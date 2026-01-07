Δήμος Άργους Ορεστικού: «Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση στάχτης στους κάδους απορριμμάτων»

«Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις και συστάσεις του Δήμου Άργους Ορεστικού, διαπιστώνεται για ακόμη μία φορά η ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη πρακτική της απόθεσης υπολειμμάτων καύσης (στάχτης) εντός των κάδων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιών και την ολοσχερή καταστροφή τους» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

Η ανακοίνωση προσθέτει: «Υπενθυμίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η στάχτη δεν αποτελεί απορρίμματα και απαγορεύεται η ρίψη της στους κάδους. Για λόγους πυρασφάλειας, οι στάχτες θα πρέπει:

να παραμένουν τουλάχιστον δύο ημέρες σε μεταλλικά δοχεία,

εναλλακτικά να διαβρέχονται επαρκώς με νερό,

να απομακρύνονται σε καλά κλεισμένες σακούλες και

να τοποθετούνται εκτός των κάδων, δίπλα σε αυτούς.

Ο Δήμος τονίζει ότι η καταστροφή των κάδων:

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πυρκαγιάς,

θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία,

προκαλεί σημαντική φθορά στη δημοτική περιουσία,

και επιβαρύνει οικονομικά το σύνολο των δημοτών, καθώς το κόστος αντικατάστασης είναι ιδιαίτερα υψηλό.

«Σε περίπτωση που το φαινόμενο συνεχιστεί, ο Δήμος θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε απομάκρυνση κάδων από σημεία όπου παρατηρείται συστηματική κακή χρήση, καθώς και στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου που προβλέπεται. Καλούνται οι δημότες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και της κοινής περιουσίας» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.