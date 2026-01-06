Την απουσία ελέγχων ασφαλείας στο ελβετικό μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, παραδέχθηκε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Κραν Μοντανά.

Αφού ζήτησε συγγνώμη, ο Νικολά Φερό δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την δημαρχία του Κραν Μοντανά, λέγοντας «δεν φεύγουμε από το πλοίο αυτή τη στιγμή», δείχνοντας τον θρήνο που βιώνει ολόκληρη η Ελβετία και την κρίση που περνά ο δήμος, από τη στιγμή που συνέβη η τραγωδία στο μπαρ «Le Constellation».

«Δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο στο μέσο της καταιγίδας»

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό», δήλωσε ο Νικολά Φερό κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στη πραγματοποίηση των ελέγχων.

«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον ηχομονωτικό αφρό στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή» είπε ο δήμαρχος. «Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης (για την πυρκαγιά) δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο στο μέσο της καταιγίδας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο επικεφαλής της τοπικής αρχής δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» να απαγορευτούν όλα τα βεγγαλικά από τους εσωτερικούς χώρους.

Επίσης ανακοίνωσε ότι έκλεισαν και άλλο χώρο διασκέδασης με τους ίδιους ιδιοκτήτες του μπαρ.

Ο δήμαρχος βρέθηκε αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σκληρές ερωτήσεις από δημοσιογράφους, ανάμεσά τους και μία που επέκρινε το δημοτικό συμβούλιο επειδή παρουσίασε τον εαυτό του ως επίσης “θύμα” της καταστροφής, επισημαίνοντας ότι «αποτύχατε να κάνετε τους ελέγχους, αποτύχατε στην ευθύνη σας».

Καθώς η συνέντευξη Τύπου πλησίαζε στο τέλος της, ο ίδιος δήλωσε: «Αυτή η εβδομάδα ήταν προσωπικά πολύ δύσκολη. Θα θυμάμαι για πάντα εκείνη τη νύχτα και τη θλίψη όλων αυτών των οικογενειών».