Κρήτη: Συναγερμός στο Ρέθυμνο – 10χρονος έπεσε σε πηγάδι
Ένα 10χρονο παιδί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε σε πηγάδι
- Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)
- Τι μας λέει η ιστορία του ΝΑΤΟ για το μέλλον του
- Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
- Βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία: Τέλος της μακρόχρονης διακυβέρνησης ή πέμπτη θητεία για Όρμπαν
Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή του Πάσχα, μετά από την είδηση για πτώση σε πηγάδι στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στο χωριό Μελισσουργάκι, νότια του Περάματος στο Ρέθυμνο όταν ένα 10χρονο παιδί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε σε πηγάδι.
Στο σημείο υπήρξε αναστάτωση με τους γονείς και τους κατοίκους να ειδοποιούν τις αρχές.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ για τη διάσωση του αγοριού.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού κατάφεραν και ανέσυραν το παιδί από το πηγάδι με τις αισθήσεις πριν φτάσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 10χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
- Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
- Τζον Νόλαν: Πέθανε ο ηθοποιός των Batman
- Δένδιας: Στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο ο ΥΠΕΘΑ
- Αποθέωση Γκουαρδιόλα για τον Σερκί: «Από τους πιο ταλαντούχους που έχω δει»
- Πειραιάς: Ανήλικοι πέταξαν κροτίδα μέσα σε λεωφορείο – Μία σύλληψη
- Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
- Tesla FSD: Πρώτη άδεια για «πλήρως αυτόνομη οδήγηση» σε ευρωπαϊκή χώρα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [12.04 – 18.04.2026]
