Νησιώτικος δήμος κόβει πρόστιμα για απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων
Με πρόστιμα επιχειρεί η δημοτική υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να αποτρέψει την μόλυνση του δημόσιου χώρου.
Με σαράντα έξι (46) πρόστιμα για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ξεκίνησε η νέα χρονιά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής. Η επίσημη ενημέρωση μάλιστα συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις αυτές: Αναλυτικότερα και όπως αναφέρει η ανακοίνωση επιβλήθηκαν πρόστιμα για:
- «Ένα (1) πρόστιμο για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 8.1.γ). Ποσό προστίμου: 300,00 € ανά παράβαση – διπλασιασμός σε περίπτωση υποτροπής.
- Δύο (2) πρόστιμα για εναπόθεση φύλλων, ξερών ανθέων και υπολειμμάτων καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λπ., τα οποία απορρίπτονται χύμα και όχι εντός σακουλών ή ελαφρών δεματίων μήκους έως 80 εκ. (άρθρο 8.3). Ποσό προστίμου: 150,00 € ανά παράβαση – διπλασιασμός σε περίπτωση υποτροπής.
- Τρία (3) πρόστιμα για τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός κάδων ή για εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την προβλεπόμενη συσκευασία (άρθρο 7.4). Ποσό προστίμου: 100,00 € ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.
- Ένα (1) πρόστιμο για εναπόθεση απορριμμάτων εκτός των ειδικών κάδων ανακύκλωσης, από επιχειρήσεις και καταστήματα (άρθρο 11). Ποσό προστίμου: 100,00 € ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.
- Ένα (1) πρόστιμο για μη ελαχιστοποίηση του όγκου των απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εμπορικά καταστήματα κ.ά. (άρθρα 13.3 & 13.7.α). Ποσό προστίμου: 400,00 € ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία – διπλασιασμός σε περίπτωση υποτροπής.
- Τριάντα οκτώ (38) πρόστιμα για στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της αποκομιδής (άρθρο 7.8). Ποσό προστίμου: 200,00 € ανά παράβαση.»
Η δημοτική Αρχή υπενθυμίσει στην ανακοίνωση ότι απαγορεύεται η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους , στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα.
Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
