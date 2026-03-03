Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε τρία ΚΥΔ και δύο λογιστές στο Ρέθυμνο για παράνομες επιδοτήσεις

Μεγάλη επιχείρηση με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ρέθυμνο με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έρευνες έγιναν σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και σε δύο λογιστές σε Ρέθυμνο και Μεσσαρα. Μάλιστα το ένα ΚΥΔ είναι μεγάλο στην πόλη του Ρεθύμνου.

Έφοδοι σε γραφεία

Σε όλους έγιναν εκτεταμένες έρευνες στα αρχεία τους, πολλά από τα οποία συγκεντρώθηκαν από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο της σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Οι έλεγχοι γίνονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Ρέθυμνο, αφού έχει προηγηθεί ενδελεχής και συστηματική έρευνα για την υπόθεση.

Ορισμένες από τις έρευνες συνδέονται με προγενέστερους ελέγχους στο πλαίσιο ενιαίων δικογραφιών, ενώ άλλες αφορούν νέες υποθέσεις, βασισμένες σε συγκεκριμένες παραγγελίες του Εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δύο συλλήψεις για περίστροφο και κροτίδες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έγιναν και δύο συλλήψεις για άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η μία σύλληψη αφορά τον έναν λογιστή για οπλοκατοχή αφού εντοπίστηκε ένα περίστροφο.

Η δεύτερη σύλληψη αφορά συγγενικό πρόσωπο ιδιοκτήτη ΚΥΔ για κροτίδες.