Body shaming εις βάρος της Μπλέικ Λάιβλι

H Μπλέικ Λάιβλι έχει κάνει δηλώσεις στο παρελθόν κατά του body shaming και ειδικά στην όσον αφορά το γυναικείο σώμα. Η ηθοποιός αμέσως μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της με τον Ράιαν Ρέινολντς, εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «Ιt ends with us» και σύμφωνα με άτομο από την παραγωγή οι ημέρες της δεν περνούσαν ρόδινα εκεί. Ο λόγος για την δυσαρμονία φαίνεται είναι ο συμπρωταγωνιστής της και σκηνοθέτης στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ, Τζάστιν Μπαλτόνι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μπαλτόνι δημιούργησε μια «εξαιρετικά δύσκολη ατμόσφαιρα» στα παρασκήνια, για ολόκληρο το καστ. Επιπλέον, συγκεκριμένα στην περίπτωση της πρωταγωνίστριας της ταινίας φαίνεται ο σκηνοθέτης να την έκανε να νιώθει «άβολα» για το σώμα της σε πολλές στιγμές.

Truth behind ‘It Ends With Us’ feud rumors: Justin Baldoni made Blake Lively ‘uncomfortable,’ sources say https://t.co/5rN9vkM1nE pic.twitter.com/7P5UnAnJes

— Page Six (@PageSix) August 9, 2024