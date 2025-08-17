Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε χθες πέντε άτομα νεαρής ηλικίας που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα σε παραλία στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στα όρια Σταλού και Αγίας Μαρίνας όταν τα ρεύματα παρέσυραν τα πέντε άτομα που κολυμπούσαν, με αποτέλεσμα κανείς από αυτούς να μην μπορεί να προσεγγίσει την ακτή.

Ο ναυαγοσώστης κ. Παύλος Λυτινάκης μίλησε στο ΕΡΤNews για το περιστατικό αλλά και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες.

Αρχικά ο κ. Λυτινάκης εξήγησε: «Εχθές ήταν μία πολύ έντονη ημέρα γενικά, όλες τις προηγούμενες 14 ημέρες λόγω καιρικών φαινομένων. Υπήρχαν πολλά κύματα και ισχυρά ρεύματα.

Εχθές λοιπόν στην ίδια παραλία οι ναυαγοσώστες διασώσαμε τέσσερις λουόμενους και μετά το πέρας ωραρίου. στις 6 το απόγευμα, οι πύργοι κλείνουν.

Στις 18.30 έλαβα πάνω από δέκα κλήσεις από καταστήματα της περιοχής γιατί τα θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν πέντε άτομα και πνίγονταν.

Για καλή τους τύχη, ένας ναυαγοσώστης, που αυτές τις μέρες έχει άδεια γιατί θέλει να ξεκουραστεί και να δει τους γονείς, είχε πάει για μπάνιο στην συγκεκριμένη παραλία, οπότε έδρασε άμεσα.

Έσωσε και τα πέντε άτομα μέχρι εγώ να καταφέρω να έρθω εδώ πέρα, τους είχε ήδη βγάλει έξω με ασφάλεια στη στεριά.

Δύο στο νοσοκομείο

Το μόνο που χρειάστηκε να κάνουμε είναι να παρέχουμε λίγο οξυγόνο στους δύο τελευταίους και να τους παραλάβει το ασθενοφόρο προληπτικά και μόνο για να πάνε στο νοσοκομείο».

Όπως επισημαίνει ο κ. Λυτινάκης «ενημέρωση έχουν μια χαρά από τις κόκκινες σημαίες. Φροντίζουμε να βάζουμε ενημερωτικές πινακίδες σε όλη την ακτογραμμή μαζί με κόκκινες σημαίες. Έχουμε κοκκινίσει στην ουσία την περιοχή. Οι ναυαγοσώστες πηγαίνουν πάνω κάτω αποτρέποντας στον κόσμο να κολυμπήσει, αλλά δυστυχώς η ανυπακοή έχει χτυπήσει κόκκινο».

82 άτομα έχουν σωθεί

Ταυόχρονα, μίλησε για το πόσα άτομα έχουν χρειαστεί βοήθεια από ναυαγοσώστη στα Χανιά: «82 άτομα μέχρι τώρα έχουν χρειαστεί τη βοήθεια ναυαγοσωστών στα Χανιά». 82 διασώσεις, μηδέν πνιγμοί εντός και εκτός ωραρίου, αλλά επιπλέον δεχόμαστε και τραμπουκισμό. Δηλαδή έχουμε λίγο ξεφύγει σαν λαός. Γιατί πολλές φορές ναυαγοσώστης προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Κάνει μία πρόληψη για να μπορεί όποιος ξεφύγει από τα θαλάσσια ρεύματα να μπορεί να τον διασώσει. Όταν λοιπόν κάποιος, εντάξει η ανυπακοή είναι ανυπακοή, δεν το σέβεται, μπαίνει μέσα, θα κολυμπήσει.

Εντάξει, άμα πάει να κινδυνεύσει, εδώ είμαστε να τον διασώσουμε. Αλλά να τραμπουκίζει τον ναυαγοσώστη, να του κάνει bullying, να να απειλεί με μηνύσεις ότι αν δεν βγάλουμε τις κόκκινες σημαίες για να κολυμπήσει στις διακοπές του, θα σου κάνω θα σου ουρανό, θα κάνω μήνυση Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Τέτοιες πρακτικές, τέτοιες πρακτικές τις καταδικάζουμε, δεν τις θέλουμε και καλό θα είναι να βάλουν μυαλό γιατί ούτε διακοσμητικοί ήμαστε, ούτε διακοσμητικές είναι οι σημαίες, ούτε έχουμε όρεξη να πηγαίνουμε 8 ώρες στον ήλιο πάνω κάτω να προειδοποιούμε τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι το κάνουμε για την ασφάλεια. Μας ενδιαφέρει να μην γίνει πνιγμός. Είτε πληρωνόμαστε είτε όχι. Πολύ σωστά είπατε γιατί δεν είχαμε καμία υποχρέωση μετά το πέρας του ωραρίου μας, κουρασμένοι φαγωμένοι να έρθουμε να διασώσουμε αυτούς τους ανθρώπους».