Η Σελίν Ντιόν «μπλοκάρει» τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακοίνωσή της μετά τη χρήση του «My Heart Will Go One»

Μετά τη χρήση του τραγουδιού της Σελίν Ντιόν σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς την άδειά της, η διάσημη τραγουδίστρια τρόλαρε τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο και μπλοκάρει τη χρήση των τραγουδιών της για παρόμοια χρήση.

Η φωνή της τραγουδίστριας να ερμηνεύει το soundtrack του Τιτανικού «My Heart Will Go On» από τα μεγάφωνα στο Bozeman λίγο πριν ανέβει την Παρασκευή στη σκηνή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα μήνυμα που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram το Σάββατο, 10 Αυγούστου, η ομάδα της τραγουδίστριας απάντησε στη χρήση του τραγουδιού από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση από τη Σελίν Ντιόν

«Η ομάδα διαχείρισης της Σελίν Ντιόν και η δισκογραφική της εταιρεία, Sony Music Entertainment Canada Inc., έλαβαν γνώση της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του βίντεο, της ηχογράφησης, της μουσικής εκτέλεσης και της εικόνας της Σελίν Ντιόν που τραγουδάει το ‘My Heart Will Go On’ σε μια προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ / JD Vance στη Μοντάνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Σε καμία περίπτωση δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για αυτή τη χρήση και η Σελίν Ντιόν δεν εγκρίνει αυτή ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση», προσθέτει η ανακοίνωση, καταλήγοντας με μια ερώτηση προς την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ: «Καλά αυτό το τραγούδι διάλεξες;».

Η θρυλική μπαλάντα της τραγουδίστριας, που φέρνει στον νου εικόνες ενός καταδικασμένου πλοίου που χτυπά ένα τεράστιο παγόβουνο, δεν είναι και η καλύτερη σύγκριση για μια προεκλογική εκστρατεία.

Ακόμα χειρότερα, παίχτηκε λίγες ώρες αφότου το αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να εκτραπεί στο Billings ενώ είχε προορισμό στο Bozeman λόγω μηχανικού ζητήματος.