εβδομάδες αφότου ο Μάρτιν Σιν είχε πλέον προσαρμοστεί στον ρόλο του λοχαγού Γουίλαρντ, ένας τυφώνας έπληξε τις Φιλιππίνες, καταστρέφοντας περισσότερα από τα μισά σκηνικά.

Η παραγωγή σταμάτησε για σχεδόν δύο μήνες, προκαλώντας μια δραματική αύξηση του ήδη διογκωμένου προϋπολογισμού. Όταν τα γυρίσματα ξανάρχισαν τον Ιούλιο του 1976, τα προβλήματα δεν είχαν τελειώσει.

Μια τοπική εξέγερση ανάγκασε τις αρχές των Φιλιππίνων να ανακαλέσουν τα στρατιωτικά ελικόπτερα που είχαν δανείσει στην παραγωγή για τις ανάγκες της ταινίας, ενώ τα συνεργεία ήταν υποχρεωμένα να τα βάφουν καθημερινά για να τα διακρίνουν από αυτά που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση.

Ο «ατίθασος» Μπράντο και η καρδιακή προσβολή

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Κόπολα είχε να διαχειριστεί τον «ατίθασο Μάρλον Μπράντο», ο οποίος έφτασε στα γυρίσματα με σημαντικό επιπλέον βάρος, αλλά και τις φήμες για εκτεταμένη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών στο σετ.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε αργότερα την ψυχολογική του κατάρρευση. «Σιγά-σιγά, γίναμε παράφρονες», θυμήθηκε, περιγράφοντας έναν κόσμο που παρέπεμπε σε έργο του Κάφκα.

Η κορύφωση του δράματος ήρθε στις αρχές του 1977, κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών γυρισμάτων. Ο Μάρτιν Σιν, μόλις στα μέσα των τριάντα του τότε, υπέστη σχεδόν μοιραία καρδιακή προσβολή μέσα στη ζούγκλα.

Φοβούμενοι ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα οδηγούσε στην κατάρρευση ολόκληρης της παραγωγής, το περιστατικό ανακοινώθηκε δημοσίως ως «θερμοπληξία».

YouTube thumbnail

Η αναμονή για την αποκατάσταση της υγείας του Σιν προκάλεσε άλλη μία καθυστέρηση και περαιτέρω εκτίναξη του προυπολογισμού και του δυσβάσταχτου κόστους της ταινίας.

Παρά τον προσωπικό Γολγοθά και το χάος που επικρατούσε στα γυρίσματα, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα κατάφερε να ολοκληρώσει το όραμά του.

Όταν το Αποκάλυψη Τώρα κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1979, η επιτυχία του ήταν τεράστια, αποσπώντας οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η ταινία παραμένει ένα από τα πιο φωτεινά επιτεύγματα του Κόπολα και ένα διαρκές θέμα μελέτης στον κινηματογραφικό κόσμο, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση του πόσο ακριβά –κυριολεκτικά και μεταφορικά– πληρώθηκε το τίμημα της δημιουργίας ενός αριστουργήματος.

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
magazin
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
Πλάνα μέσα από το πλοίο 25.10.25

Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το πλοίο «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Για ελλιπή ενημέρωση και ταλαιπωρία μιλά στο in επιβάτης

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0) . Με δέκα παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 30′ – Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα Β’.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
Και λαμπρότητα 25.10.25

Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο

Πλήθος πιστών έδωσε το παρών κατά τη λιτάνευση σε κεντρικές οδούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ αγήματα των ενόπλων δυνάμεων ήταν στην «κεφαλή» της πομπής

Σύνταξη
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
