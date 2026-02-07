Καθίζηση στην Πατρών – Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης
Κλειστός μέχρι νεοτέρας η Ε.Ο. Πατρών - Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης.
Χειροτέρεψε η κατάσταση στο σημείο της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως («111»), στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου χθες (6/2) είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης.
Σύμφωνα με το apohxos.gr, ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος.
Αποτέλεσμα είναι η οδική σύνδεση προς την Πάτρα να είναι αδύνατη ενώ και η πρόσβαση στην περιοχή της Δίβρης απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων.
