Κραν Μονταντά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ

Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά πέρασαν οι ελβετικές Αρχές κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του μπαρ όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και άλλοι 119 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures, η εισαγγελία, ζήτησε την προσωρινή κράτηση του Ζακ Μορέτι λόγω πιθανού κινδύνου διαφυγής από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» από το 2015 και του Bar από το 2022, ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα είναι ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μπαρ

Την απουσία ελέγχων ασφαλείας στο ελβετικό μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, αποκάλυψε -δυστυχώς μετά την τραγωδία- ο δήμαρχος της πόλης Κραν Μοντανά.

Αφού ζήτησε συγγνώμη, ο Νικολά Φερό δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την δημαρχία του Κραν Μοντανά, λέγοντας «δεν φεύγουμε από το πλοίο αυτή τη στιγμή», δείχνοντας τον θρήνο που βιώνει ολόκληρη η Ελβετία και την κρίση που περνά ο δήμος, από τη στιγμή που συνέβη η τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation».