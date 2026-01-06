Κραν Μοντανά: Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι
Σύμφωνα με το έγγραφο, αστέρι με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και έλαβε το όνομα «Αλίκη».
Με έναν ξεχωριστό και συμβολικό τρόπο επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται, καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες και φέρει πλέον το όνομα «Αλίκη».
Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως μια συμβολική πράξη μνήμης και αγάπης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 15χρονης στο Κραν Μοντανά.
Πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας μπορεί κανείς, έναντι αμοιβής, να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του. Συνήθως κοστίζει 30 ευρώ.
Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη ήταν μεταξύ των 40 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωτιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά.
Το απόγευμα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, το προφίλ του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη, στο facebook βυθίστηκε στο πένθος, με μαύρο στην εικόνα προφίλ και έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου. Δεκάδες φίλοι και γνωστοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας που έφυγε από τη ζωή ενώ είχε βγει για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά του 2026.
