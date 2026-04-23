Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «σενάριο» αποκλεισμού του Ιράν από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού, λόγω του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επανήλθε σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά από τις δηλώσεις συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πάολο Τζαμπόλι τάχθηκε υπέρ του αποκλεισμού της Εθνικής ομάδας του Ιράν, ζητώντας μάλιστα την θέση του να πάρει η Ιταλία, η οποία έχει μείνει εκτός κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Αρκετοί στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι πρέπει να ληφθεί μια τέτοια απόφαση από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αλλά αυτό που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Αθλητισμού της Ιταλίας.

Ο Αντρέα Αμπόντι ρωτήθηκε σχετικά και η απάντηση που έδωσε φανερώνει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση ο Ιταλός Υπουργός.

«Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μια συμμετοχή της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πρώτον, αδύνατη και δεύτερον ακατάλληλη. Ξαναλέω, η πρόκριση κρίνεται στον αγωνιστικό χώρο».

Θυμίζουμε ότι η Σκουάντρα Ατζούρα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από την Βοσνία, στο μπαράζ που έδινε το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως με αυτή την δήλωση, ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με την στάση της γειτονικής χώρας, σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα.

Μια απάντηση που σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους Ιταλούς φιλάθλους και όχι μόνο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο είχε δηλώσει πριν από μερικές μέρες για το συγκεκριμένο θέμα, «το Ιράν θα παίξει σίγουρα στο Μουντιάλ», αλλά σήμερα αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Θα πρέπει πάντως να τονίσουμε πως μέχρι στιγμής η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, δεν έχει δείξει ότι σκέφτεται τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ, λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όλα λοιπόν δείχνουν ότι οι Ιρανοί θα παίξουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Άλλα Αθλήματα 23.04.26

Καραλής: «Η μητέρα μου είχε δει όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια από πριν»

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης
Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας.

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν» (vids)
Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

