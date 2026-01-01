newspaper
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ελλάδα 01 Ιανουαρίου 2026 | 23:34

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Spotlight

Ειδικές εφαρμογές για την ποιότητα του αέρα δείχνουν μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης αυτή την στιγμή σε Βρυλίσσια, Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Χαλάνδρι, Πειραιά, Κάτω Πατήσια, Χαϊδάρι, Κυψέλη, Πετράλωνα και σε πολλές ακόμα περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με την IQAir (δείτε εδώ live χάρτη) η οποία ειδικεύεται σε μετρήσεις της ποιότητας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2,5 έχουν φτάσει σε επίπεδο των 60.8 µg/m³, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο. Τα πολύ μικρά εισπνεύσιμα σωματίδια στον αέρα με διάμετρο 2,5 μικρομέτρων ή μικρότερη, που αποτελούνται από αιθάλη, σκόνη, καπνό και χημικές ουσίες από πηγές όπως καυσαέρια οχημάτων, εργοστάσια και καύση. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στις περιοχές όπου οι ορεινοί όγκοι λειτουργούν ως «φυσικό εμπόδιο» στην απομάκρυνση των ρύπων που συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα δυναμικό καθώς οι μωβ περιοχές, οι πολύ ανθυγιεινές, έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η καταγραφή είναι στις 23:28.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Σεπτέμβριο του 2021, η έκθεση του πληθυσμού σε μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2.5 μεγαλύτερες των 15µg/m³, και σε ετήσια βάση 5 µg/m³, δεν είναι ασφαλείς για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σε αριθμό σωματιδίων όπως αυτά συνίσταται η αποφυγή κάθε άσκησης σε εξωτερικό χώρο και η μετακίνηση μονάχα με μάσκα FFP2.

Η μόλυνση αυξήθηκε στις 23:14, δέκα λεπτά από την πρώτη καταγραφή.

Κρύο, εντονότερη καύση ξυλείας και η ποιότητα του αέρα στα τάρταρα

Έχει παρατηρηθεί πως στις μέρες -όπως απόψε- που το κρύο είναι εντονότερο, οι πολίτες προβαίνουν σε μεγαλύτερη καύση ξυλείας για να ζεσταθούν, χωρίς πάντα να είναι σαφές αν η καύση ξυλείας είναι πιο οικονομική, εφόσον πρόκειται για αγορά αυτής. Επίσης η δωρεάν διάθεση καυσόξυλων σε δήμους της Αττικής (αντί για χρηματοδότηση αγοράς πετρελαίου για παράδειγμα), πιθανόν να επιτείνει το πρόβλημα.

Οι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε παλαιότερες συνεντεύξεις στο in, έχουν αναφέρει πως υπάρχει «διαχρονική επιβάρυνση του Λεκανοπεδίου από την καύση ξύλου κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Λόγω των οικονομικών επιβαρύνσεων στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, η σημαντική στροφή του κόσμου στην καύση ξύλου για οικιακή θέρμανση είναι μια δυσοίωνη, αλλά ιδιαίτερα πιθανή προοπτική για τον χειμώνα».

Αυτή ήταν η εικόνα στις 23:04.

Σε κάθε περίπτωση οι συστάσεις για τα ποσοστά αιωρούμενων σωματιδίων με τουλάχιστον 4 περιοχές της Αττικής να κατατάσσονται στις εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες και λίγο πριν τις επικίνδυνες, αναφέρουν πως οι πολίτες με ζητήματα του αναπνευστικού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσοι μετακινούνται εκτός κατοικίας πρέπει να το πράττουν με μάσκα FFP2 και απαγορεύεται η άθληση σε εξωτερικούς χώρους.

O μέσος όρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μας τοποθετεί στην πρώτη δεκάδα.

World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Ναυτιλία
Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

inWellness
inTown
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα - Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση

Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν

Σύνταξη
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά 01.01.26

Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του - Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής – 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους
Πρόληψη 01.01.26

Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής - 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους

Οι εντατικοί έλεγχοι και τα αλκοτέστ συνεχίστηκαν αμείωτα στη διάρκεια των γιορτών - Χιλιάδες έλεγχοι από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στη Λιντς, χάνοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Άνφιλντ», καθώς το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 0-0.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

