Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.
- Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»
- Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού
- Χίος: Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει
- Σύγκρουση πλοίων στην Ηγουμενίτσα - Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στο Καστέλι Κισσάμου, στην Κρήτη, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν μια πελάτισσα από πνιγμό.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου, 30 Αυγούστου στην πλατεία Μάνου Κατράκη, και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Ένας από τους πελάτες που δειπνούσε εκεί αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα όταν φαγητό σφήνωσε στον λαιμό του, προκαλώντας κίνδυνο ασφυξίας.
Όπως διακρίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.
Τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και την ανάγκη να γνωρίζουμε πώς να αντιδρούμε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Σημειώνεται ότι η λαβή Χάιμλιχ, είναι μία τεχνική που επινόησε Αμερικανός θωρακοχειρουργός για να μπορεί όποιος εκπαιδευτεί να απομακρύνει ένα αντικείμενο που φράζει τον αεραγωγό του ανθρώπινου σώματος.
Για να εκτελέσει κοιλιακές ωθήσεις, ένας διασώστης στέκεται πίσω από το θύμα πνιγμονής και χρησιμοποιεί τα χέρια για να ασκήσει πίεση στο κάτω μέρος του διαφράγματος. Αυτό συμπιέζει τους πνεύμονες και ασκεί πίεση στο αντικείμενο που βρίσκεται είτε στο φάρυγγα, είτε στο λάρυγγα, είτε στην τραχεία, σε μια προσπάθεια να το αποβάλει.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:
- Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
- Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
- Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής
- Βοσνία – Ιταλία 79-96: Απίθανος Φοντέκιο, έβαλε 39 πόντους και χάρισε τη νίκη στη «σκουάντρα ατζούρα»
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Μαύρες τρύπες στα ραντάρ του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις