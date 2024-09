Sean «Diddy» Combs: Το μυστηριώδες βιβλίο της αδικοχαμένης συντρόφου του και η πρώτη αντίδραση των παιδιών του

Έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που ο χώρος της μουσικής βιομηχανίας δέχθηκε ένα νέο, αλλά και το πλέον ισχυρό, χτύπημα: η σύλληψη του Sean «Diddy» Combs με τις κατηγορίες του εκβιασμού, trafficking και βίας κατά των γυναικών έσκασε σαν «βόμβα» και προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στον κόσμο των celebrities.

Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι ο 54χρονος ράπερ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της χιπ-χοπ σκηνής, με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, χρυσούς δίσκους και βραβεία Grammy. Ήταν και γνωστός «καλός φίλος» με δεκάδες celebrities, είτε από καλλιτεχνικό είτε από τον επιχειρηματικό κόσμο. Για αυτό και πολλοί έχουν επιλέξει τη σιωπή τις τελευταίες ημέρες ή σύντομες ανακοινώσεις ότι δεν είχαν καμιά σχέση με τα εγκλήματα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μια τέτοια είδηση, έφερε και ένα τσουνάμι από φήμες μαζί του. Μια τέτοια έχει να κάνει με τον ρόλο της αδικοχαμένης πρώην συντρόφου του ράπερ, της Κιμ Πόρτερ. Οι δυο τους είχαν σχέση από το 1994 έως το 2007, ενώ είχαν αποκτήσει μαζί και τρία παιδιά. Η Πόρτερ «έφυγε» από τη ζωή το 2018 χτυπημένη από βακτηριακή πνευμονία, ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι γνώριζε για τον σκοτεινό κόσμο του Diddy – ίσως και να ήταν η ίδια θύμα του.

Μάλιστα, στις 6 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε ένα 60σέλιδο βιβλίο με τίτλο «Kim’s Lost Words», το οποίο υποτίθεται ότι βασίζεται σε σημειώσεις της Κιμ Πόρτερ και αποτελούν κάτι σαν τα απομνημονεύματά της.

Diddy’s debauched life of threesomes and unspeakable violence exposed in gory tell-all book from Kim Porter, the dead mother of his sons https://t.co/Kf9DFHwRvD pic.twitter.com/s0fX4BTclB

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 19, 2024