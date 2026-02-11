Άγριες διαθέσεις δείχνει ο καιρός θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται έως και την Παρασκευή οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων μετά και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές με ισχυρές καταιγίδες

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/02) οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα του Αιγαίου είναι πιθανό να είναι έντονα και οι καταιγίδες να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως σε τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, όπου πρόσκαιρα τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Οι δύο καιρικές φάσεις της Τσικνοπέμπτης

Σύμφωνα με το forecastweather:

Από το μεσημέρι στην Ήπειρο αναμένονται βροχές που το βράδυ θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα παραθαλάσσια.

Στη Μακεδονία αναμένονται αρχικά βροχές στα κεντροανατολικά τμήματα με βελτίωση στη συνέχεια. Από το βράδυ νέα φαινόμενα θα επηρεάσουν δυτικά και σταδιακά θα κινηθούν ανατολικά.

Μπόρες μέχρι το μεσημέρι και βελτίωση στη συνέχεια αναμένονται στη Θράκη. Παροδικές βροχές έχουμε στη Θεσσαλία.

Νωρίς το πρωί θα σημειωθούν παροδικές βροχές στην ανατολική Στερεά με γρήγορη βελτίωση. Σταδιακά ωστόσο νέα φαινόμενα θα προσεγγίσουν την Αιτωλοακαρνανία τα οποία το βράδυ θα κινηθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα.

Στην Πελοπόννησο αναμένουμε αρχικά σποραδικές βροχές στα κεντροδυτικά και νότια τμήματα. Γρήγορα από το απόγευμα αναμένεται ισχυρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, που στα δυτικά και νότια θα είναι ισχυρές.

Στο Ιόνιο οι προγνώσεις θέλουν από το απόγευμα αξιόλογες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στο Αιγαίο, αρχικά τα ξημερώματα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάζουν τα περισσότερα τμήματα με τα εντονότερα φαινόμενα σε Κυκλάδες και ανατολικό/νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν ανατολικά. Από το απόγευμα βροχές και παροδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα κινούμενες από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα τοπικά θα έχουν έντονο χαρακτήρα. Ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα νότια τμήματά της.

Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν νοτιοδυτικοί ισχυροί έως θυελλώδεις στα 7-8 μποφόρ.

Σποραδικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αρχικά νωρίς το πρωί σποραδικές βροχές με γρήγορη βελτίωση και ανοίγματα. Από το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένονται νέες παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέτριοι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς.

Παροδικές νεφώσεις με ανοίγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Από το βράδυ αναμένονται σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ασθενείς στρεφόμενοι το βράδυ σε νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Από την πρώτη διαταραχή (έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Από τη δεύτερη διαταραχή, από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.