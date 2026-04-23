Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Το «σενάριο» αποκλεισμού του Ιράν από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού, λόγω του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επανήλθε σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά από τις δηλώσεις συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πάολο Τζαμπόλι τάχθηκε υπέρ του αποκλεισμού της Εθνικής ομάδας του Ιράν, ζητώντας μάλιστα την θέση του να πάρει η Ιταλία, η οποία έχει μείνει εκτός κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Αρκετοί στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι πρέπει να ληφθεί μια τέτοια απόφαση από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αλλά αυτό που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Αθλητισμού της Ιταλίας.

Ο Αντρέα Αμπόντι ρωτήθηκε σχετικά και η απάντηση που έδωσε φανερώνει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση ο Ιταλός Υπουργός.

«Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μια συμμετοχή της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πρώτον, αδύνατη και δεύτερον ακατάλληλη. Ξαναλέω, η πρόκριση κρίνεται στον αγωνιστικό χώρο».

Θυμίζουμε ότι η Σκουάντρα Ατζούρα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από την Βοσνία, στο μπαράζ που έδινε το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως με αυτή την δήλωση, ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με την στάση της γειτονικής χώρας, σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα.

Μια απάντηση που σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους Ιταλούς φιλάθλους και όχι μόνο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο είχε δηλώσει πριν από μερικές μέρες για το συγκεκριμένο θέμα, «το Ιράν θα παίξει σίγουρα στο Μουντιάλ», αλλά σήμερα αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε πως μέχρι στιγμής η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, δεν έχει δείξει ότι σκέφτεται τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ, λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι οι Ιρανοί θα παίξουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.