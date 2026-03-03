newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε τρία ΚΥΔ και δύο λογιστές στο Ρέθυμνο για παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 03 Μαρτίου 2026, 22:44

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε τρία ΚΥΔ και δύο λογιστές στο Ρέθυμνο για παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες ερευνήθηκαν κατόπιν εντολής εισαγγελέα τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) εκ των οποίων ένα στο Ρέθυμνο και δύο στην Μεσσαρά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Μεγάλη επιχείρηση με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ρέθυμνο με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έρευνες έγιναν σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και σε δύο λογιστές σε Ρέθυμνο και Μεσσαρα. Μάλιστα το ένα ΚΥΔ είναι μεγάλο στην πόλη του Ρεθύμνου.

Έφοδοι σε γραφεία

Σε όλους έγιναν εκτεταμένες έρευνες στα αρχεία τους, πολλά από τα οποία συγκεντρώθηκαν από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο της σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Οι έλεγχοι γίνονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Ρέθυμνο, αφού έχει προηγηθεί ενδελεχής και συστηματική έρευνα για την υπόθεση.

Ορισμένες από τις έρευνες συνδέονται με προγενέστερους ελέγχους στο πλαίσιο ενιαίων δικογραφιών, ενώ άλλες αφορούν νέες υποθέσεις, βασισμένες σε συγκεκριμένες παραγγελίες του Εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δύο συλλήψεις για περίστροφο και κροτίδες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έγιναν και δύο συλλήψεις για άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η μία σύλληψη αφορά τον έναν λογιστή για οπλοκατοχή αφού εντοπίστηκε ένα περίστροφο.

Η δεύτερη σύλληψη αφορά συγγενικό πρόσωπο ιδιοκτήτη ΚΥΔ για κροτίδες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Κόσμος
Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EPPO: Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα – Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης»
Ελλάδα 03.03.26

Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα - Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης της EPPO»

Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα. 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο
Ελλάδα 03.03.26 Upd: 18:26

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά της 4.00 το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός - Το ΙΧ εντοπίστηκε στον Διόνυσο με σημάδια από τους πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο
Κόσμος 03.03.26

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο

Η ανθρώπινη περιέργεια δεν γνώρισε ποτέ όρια. Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνήσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπέρνλι για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Σάντερλαντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου
Στο Reuters 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

«Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων», λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης,. καλούν τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σύνταξη
Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο Πορτογάλος
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ανατροπή με Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο ίδιος

Τελικά όπως φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά μόνο το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο