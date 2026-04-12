Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή του Πάσχα, μετά από την είδηση για πτώση σε πηγάδι στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στο χωριό Μελισσουργάκι, νότια του Περάματος στο Ρέθυμνο όταν ένα 10χρονο παιδί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε σε πηγάδι.

Στο σημείο υπήρξε αναστάτωση με τους γονείς και τους κατοίκους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ για τη διάσωση του αγοριού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού κατάφεραν και ανέσυραν το παιδί από το πηγάδι με τις αισθήσεις πριν φτάσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 10χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.