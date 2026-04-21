Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Η ΕΠΟ ξεκίνησε την προσπάθεια να παραμείνει ο Στεφάν Λανουά στην ηγεσία της ΚΕΔ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε αυτό το μήκος κύματος εντάσσεται και η ανακοίνωση των διαιτητών και των βοηθών της Super League με αφορμή τον ορισμό (μόνο) Ελλήνων ρέφερι στον τελικό Κυπέλλου Betsson. Καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ανακοίνωση ανέβηκε και στο σάιτ της ομοσπονδίας.

Οι διαιτητές και οι βοηθοί ξεπέρασαν εαυτούς καθώς σε δυο σημεία αναφέρονται στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Αρχικά, άκουσον άκουσον, εκφράζουν την «ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη» επειδή επέλεξαν μόνο Έλληνες για τον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου (25/4) ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Και επειδή φοβήθηκαν ότι η… ευγνωμοσύνη τους δεν θα γίνει αντιληπτή παρακάτω προσθέτουν ότι «η τήρηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει απέναντι στην ελληνική διαιτησία ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔ, συνιστά και μια ξεκάθαρη έκφραση εμπιστοσύνης προς τους Έλληνες διαιτητές».

Αν είναι δυνατόν οι Έλληνες διαιτητές να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση! Απίστευτο κι όμως αληθινό! Σε μια σοβαρή χώρα, με μια σοβαρή ΚΕΔ θα έβγαιναν όλοι εκτός πινάκων! Ποιός ο λόγος να κάνουν τέτοια… λεζάντα αφενός στον πρόεδρο της ΕΠΟ αφετέρου στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, όταν ο πρώτος υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη διαιτησία και ο δεύτερος πρέπει να είναι ανεξάρτητος; Τόσο ανίσχυροι νιώθουν οι Γκαγκάτσης, Λανουά που ανέχθηκαν να ανέβει η ανακοίνωση και στο σάιτ της ΕΠΟ; «Ξεχειλίζει» και η έλλειψη αυτοπεποίθησης των Ελλήνων διαιτητών και βοηθών. Γιατί να τους έχουν ανάγκη αν υπάρχει αξιοκρατία;

Παράλληλα, βλέπουμε ότι ξεκίνησε η προσπάθεια να επιβάλλουν τον Λανουά με αιτιολογία ότι «τον θέλουν οι διαιτητές»! Αν δεν πιάσει, θα βάλουν μπροστά την UEFA! Όμως, παραβλέπουν ότι αρμόδια είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.

Κάτι ξέρουν οι διαιτητές που «ταυτίζουν» τον Γκαγκάτση με τον Λανουά! Ο πρώτος θέλει τον δεύτερο!

Προς τι η βιασύνη να βγει αυθημερόν η ανακοίνωση των διαιτητών και των βοηθών της Super League; Αληθεύουν οι καταγγελίες ότι οι περισσότεροι διαιτητές ενημερώθηκαν για τον περιεχόμενό της, μετά τη δημοσιοποίησή της; Αληθεύει ότι ρωτήθηκαν μόνο οι διεθνείς;

Ο τελικός είναι γιορτή. Όμως, δεν έκαναν δεκτό το αίτημα του ΟΦΗ για ξένο ρέφερι στο VAR. Και πέρσι πήγαν να ορίσουν Έλληνες διαιτητές στον τελικό Κυπέλλου Betsson, όμως τους σταμάτησαν Ολυμπιακός και ΟΦΗ.