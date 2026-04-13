Εύβοια: Δίχρονο κοριτσάκι κατάπιε πετρέλαιο – Το έσωσαν οι γιατροί
Το δίχρονο κοριτσάκι κατάπιε κατά λάθος πετρέλαιο από ένα μπουκάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, όπου οι γιατροί έκαναν ότι έπρεπε για να σώσουν τη ζωή του.
Μια τραγωδία παρά λίγο να σημειωθεί στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν ένα κοριτσάκι δύο ετών κατάπιε πετρέλαιο.
Σύμφωνα με το eviathema.gr, η οικογένεια είχε βρεθεί στην περιοχή για τις εορτές του Πάσχα , όμως η εορταστική ατμόσφαιρα ανατράπηκε από το δυσάρεστο αυτό συμβάν.
Όπως ανέφεραν οι γονείς του παιδιού μιλώντας στους αστυνομικούς, το παιδί ήπιε από ένα μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο, ενώ η ετικέτα του ανέφερε διαφορετικό προϊόν.
Μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας
Το δίχρονο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τους γονείς του στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Εκεί οι γιατροί ανταποκρίθηκαν άμεσα, εφαρμόζοντας το εξειδικευμένο πρωτόκολλο που ορίζεται για περιπτώσεις κατάποσης καυσίμων.
Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και κατάφεραν να αφαιρέσουν μια μικρή ποσότητα πετρελαίου από τον οργανισμό του βρέφους, σταθεροποιώντας άμεσα τη γενική του εικόνα.
Το παιδί διακομίστηκε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Χαλκίδας και από εκεί στην Αθήνα και το νοσοκομείο «Παίδων», όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.
Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον πατέρα του μικρού κοριτσιού με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του νηπίου κρίνεται σταθερή και έχει αποφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.
