Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στο Καστέλι Κισσάμου, στην Κρήτη, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν μια πελάτισσα από πνιγμό.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου, 30 Αυγούστου στην πλατεία Μάνου Κατράκη, και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Ένας από τους πελάτες που δειπνούσε εκεί αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα όταν φαγητό σφήνωσε στον λαιμό του, προκαλώντας κίνδυνο ασφυξίας.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και την ανάγκη να γνωρίζουμε πώς να αντιδρούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι η λαβή Χάιμλιχ, είναι μία τεχνική που επινόησε Αμερικανός θωρακοχειρουργός για να μπορεί όποιος εκπαιδευτεί να απομακρύνει ένα αντικείμενο που φράζει τον αεραγωγό του ανθρώπινου σώματος.

Για να εκτελέσει κοιλιακές ωθήσεις, ένας διασώστης στέκεται πίσω από το θύμα πνιγμονής και χρησιμοποιεί τα χέρια για να ασκήσει πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Αυτό συμπιέζει τους πνεύμονες και ασκεί πίεση στο αντικείμενο που βρίσκεται είτε στο φάρυγγα, είτε στο λάρυγγα, είτε στην τραχεία, σε μια προσπάθεια να το αποβάλει.

