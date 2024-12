Η συγγραφέας του It Ends With Us παίρνει θέση για τη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι

Η Μπλέικ Λάιβλι έκανε μήνυση ενάντια στον Τζάστιν Μπαλντόνι για όσα έγιναν στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου It Ends With Us.

Η συγγραφέας Κόλιν Χούβερ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει online μετά τη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι κατά του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι, για σεξουαλική παρενόχληση και για συντονισμένη προσπάθεια να καταστραφεί η φήμη της.

Η ταινία είναι η κινηματογραφική μεταφορά του oμώνυμου βιβλίου της Κούλιν Χούβερ.

Στην ανάρτηση της στα Instagram Stories της η συγγραφέας αναφέρθηκε στην ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι, 37, μέσω ενός Instagram Story που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου.

«Μπλέικ Λάιβλι δεν ήσουν παρά ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την ημέρα που γνωριστήκαμε», έγραψε η Χούβερ, 45 ετών. «Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Ποτέ μην αλλάξεις. Ποτέ μη μαραζώσεις» έγραψε.

Η ανάρτηση στο Instagram ήρθε μετά την είδηση ​​ότι η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μήνυση κατά του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, 40.

Στην ανάρτηση της η Κόλιν Χούβερ ενσωμάτωσε σύνδεσμο στο ρεπορτάζ των New York Times για την κατάσταση.

Στη μήνυση, η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, η Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι ότι ξεκίνησε μια εκστρατεία «κοινωνικής χειραγώγησης» εναντίον της για να «καταστρέψει» τη φήμη της.

Η Μπλέικ Λάιβλι υπέβαλε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Μπαλντόνι για κακοποιητική συμπεριφορά.

Σε δήλωση της στους New York Times τον Δεκέμβριο, η Μπλέικ Λάιβλι είπε: «Ελπίζω η μήνυση θα βοηθήσει να αποκαλύψουμε αυτές τις απαίσιες τακτικές αντιποίνων».

Η ηθοποιός αρνήθηκε ότι διέδωσε αρνητικές πληροφορίες για τον Μπαλντόνι.

Σύμφωνα με φήμες η σχέση της Λάβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι ήταν εχθρική και η ένταση μεταξύ τους λειτούργησε αρνητικά στην προώθηση της ταινίας.

Η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι αρνείται τις κατηγορίες.

Ο δικηγόρος του Μπλαντόνι σε ανακοίνωση του απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λάιβλι γράφοντας:

«Είναι ντροπιαστικό η κυρία Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της να διατυπώνουν τόσο σοβαρές και ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κύριου Μπαλντόνι, των Wayfarer Studios και των εκπροσώπων τους, ως μια ακόμη απελπισμένη προσπάθεια να διορθώσει την αρνητική της φήμη, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας των δικών της σχολίων και πράξεων κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για την ταινία- συνεντεύξεις που δόθηκαν δημοσίως, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς επεξεργασία, γεγονός που επέτρεψε στους χρήστες του διαδικτύου να σχηματίσουν τη δική τους γνώμη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail ο «Μπαλντόνι ήταν σοβινιστής και οριακά κακοποιητικός στα γυρίσματα του It Ends with Us».

Μετά τη μήνυση το πρακτορείο που εκπροσώπευε τον Τζάστιν Μπαλντόνι ακύρωσε τη συνεργασία μαζί του.

Ποιος ακύρωσε ποιον;

Μετά τις φήμες για εντάσεις στα γυρίσματα και την καμπάνια προώθησης της ταινίας το The Hollywood Reporter αποκάλυψε ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζήτησε τη βοήθεια της βετεράνου μάνατζερ κρίσεων δημοσίων σχέσεων Mελίσα Νέιθαν.

Η Νέιθαν είναι η γυναίκα που προσέλαβε ο Τζόνι Ντεπ για να αντιστρέψει το κλίμα που είχε δημιουργηθεί εναντίον του στην περιβόητη δίκη με την πρώην του, Άμπερ Χερντ και θεωρήθηκε από πολλούς ως ο ενορχηστρωτής των διαδικτυακών επιθέσεων εναντίον της Χερντ που είχαν ως στόχο τη δημόσια καθαίρεση της.

Σύμφωνα με πηγή της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο Μπαλντόνι δημιούργησε ένα «εξαιρετικά δύσκολο» περιβάλλον για όλο το καστ.

«Δεν είναι μόνο η Μπλέικ. Κανείς από το καστ δεν απολάμβανε τη συνεργασία με τον Τζάστιν… Σίγουρα δεν του μίλησαν στην πρεμιέρα».

Πηγές δήλωσαν στο Hollywood Reporter ότι ο Μπλαντόνι και η Λάιβλι συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια του σταδίου του post-production, αφού η ηθοποιός ζήτησε από τον μοντέρ του «Deadpool & Wolverine» Shane Reid να δημιουργήσει ένα δικό του final cut.

«Ως παραγωγός, δόθηκε η ευκαιρία στη Μπλέικ να παρέχει μοντάζ και σχόλια για την ταινία. Είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν πολλαπλά μοντάζ μιας ταινίας. Η Sony προτίμησε το μοντάζ που έκρινε ως το καλύτερο, και αυτό ήταν ένα μοντάζ που περιλάμβανε τις επεξεργασίες της Μπλέικ και σε αυτό ήταν σύμφωνες όλες οι πλευρές» ανέφερε το The Hollywood Reporter.

O Mπαλντόνι σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight είπε ότι η Λάιβλι «θα ήταν καταλληλότερη για τη σκηνοθεσία της δεύτερης συνέχειας».

«Νομίζω ότι υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι γι’ αυτό. Νομίζω ότι η Μπλέικ Λάβλι είναι έτοιμη να σκηνοθετήσει, αυτό πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το cancel της Μπλέικ Λάιβλι

Η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορήθηκε για τη διαχείριση της ταινίας που υποτίθεται ότι έπρεπε να εστιάζει στα θέματα έμφυλης βίας.

Η Λάιβλι προώθησε την ταινία καλώντας τις γυναίκες να γιορτάσουν την πρεμιέρα, αδιαφορώντας για το μήνυμα έγραψαν πολλοί αρθρογράφοι.

«Βάλτε τα φλοράλ σας, πάρτε τις φίλες σας και τρέξτε στα σινεμά», είπε η Λάιβλι σε ένα από τα πρόμο βίντεο της που πυροδότησε το κύμα canceλ εναντίον της.

Η Λάιβλι κατηγορήθηκε επιπλέον ότι χρησιμοποίησε μια ταινία με τόσο επίκαιρο και ευαίσθητο θέμα για να προώθηση τα επιχειρηματικών της πρότζεκτ μέσω της ταινίας.

Σειρά προόντων για μαλλιά που φέρει την υπογραφή της, ποτέ που ήταν χορηγεία από την εταιρεία refreshments που υπογράφει, ακόμη και κοκτέιλ που είχαν ως έμπνευση την ταινία που έχει ως θέμα την κακοποίηση και τις τοξικές σχέσεις.

Η Μπλέικ Λάιβλι έγινε η πιο μισητή σταρ της χρονιάς του 2024 ενώ ακόμη και το PageSix «ξέθαψε» μια παλιά συνέντευξή της, στην οποία η Λάιβλι χρησιμοποιεί έναν κακοποιητικό όρο για τα τρανς άτομα (tranny) και στην οποία λέει ότι θα ήθελε να αποκτήσει κορίτσια, όταν θα παντρευτεί ή έστω “trannies” που θα εκτιμήσουν τη γκρανταρόμπα της.