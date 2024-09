Η μέρα που σκοτώθηκε ο Τουπάκ Σακούρ – Μια δολοφονία αίνιγμα από το 1996

Τη νύχτα του θανάσιμου πυροβολισμού, ο Tupac Shakur (Τουπάκ Σακούρ) είχε παρακολουθήσει έναν αγώνα βαρέων βαρών του Mike Tyson στο MGM Grand Hotel στο Λας Βέγκας μαζί με τον Marion «Suge» Knight, ο οποίος είχε υπογράψει με τον Shakur στην εταιρεία του, Death Row Records, το φθινόπωρο του 1995.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, όταν ο Τουπάκ Σακούρ και ο Knight οδηγούσαν προς το νυχτερινό κέντρο του Knight στο Λας Βέγκας, δέχτηκαν πολλαπλές σφαίρες ενώ ήταν σταματημένοι σε κόκκινο φανάρι. Ο Τουπάκ Σακούρ υπέστη πολλαπλά τραύματα και πέθανε έξι ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Βρέθηκε (τελικά) ο δολοφόνος;

Ο δράστης των πυροβολισμών δεν αναγνωρίστηκε ποτέ και ο θάνατος του Τουπάκ Σακούρ παραμένει ένας από τους πιο διαβόητους ανεξιχνίαστους φόνους στην ιστορία της μουσικής.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η αναζήτηση απαντήσεων συνεχίζεται – με τις αρχές να εκτελούν ένταλμα έρευνας τον Ιούλιο του 2023 στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία του Τουπάκ Σακούρ.

Τον Οκτώβριο του 2023, το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας συνέλαβε έναν ύποπτο σε σχέση με τη δολοφονία του Shakur στις 29 Σεπτεμβρίου 2023. Ο Duane «Keffe D» Davis κατηγορήθηκε για μία κατηγορία δολοφονίας με σύσταση συμμορίας. Η σύλληψή του σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ανεξιχνίαστη υπόθεση εδώ και σχεδόν 27 χρόνια.

Ο αστυνομικός ρώτησε επανειλημμένα τον ράπερ ποιος τον πυροβόλησε. Ο Shakur απάντησε με ένα «f— you»

Και δύο σφαίρες στο στήθος

Ο Τουπάκ Σακούρ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές ενώ καθόταν στη θέση του συνοδηγού μιας μαύρης BMW που οδηγούσε ο Knight. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν όταν μια λευκή Cadillac σταμάτησε δίπλα τους σε κόκκινο φανάρι και άνοιξε πυρ – χτυπώντας τον Τουπάκ Σακούρ στο χέρι, στο μηρό και δύο φορές στο στήθος (ο Knight τραυματίστηκε επίσης στο κεφάλι από μια σφαίρα).

Οι σφαίρες που χτύπησαν τον Τουπάκ Σακούρ στο στήθος προκάλεσαν θανάσημα για τη ζωή του τραύματα και εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, ανέφεραν οι Los Angeles Times. Ο ράπερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του δεξιού του πνεύμονα στο University Medical Center του Λας Βέγκας και βρισκόταν σε αναπνευστήρα στην εντατική για έξι ημέρες πριν πεθάνει από τα τραύματά του.

Τα επίσημα αίτια του θανάτου του Τουπάκ Σακούρ ήταν αναπνευστική ανεπάρκεια και καρδιοαναπνευστική ανακοπή που σχετίζονται με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Τα τελευταία λόγια του Τουπάκ Σακούρ

Ο πυροβολισμός από το αυτοκίνητο που σκότωσε τον Shakur σημειώθηκε στις 11:15 μ.μ. στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Ωστόσο, ο Τουπάκ Σακούρ πέθανε έξι ημέρες αργότερα από τα τραύματά του, στις 13 Σεπτεμβρίου 1997, στις 4:03 μ.μ.

Ο Τουπάκ Σακούρ πέθανε στο University Medical Center στο Λας Βέγκας, αφού πυροβολήθηκε ενώ οδηγούσε στη λεωφόρο του Λας Βέγκας.

Ο ράπερ ήταν 25 ετών τη στιγμή του θανάτου του.

Τα τελευταία λόγια του Τουπάκ Σακούρ ακούστηκαν ενώ βρισκόταν αιμόφυρτος στο δρόμο μετά τον πυροβολισμό από αυτοκίνητο. Ενώ ο Τουπάκ Σακούρ είχε ακόμα τις αισθήσεις του, ο πρώην αστυνομικός του Λας Βέγκας Chris Carroll – ο οποίος έκανε περιπολία με ποδήλατο εκείνο το βράδυ και ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο – ρώτησε επανειλημμένα τον ράπερ ποιος τον πυροβόλησε. Ο Τουπάκ Σακούρ απάντησε με ένα «f— you».

Ο Τουπάκ Σακούρ είδε τον δολοφόνο

Ο Chris Carroll αποκάλυψε την ιστορία σε ένα αφιέρωμα του 2014 στο Vegas Seven, σύμφωνα με το Rolling Stone. Σύμφωνα με τον Carroll, ο Τουπάκ Σακούρ έχασε τότε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Ο Carroll μετέβη στο ασθενοφόρο σε περίπτωση που ο ράπερ ξυπνούσε και μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη. Αλλά ο Τουπάκ Σακούρ δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του και αυτές οι δύο λέξεις αποδείχθηκαν οι τελευταίες του.

Παρά την απάντηση του Τουπάκ Σακούρ στον Carroll, ο ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος του Λας Βέγκας, Νταν Λονγκ, πιστεύει ότι τόσο ο Τουπάκ Σακούρ όσο και ο Knight γνώριζαν τον δράστη.

«Η πεποίθησή μου είναι ότι και οι δύο γνώριζαν», δήλωσε στο People το 2017. «Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σε απόσταση δύο ή τριών μέτρων μεταξύ τους όταν συνέβη ο πυροβολισμός. Ο Τουπάκ Σακούρ ήταν ο συνοδηγός, και βρισκόταν ακριβώς απέναντί του σε ένα εξαιρετικά καλά φωτισμένο μέρος της πόλης».

Ο Νταν Λονγκ προσπάθησε επίσης να πάρει συνέντευξη από τον Knight κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, αλλά ο Knight αρνήθηκε να μιλήσει. Ο Knight εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης για άσχετες κατηγορίες.

Ο Τουπάκ Σακούρ και η μητέρα του

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Ο θάνατος του Τουπάκ Σακούρ προκάλεσε σοκ στη μουσική κοινότητα – και καλλιέργησε μια δημόσια γοητεία στην προσπάθεια να εξιχνιαστεί η δολοφονία του.

Αρκετές θεωρίες συνωμοσίας αναπτύχθηκαν σχετικά με το ποιος ενορχήστρωσε το θάνατο του ράπερ, μεταξύ των οποίων ότι ο αντίπαλος σταρ της ραπ Biggie Smalls κανόνισε τη δολοφονία του ως μέρος της βεντέτας τους μεταξύ Ανατολικής Ακτής και Δυτικής Ακτής, ότι ο Knight σχεδίασε τον πυροβολισμό για να εμποδίσει τον Τουπάκ Σακούρ να ιδρύσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία και ότι το χτύπημα προοριζόταν στην πραγματικότητα για τον Knight και διατάχθηκε από τη σύζυγο του Knight Sharitha.

Η Sharitha αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας στο People: «Αν ήθελα να σκοτώσω τον Suge, πιστέψτε με, ο κώλος του θα ήταν νεκρός».

«Αντίποινα συμμωριών»

Αλλά η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι ότι ο θάνατος του Τουπάκ Σακούρ είχε σχέση με συμμορίες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η εταιρεία του Shakur, Death Row Records, και ο ιδρυτής της Knight συνδέονταν με τη συμμορία Mob Piru του Λος Άντζελες, που ήταν ορκισμένοι εχθροί των Compton Crips.

Μια πηγή της αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε μάλιστα στο People το 2017 ότι η δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ ήταν «αντίποινα συμμοριών».

Ο Τουπάκ Σακούρ υπέγραψε στην Death Row Records το φθινόπωρο του 1995, αφού ο Knight βοήθησε τον ράπερ να βγει με εγγύηση από τη φυλακή. Εξέτιε ποινή φυλάκισης 4,5 ετών μετά την καταδίκη του για σεξουαλική κακοποίηση μιας 19χρονης θαυμάστριάς του. Η υπογραφή του Shakur με τον Knight τον έκανε αυτόματα εχθρό των Crips, σύμφωνα με την πηγή του LAPD.

«Αν ο Orlando δεν είχε δεχτεί επίθεση στο ξενοδοχείο, δεν θα είχαν σκοτώσει ποτέ τον Tupac εκείνο το βράδυ»

Μπέρδεμα

Εκτός από το ότι ήταν ένοχος λόγω συσχέτισης, ο Τουπάκ Σακούρ είχε επίσης εμπλακεί σε καβγά με το μέλος των Crips, Orlando Anderson λίγες ώρες πριν τον πυροβολήσουν. Ο Anderson είχε προσπαθήσει να κλέψει ένα μενταγιόν της Death Row Records από ένα μέλος της συνοδείας του Shakur (και μέλος της Mob Piru), και ο ράπερ -που ήταν γνωστός για τα νεύρα του- αντεπιτέθηκε όταν εντόπισε τον Anderson αργότερα στο MGM Grand Casino.

Ο insider του LAPD αποκάλυψε στο People ότι ένας αρχηγός των Crips παραδέχτηκε ότι ο θάνατος του Τουπάκ Σακούρ ήταν μια δολοφονία εκδίκησης για αυτόν τον ξυλοδαρμό.

«Ήταν απλά αντίποινα: τα βάζετε με έναν από τους δικούς μας, θα τα βάλουμε με έναν από τους δικούς σας», δήλωσε η πηγή. «Αν ο Orlando δεν είχε δεχτεί επίθεση στο ξενοδοχείο, δεν θα είχαν σκοτώσει ποτέ τον Tupac εκείνο το βράδυ».

«Κάθε ράπερ που μεγάλωσε τη δεκαετία του ’90 χρωστάει κάτι στον Tupac», έγραψε ο ράπερ 50 Cent στο Rolling Stone. «Δεν ακουγόταν σαν κανέναν που ήρθε πριν από αυτόν»

Το κύμα βίας που ακολούθησε

Επιπλέον, τις εβδομάδες που ακολούθησαν τον θανάσιμο πυροβολισμό του ράπερ, ακολούθησε ένα κύμα βίας από συμμορίες στο Λος Άντζελες, το οποίο ήταν αντίποινα για τη δολοφονία του Shakur, ανέφεραν οι Los Angeles Times.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, υπήρξαν δώδεκα πυροβολισμοί στο Κόμπτον -μεταξύ των οποίων και τρεις νεκροί- που θεωρήθηκαν παράπλευρες απώλειες της δολοφονία του Σακούρ. Στις 2 Οκτωβρίου 1996, περισσότεροι από 300 αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιδρομές στο Κόμπτον και σε κοντινές περιοχές για να σταματήσουν τη βία των συμμοριών.

Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ο Orlando Anderson -αλλά αφέθηκε ελεύθερος δύο ημέρες αργότερα και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες για τις δολοφονίες από συμμορίες, ανέφεραν οι Times.

Η κληρονομιά του Τουπάκ Σακούρ

Ο Τουπάκ Σακούρ θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιδραστικούς ράπερ της ιστορίας, με το Rolling Stone να τον ανακηρύσσει ως έναν από τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών το 2010. Ο αείμνηστος ράπερ εισήχθη επίσης στο Rock and Roll Hall of Fame το 2017, τιμήθηκε με έναν δρόμο που πήρε το όνομά του στο Όκλαντ της Καλιφόρνια και του απονεμήθηκε ένα μεταθανάτιο αστέρι στο Hollywood Walk of Fame το 2023.

«Ο Τουπάκ Σακούρ ήξερε βαθιά μέσα του ότι προοριζόταν πάντα για κάτι σπουδαίο, και ως μικρή αδελφή του, είχα το προνόμιο να βλέπω αυτό το μεγαλείο να ξεδιπλώνεται», δήλωσε η αδελφή του Sekyiwa “Set” Shakur κατά την τελετή απονομής του Walk of Fame του Shakur τον Ιούνιο του 2023.

Ο Τουπάκ Σακούρ ενέπνευσε επίσης μια γενιά μελλοντικών ράπερ, συμπεριλαμβανομένων των Eminem, Meek Mill, Lil’ Wayne, Drake και Kendrick Lamar. «Κάθε ράπερ που μεγάλωσε τη δεκαετία του ’90 χρωστάει κάτι στον Tupac», έγραψε ο ράπερ 50 Cent στο Rolling Stone. «Δεν ακουγόταν σαν κανέναν που ήρθε πριν από αυτόν».

Κανείς δεν ξεχνάει τον Τουπάκ Σακούρ

Ο θάνατος του Τουπάκ Σακούρ προκάλεσε επίσης μια πληθώρα ντοκιμαντέρ, ταινιών και ακόμη και μιούζικαλ για τη ζωή του.

Το ντοκιμαντέρ Tupac: Resurrection έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2003 και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, ένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ με τη μουσική του εκλιπόντος ράπερ με τίτλο Holler If You Hear Me έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2014, μια βιογραφική ταινία Tupac με τίτλο All Eyez on Me κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2017 και το Dear Mama, μια ντοκιμαντέρ του FX για τη ζωή και την καριέρα του Shakur, έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2023.

Η οικογένεια του Τουπάκ Σακούρ έχει επίσης τιμήσει την κληρονομιά του με διάφορους τρόπους στα χρόνια μετά το θάνατό του. Η μητέρα του, Afeni Shakur Davis, ίδρυσε το Ίδρυμα Tupac Amaru Shakur το 1997, αρχικά ως έναν τρόπο να προσφέρει «ποιοτική καλλιτεχνική εκπαίδευση στους νέους». Από τον θάνατό της το 2016, το ίδρυμα έχει επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας και του τραύματος μέσω της εκπαίδευσης, των θεραπευτικών πόρων και των δημιουργικών τεχνών.

Έχει κατηγορηθεί ποτέ κανείς για τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ;

Ο Orlando Anderson – το μέλος των Crips που είχε διαπληκτιστεί με τον Τουπάκ Σακούρ την ημέρα του θανάτου του – θεωρούνταν ευρέως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 1996 σε μια επιδρομή για τη βία μεταξύ συμμοριών, αλλά ανακρίθηκε μόνο για 20 λεπτά και αφέθηκε ελεύθερος δύο ημέρες αργότερα.

Αν και ο Anderson δεν κατηγορήθηκε ποτέ για το θάνατο του Τουπάκ Σακούρ, η μητέρα του Shakur, Afeni, κατέθεσε αγωγή για άδικο θάνατο εναντίον του μέλους της συμμορίας το Σεπτέμβριο του 1997. Μια ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε με την αγωγή ισχυρίστηκε ότι ο Anderson εθεάθη να φέρει ένα πιστόλι Glock διαμετρήματος .40 – ο ίδιος τύπος όπλου που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τον Shakur – λίγο μετά το θάνατο του ράπερ, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο Anderson σκοτώθηκε σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών τον Μάιο του 1998.

Τελικά;

Στις 18 Ιουλίου 2023, εκτελέστηκε ένταλμα έρευνας σε σπίτι στο Χέντερσον της Νεβάδα, το οποίο ήταν «μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για την ανθρωποκτονία του Τουπάκ Σακούρ», δήλωσε στο People εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το σπίτι ανήκε στο μέλος της συμμορίας Duane Keith Davis, γνωστός και ως Keffe D. Η αστυνομία κατέσχεσε φυσίγγια 40 χιλιοστών, υπολογιστές, iPad, ένα iPhone, έναν σκληρό δίσκο, φωτογραφίες και άλλο υλικό από το σπίτι του Davis.

Ο Davis έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Compton Street Legend, στο οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν συνεπιβάτης της λευκής Cadillac που πυροβόλησε τον Τουπάκ Σακούρ και τον Knight το 1996, ανέφεραν οι Times. Στο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι είναι θείος του Anderson και ότι ο Anderson – μαζί με άλλα δύο άτομα – ήταν επίσης στο αυτοκίνητο εκείνο το διαβόητο βράδυ.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ο Davis φέρεται να συνελήφθη από το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας σε σχέση με τη δολοφονία του Shakur. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για μία δολοφονία και σύσταση συμμορίας.