Ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion» μέσα από το οποίο μιλά ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της, η εκθαμβωτική Σελίν Ντιόν «επέστρεψε» με μία μοναδική εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Πέραν του σκηνικού και του φορέματος της καλλιτέχνιδος —κεντημένο με χιλιάδες πέρλες— αξιοσημείωτη είναι η είδηση πως η καναδή τραγουδίστρια δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ για την ερμηνεία της στην μεγάλη βραδιά την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Αρχικά να πούμε πως ένα δημοσίευμα γνωστού αμερικάνικου έντυπου μέσου ανέφερε πως η 56χρονη καλλιτέχνις θα πληρωνόταν για την εμφάνισή της με το ιλιγγιώδες ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να ερμηνεύσει μόνο ένα τραγούδι.

Savor the dreamy ending of the Olympic Games @Paris2024 Opening Ceremony as @CelineDion dazzles the audience in a bewitching #DiorCouture gown. With her voice soaring and her presence commanding, she truly embodies the momentous spirit of the event at the heights of the Eiffel… pic.twitter.com/59onOpI5SM

Πρόκειται για ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο πιθανότατα όλοι θα θεωρούσαμε λογικό, δεδομένων των συνθηκών, αν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν το διέψευδαν.

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρει:

«Σε αντίθεση με τις πληροφορίες που μεταδίδονται στα μέσα ενημέρωσης, οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των τελετών των Αγώνων του Παρισιού 2024 δεν θα λάβουν αμοιβή για την εμφάνισή τους.

»Η δέσμευσή τους αυτή – υπό αυτές τις συνθήκες – αντανακλά την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ένα ιστορικό γεγονός για τη Γαλλία και για τον κόσμο του αθλητισμού.

»Επιπλέον, το Παρίσι 2024 θα καλύψει όλα τα έξοδα τεχνικής παραγωγής και οργάνωσης της παράστασης, όπως συνηθίζεται. Το Παρίσι 2024 υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της οργανωτικής επιτροπής χρηματοδοτείται κατά 96% από ιδιωτική χρηματοδότηση και ότι οι καλλιτεχνικές ομάδες δεν πληρώνονται σε καμία περίπτωση από δημόσιες συνεισφορές».

«Είναι τιμή μου που εμφανίστηκα απόψε στην Tελετή Eναρξης του Παρισιού 2024, και είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις! Πάνω από όλα, είμαι τόσο χαρούμενη που τιμώ αυτούς τους καταπληκτικούς αθλητές, με όλες τις ιστορίες τους για θυσίες και αποφασιστικότητα, πόνο και επιμονή. Όλοι σας ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι στο όνειρό σας, και είτε κερδίσετε είτε όχι ένα μετάλλιο, ελπίζω ότι το να είστε εδώ να σημαίνει ότι το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.

»Πρέπει να είστε όλοι τόσο περήφανοι, ξέρουμε πόσο σκληρά έχετε εργαστεί για να είστε ο καλύτεροι από τους καλύτερους.

»Μείνετε συγκεντρωμένοι, συνεχίστε, η καρδιά μου είναι μαζί σας! – Σελίν…» έγραψε η Σελίν Ντιόν σε ανάρτησή της, λίγη ώρα μετά την εμφάνισή της.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX

— Celine Dion (@celinedion) July 27, 2024