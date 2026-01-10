newspaper
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Κραν Μοντανά: «Ήταν σαν σκηνή από την Αποκάλυψη» – Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 11:14

Κραν Μοντανά: «Ήταν σαν σκηνή από την Αποκάλυψη» – Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά, στο μπαρ στο Κραν Μοντανά η οργή στην τοπική κοινωνία συνεχίζει να μεγαλώνει.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Δέκα μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι από τη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά και οι μαρτυρίες εκείνης της νύχτας συγκλονίζουν.

Αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας κάνει λόγο για σκηνές αποκάλυψης λέγοντας «οι εικόνες που αντιμετωπίσαμε ήταν αφόρητες. Μια σκηνή χειρότερη από εφιάλτη. Κραυγές αντηχούσαν στο παγωμένο κρύο, η μυρωδιά του καμένου» είπε η Μαρί κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τα θύματα. «Ήταν σαν σκηνή από αποκάλυψη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Μαρί βρισκόταν σε ένα μπαρ απέναντι από το Le Constellation όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ξαφνικά βρέθηκε να βοηθάει τους τραυματίες καθώς έτρεχαν μακριά από τις φλόγες.

Η ίδια είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που είχε δει.

 Στην πρώτη σειρά ήταν οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας, πολίτες των οποίων ήταν μεταξύ των νεκρών και τραυματιών στην πυρκαγιά. Και οι δύο χώρες έχουν ξεκινήσει τις δικές τους έρευνες.

Στη Ρώμη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν.

«Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν το αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν έκαναν τη δουλειά τους», δήλωσε, θέτοντας σειρά ερωτημάτων: «Γιατί δεν σταμάτησε αμέσως η μουσική; Γιατί κανείς δεν είπε στους νέους να βγουν έξω; Γιατί ο δήμος δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους; Υπάρχουν πάρα πολλά “γιατί”.»

Τα ίδια ερωτήματα κυριαρχούν και στο Κραν Μοντανά.

 Στο Κρανς-Μοντάνα, οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ερωτήσεις και πολλές άλλες.

Υπό κράτηση ο ιδιόκτητης  του μπαρ

Προς το παρόν, οι μόνοι δύο επίσημοι ύποπτοι είναι οι συνιδιοκτήτες του Le Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι. Νωρίς την Παρασκευή (9/1), το ζευγάρι κλήθηκε από τους εισαγγελείς.

Διερευνώνται για πρόκληση θανάτου και τραυματισμού από αμέλεια, αλλά δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

«Σκέφτομαι συνεχώς τα θύματα και όσους παλεύουν να επιβιώσουν», δήλωσε η σύζυγός του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, μετά από πολύωρη κατάθεσή της.
«Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία. Συνέβη στο κατάστημά μας και θέλω να ζητήσω συγγνώμη».

Πολλές οικογένειες θυμάτων ζητούσαν από την πρώτη στιγμή τέτοιες εξελίξεις. Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά, η οργή στην τοπική κοινωνία συνεχίζει να μεγαλώνει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»
«Έξαλλοι» 10.01.26

Γιατί οι Παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς

Δύσκολα ένας βουλευτής των Εργατικών θα πιει ένα ποτήρι μπύρα σε μια παραδοσιακή βρετανική παμπ, τη στιγμή που χιλιάδες ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόμμα του Κιρ Στάρμερ τους φέρνει κοντά στο λουκέτο.

Σύνταξη
Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
Εύθραυστο προπύργιο 10.01.26

Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο

Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου
Δίκαιο του ισχυρού 10.01.26

Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την έλευση του νέου έτους οριοθετώντας την επικράτειά του και ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα διαίρεση του κόσμου μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης των διαδηλώσεων
«Παραληρηματική προσπάθεια» 10.01.26

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες περί αμερικανικής υποκίνησης στο Ιράν

«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις κατηγορίες της Τεχεράνης για άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύνταξη
Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»
15 - 17 Ιουνίου 10.01.26

Η Γαλλία άλλαξε «με ευγένεια» λόγω... Τραμπ τις ημερομηνίες της G7

Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Σύνταξη
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν
Συνάντηση 10.01.26

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Τραμπ προς Ιράν: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς»
Διαδηλώσεις 10.01.26

Ο Τραμπ απειλεί να «πυροβολήσει» και το Ιράν

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την αντίδραση του καθεστώτος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Νέα Αριστερά 10.01.26

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
«Μου απομένουν λίγες μέρες»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Μου απομένουν λίγες μέρες»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ο Μπενίτεθ διαβάζει τη μάχη του τίτλου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ πρώην Ιντερ και Νάπολι μίλησε στην ιταλική gazzetta για το ιταλικό ντέρμπι – τι είπε για τον ΠΑΟ

Γεώργιος Μαζιάς
Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος
Τραγωδία 10.01.26

Περιστέρι: Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 08:50, στην κουζίνα του διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στο Περιστέρι

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
