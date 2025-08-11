Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα ρύθμιση οφειλών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν σχετικής απόφασηα του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α 1117/2025).

Ήδη από τις 8 Αυγούστου τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία “Daniel” (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

· αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ),

· αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,

· χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

· αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00