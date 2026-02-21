Διακόπηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο η κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμο στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης του οδοστρώματος που προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ναϊάδων, από το ύψος της οδού Πρωτέως

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ναϊάδων, από το ύψος της οδού Πρωτέως.

Εναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί θα πρέπει να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος.