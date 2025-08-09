Νεκρός λουόμενος στα Χανιά – Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη εφικτό
Ένας 50χρονος, αμερικανικής καταγωγής, έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλλου, στα Χανιά. Πρόκειται για τουρίστα, ο οποίος διέμενε στην περιοχή και μετέβη σήμερα στον Μπάλλο για να κολυμπήσει.
Ειδικότερα, το μεσημέρι ο ναυαγοσώστης το μεσημέρι είδε τον άνδρα να αντιμετωπίζει πρόβλημα, έτρεξε για να τον βοηθήσει, αλλά όταν τον πλησίασε ο 50χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή αυτό δεν κατέστη εφικτό.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Λιμεναρχείο και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.
