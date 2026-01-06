Στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν μια μεγάλη καρδιά σε πίστα του παγκοσμίου τουρνουά στην περιοχή.

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τους εορτασμούς για την έλευση της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο έχουν πεθάνει 40 άνθρωποι ενώ άλλοι 116 έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι σοβαρά.

Η συμβολική δράση πραγματοποιήθηκε αρχικά στην πίστα Bellalui, γνωστή καθώς φιλοξενεί εκκινήσεις αγώνων κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κοντινή περιοχή Chetseron.

Δείτε βίντεο

View this post on Instagram A post shared by Reuters (@reuters)

Την πρωτοβουλία οργάνωσε η σχολή για μαθήματα σκι στο Κραν Μοντανά σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους σκι και με τη στήριξη τουριστικών φορέων της περιοχής. Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν ήταν παιδιά, τα οποία αρχικά επρόκειτο να λάβουν μέρος σε αγώνες που είχαν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κίνηση αλληλεγγύης συγκέντρωσε έντονη υποστήριξη από ολόκληρη την αλπική κοινότητα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες και στις οικογένειες των θυμάτων.