Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο φέρονται να δήλωσαν χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, προκειμένου να εξασφαλίσουν αγροτικές επιδοτήσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο της αστυνομίας σε ορεινό χωριό του Μυλοποτάμου, όπου πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των ζώων που είχαν δηλωθεί στις κτηνοτροφικές δηλώσεις για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα στην επιτόπια καταμέτρηση των ζώων, σύμφωνα με το ertnews διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 7.427 ζώα από τον αριθμό που είχε καταγραφεί στα επίσημα έγγραφα.

Μάλιστα οι τρεις κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να αιτιολογήσουν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει και σε εκείνον που εντοπίστηκε, υποστηρίζοντας ότι αρκετά από τα αιγοπρόβατα βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή σε βοσκή σε ορεινές περιοχές και για τον λόγο αυτό δεν εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα ανέφεραν ότι ένα μέρος των ζώων πιθανόν να είχε χαθεί λόγω ασθενειών.

Η εικόνα που κατέγραψαν οι αρχές ήταν πολύ διαφορετική, καθώς στα ποιμνιοστάσια βρέθηκαν συνολικά 494 αιγοπρόβατα, αριθμός σημαντικά μικρότερος από αυτόν που είχε δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον, αρκετά από τα ζώα που εντοπίστηκαν δεν έφεραν ενώτια, δηλαδή τα ειδικά σήματα αναγνώρισης που τοποθετούνται στα αυτιά των ζώων για την καταγραφή τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στα ποιμνιοστάσια δεν υπήρχαν οι υποχρεωτικές πινακίδες με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Συλλήψεις

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών κτηνοτρόφων για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων αρχών και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η υπόθεση πάντως συνεχίζει να διερευνάται. Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.