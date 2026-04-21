Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21 Απριλίου 2026, 17:58

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Spotlight

Η ΕΠΟ ξεκίνησε την προσπάθεια να παραμείνει ο Στεφάν Λανουά στην ηγεσία της ΚΕΔ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε αυτό το μήκος κύματος εντάσσεται και η ανακοίνωση των διαιτητών και των βοηθών της Super League με αφορμή τον ορισμό (μόνο) Ελλήνων ρέφερι στον τελικό Κυπέλλου Betsson. Καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ανακοίνωση ανέβηκε και στο σάιτ της ομοσπονδίας.

Οι διαιτητές και οι βοηθοί ξεπέρασαν εαυτούς καθώς σε δυο σημεία αναφέρονται στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Αρχικά, άκουσον άκουσον,  εκφράζουν  την «ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη» επειδή επέλεξαν μόνο Έλληνες για τον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου (25/4) ΠΑΟΚ-ΟΦΗ. Και επειδή φοβήθηκαν ότι η… ευγνωμοσύνη τους δεν θα γίνει αντιληπτή παρακάτω προσθέτουν ότι «η τήρηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει απέναντι στην ελληνική διαιτησία ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔ, συνιστά και μια ξεκάθαρη έκφραση εμπιστοσύνης προς τους Έλληνες διαιτητές».

Αν είναι δυνατόν οι Έλληνες διαιτητές να βγάλουν τέτοια ανακοίνωση! Απίστευτο κι όμως αληθινό! Σε μια σοβαρή χώρα, με μια σοβαρή ΚΕΔ θα έβγαιναν όλοι εκτός πινάκων! Ποιός ο λόγος να κάνουν τέτοια… λεζάντα αφενός στον πρόεδρο της ΕΠΟ αφετέρου στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, όταν ο πρώτος υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη διαιτησία και ο δεύτερος πρέπει να είναι ανεξάρτητος; Τόσο ανίσχυροι νιώθουν οι Γκαγκάτσης, Λανουά που ανέχθηκαν να ανέβει η ανακοίνωση και στο σάιτ της ΕΠΟ; «Ξεχειλίζει» και η έλλειψη αυτοπεποίθησης των Ελλήνων διαιτητών και βοηθών. Γιατί να τους έχουν ανάγκη αν υπάρχει αξιοκρατία;

Παράλληλα, βλέπουμε ότι ξεκίνησε η προσπάθεια να επιβάλλουν τον Λανουά με αιτιολογία ότι «τον θέλουν οι διαιτητές»! Αν δεν πιάσει, θα βάλουν μπροστά την UEFA! Όμως, παραβλέπουν ότι αρμόδια είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.

Κάτι ξέρουν οι διαιτητές που «ταυτίζουν» τον Γκαγκάτση με τον Λανουά! Ο πρώτος θέλει τον δεύτερο!

Προς τι η βιασύνη να βγει αυθημερόν η ανακοίνωση των διαιτητών και των βοηθών της Super League; Αληθεύουν οι καταγγελίες ότι οι περισσότεροι διαιτητές ενημερώθηκαν για τον περιεχόμενό της, μετά τη δημοσιοποίησή της; Αληθεύει ότι ρωτήθηκαν μόνο οι διεθνείς;

Ο τελικός είναι γιορτή. Όμως, δεν έκαναν δεκτό το αίτημα του ΟΦΗ για ξένο ρέφερι στο VAR. Και πέρσι πήγαν να ορίσουν Έλληνες διαιτητές στον τελικό Κυπέλλου Betsson, όμως τους σταμάτησαν Ολυμπιακός και ΟΦΗ.

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Κόσμος
Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Φορεσιά πολέμου

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Δεν του… πάει ο Απρίλης

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19.04.26

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
On Field 19.04.26

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Τα θαύματα της Άνοιξης

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
