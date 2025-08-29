Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην παραλία Καλλιθέα στη Χαλκιδική, όταν ένα 4χρονο αγοράκι από τη Σερβία κινδύνεψε να πνιγεί.

Μετά τις πρώτες βοήθειες, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με το thestival.gr, το παιδάκι βρισκόταν στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας και διέφυγε της προσοχής των δικών του.

Η παραλία διέθετε ναυαγοσώστη, του οποίου η έγκαιρη επέμβαση ήταν σωτήρια για τον 4χρονο, ενώ εν τω μεταξύ είχε κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για νοσηλεία.

Ο πατέρας του μικρού αγοριού συνελήφθη από άνδρες του Β’ Λιμενικού Τμήματος Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο κατά παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα.

Eurostat: Στην 7η υψηλότερη θέση στους πνιγμούς η Ελλάδα

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι ιδιαίτερα υψηλοί αριθμοί όσων χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το 2024 καταγράφηκαν 388 θάνατοι από πνιγμό, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 91.

Πέραν του γεγονότος ότι ακόμα και ένας θάνατος είναι τραγωδία, ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό το 2025 είναι μειωμένος κατά 23% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του περσινού έτους.

Οι λόγοι για τους οποίους κινδυνεύει ένας άνθρωπος είναι – πέραν της υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων του – κατά κύριο λόγο η κατάποση τροφής ή αλκοόλ πριν από την είσοδο στο νερό, σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη, Χρήστο Παζαΐτη, που μίλησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Mega.

Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η υψηλότερη θέση στην Ευρώπη στους πνιγμούς στην θάλασσα. Ένας στους 17 πνιγμούς που καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει στην Ελλάδα.