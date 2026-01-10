Κραν Μοντανά: «Ήταν σαν σκηνή από την Αποκάλυψη» – Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν
Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά, στο μπαρ στο Κραν Μοντανά η οργή στην τοπική κοινωνία συνεχίζει να μεγαλώνει.
Δέκα μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι από τη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά και οι μαρτυρίες εκείνης της νύχτας συγκλονίζουν.
Αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας κάνει λόγο για σκηνές αποκάλυψης λέγοντας «οι εικόνες που αντιμετωπίσαμε ήταν αφόρητες. Μια σκηνή χειρότερη από εφιάλτη. Κραυγές αντηχούσαν στο παγωμένο κρύο, η μυρωδιά του καμένου» είπε η Μαρί κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τα θύματα. «Ήταν σαν σκηνή από αποκάλυψη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Η Μαρί βρισκόταν σε ένα μπαρ απέναντι από το Le Constellation όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ξαφνικά βρέθηκε να βοηθάει τους τραυματίες καθώς έτρεχαν μακριά από τις φλόγες.
Η ίδια είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που είχε δει.
Στη Ρώμη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν.
«Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν το αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν έκαναν τη δουλειά τους», δήλωσε, θέτοντας σειρά ερωτημάτων: «Γιατί δεν σταμάτησε αμέσως η μουσική; Γιατί κανείς δεν είπε στους νέους να βγουν έξω; Γιατί ο δήμος δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους; Υπάρχουν πάρα πολλά “γιατί”.»
Τα ίδια ερωτήματα κυριαρχούν και στο Κραν Μοντανά.
Υπό κράτηση ο ιδιόκτητης του μπαρ
Προς το παρόν, οι μόνοι δύο επίσημοι ύποπτοι είναι οι συνιδιοκτήτες του Le Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι. Νωρίς την Παρασκευή (9/1), το ζευγάρι κλήθηκε από τους εισαγγελείς.
Διερευνώνται για πρόκληση θανάτου και τραυματισμού από αμέλεια, αλλά δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
«Σκέφτομαι συνεχώς τα θύματα και όσους παλεύουν να επιβιώσουν», δήλωσε η σύζυγός του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, μετά από πολύωρη κατάθεσή της.
«Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία. Συνέβη στο κατάστημά μας και θέλω να ζητήσω συγγνώμη».
Πολλές οικογένειες θυμάτων ζητούσαν από την πρώτη στιγμή τέτοιες εξελίξεις. Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την πυρκαγιά, η οργή στην τοπική κοινωνία συνεχίζει να μεγαλώνει.
