Παλαιό Φάληρο: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Εναλλακτικές διαδρομές θα πρέπει να επιλέγουν οι οδηγοί που κινούνται στο Παλαιό Φάληρο εξαιτίας της καθίζησης του οδοστρώματος στην οδό Ναϊάδων.
Διακόπηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο η κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμο στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης του οδοστρώματος που προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ναϊάδων, από το ύψος της οδού Πρωτέως
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ναϊάδων, από το ύψος της οδού Πρωτέως.
Εναλλακτικές διαδρομές
Οι οδηγοί θα πρέπει να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.
