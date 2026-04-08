Δήμος Αρταίων: Τίτλοι τέλους για τον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας

«Ως μια ιστορική σελίδα για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ήπειρο που κλείνει οριστικά», κάνει λόγο σε ανακοίνωση του ο Δήμος Αρταίων, «καθώς με απόφαση του ΑΣΔΣΑ Ηπείρου εγκρίθηκε η μελέτη μεταφροντίδας του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, σηματοδοτώντας την παύση λειτουργίας του και την έναρξη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου. Ο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας, που βρίσκεται στην περιοχή της Άρτα, υπήρξε ο πρώτος αδειοδοτημένος χώρος υγειονομικής ταφής στην Ήπειρο. Αν και αρχικά σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, εξελίχθηκε σε κομβική υποδομή, εξυπηρετώντας για χρόνια μεγάλο μέρος της Ηπείρου αλλά και περιοχές όπως η Κέρκυρα».

Όπως προσθέτει η ίδια ανακοίνωση: «Μετά από πολυετή λειτουργία, ο χώρος οδηγείται πλέον σε οριστική παύση. Εντός περίπου δύο μηνών και κατόπιν της σχετικής δημοπρασίας, αναμένεται η εγκατάσταση αναδόχου εργολάβου για την υλοποίηση των εργασιών εξυγίανσης και μεταφροντίδας. Παράλληλα, το υπόλειμμα που έως σήμερα κατευθυνόταν στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας θα διατίθεται πλέον στους δύο ενεργούς ΧΥΤΥ της Ηπείρου, στο Καρβουνάρι και στο Ελληνικό Ιωαννίνων.

Η φάση της μεταφροντίδας περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις, όπως: περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου, διασφάλιση της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα, φύλαξη και έλεγχο για την αποτροπή επιβαρύνσεων στο περιβάλλον. Στρατηγικός στόχος του Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με τον ΑΣΔΣΑ Ηπείρου, είναι η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής και η επίτευξη «μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος». Προς αυτή την κατεύθυνση, δρομολογούνται ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Για ιστορική απόφαση κάνει λόγο ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου, «χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική», τονίζοντας ότι πρόκειται για το κλείσιμο ενός κύκλου δεκαετιών και την αρχή μιας νέας εποχής περιβαλλοντικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή. Παράλληλα, προχωρά μία ακόμη εμβληματική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των υποδομών της περιοχής.

Ο Δήμος Αρταίων και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, μέσω του Συνδέσμου Ύδρευσης, ωριμάζουν τη μελέτη για την υδροδότηση από τη Λίμνη Πουρναρίου — ένα έργο που αποτελούσε αίτημα άνω των 30 ετών και πλέον εισέρχεται σε φάση υλοποίησης.Η παύση λειτουργίας του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας και η μετάβαση σε ένα σύγχρονο, περιβαλλοντικά ασφαλές μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών».