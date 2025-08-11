newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
«Daniel»: Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση οφειλών για τους πληγέντες
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Αυγούστου 2025

«Daniel»: Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση οφειλών για τους πληγέντες

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις  31/07

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα ρύθμιση οφειλών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν σχετικής απόφασηα του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α 1117/2025).

Ήδη από τις 8 Αυγούστου τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις  31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία “Daniel” (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

·         αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ),

·         αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,

·         χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

·         αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00

Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
