Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη.

Η εξεταστική επιτροπή για σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συστάθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για τη συγκρότησή της με βάση τα άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγματος και 144 του Κανονισμού της Βουλής. Η υποβολή του πορίσματος ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια της Βουλής, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές προκειμένου να λάβουν γνώση.

Με απαξιωτικό τρόπο έκλεισε η εξεταστική

Με άδοξο και πλήρως απαξιωτικό προς τις θεσμικές διαδικασίες τρόπο ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της βουλής που διερεύνησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με απόφαση της πλειοψηφίας η επιτροπή έκρινε πως δεν υπάρχει λόγος συνέχισης των εργασιών της καθώς από τις καταθέσεις και το υλικό που συγκεντρώθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν διαπιστώθηκαν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης ποινικών ευθυνών από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η εξεταστική έκρινε επίσης- πάλι με απόφαση της πλειοψηφίας- πως η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων δεν αφορά στα στενά πλαίσια μιας κυβερνητικής θητείας αλλά διαχέεται στον χρόνο φτάνοντας στο μακρινό 2001.

Στη πράξη δηλαδή με την απόφαση της εξεταστικής κλείνει- με τον τρόπο που είχε προγραμματιστεί- ο κύκλος του ελέγχου που ξεκίνησε με την κατάθεση στη Βουλή της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τις 1500 σελίδες ηχογραφημένων συνομιλιών επιτελικών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελεχών της κυβέρνησης αλλά και συνδικαλιστών του αγροτικού τομέα και συνεχίστηκε με την τραγελαφική απόρριψη της πρότασης της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών.