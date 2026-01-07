Δήμος Άργους Ορεστικού: «Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση στάχτης στους κάδους απορριμμάτων»
Έκκληση στους πολίτες να μην πετάνε στους κάδους απορριμμάτων στάχτες.
- ΕΟΦ: Αποσύρονται προληπτικά 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
- Καλπάζουν γρίπη και RSV – Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
«Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις και συστάσεις του Δήμου Άργους Ορεστικού, διαπιστώνεται για ακόμη μία φορά η ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη πρακτική της απόθεσης υπολειμμάτων καύσης (στάχτης) εντός των κάδων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιών και την ολοσχερή καταστροφή τους» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Άργους Ορεστικού.
Η ανακοίνωση προσθέτει: «Υπενθυμίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η στάχτη δεν αποτελεί απορρίμματα και απαγορεύεται η ρίψη της στους κάδους. Για λόγους πυρασφάλειας, οι στάχτες θα πρέπει:
- να παραμένουν τουλάχιστον δύο ημέρες σε μεταλλικά δοχεία,
- εναλλακτικά να διαβρέχονται επαρκώς με νερό,
- να απομακρύνονται σε καλά κλεισμένες σακούλες και
- να τοποθετούνται εκτός των κάδων, δίπλα σε αυτούς.
Ο Δήμος τονίζει ότι η καταστροφή των κάδων:
- εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πυρκαγιάς,
- θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία,
- προκαλεί σημαντική φθορά στη δημοτική περιουσία,
- και επιβαρύνει οικονομικά το σύνολο των δημοτών, καθώς το κόστος αντικατάστασης είναι ιδιαίτερα υψηλό.
«Σε περίπτωση που το φαινόμενο συνεχιστεί, ο Δήμος θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε απομάκρυνση κάδων από σημεία όπου παρατηρείται συστηματική κακή χρήση, καθώς και στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου που προβλέπεται. Καλούνται οι δημότες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και της κοινής περιουσίας» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
- Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
- Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
- «Ξιφίρ Φαλέρ»: Το μυθιστόρημα της Αθηνάς Κακούρη αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- «Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
- Μπορεί να μην έχουν εγκέφαλο, όμως οι μέδουσες κοιμούνται όσο οι άνθρωποι
- Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
- Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις