Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Ειδικές εφαρμογές για την ποιότητα του αέρα δείχνουν μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης αυτή την στιγμή σε Βρυλίσσια, Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Χαλάνδρι, Πειραιά, Κάτω Πατήσια, Χαϊδάρι, Κυψέλη, Πετράλωνα και σε πολλές ακόμα περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με την IQAir (δείτε εδώ live χάρτη) η οποία ειδικεύεται σε μετρήσεις της ποιότητας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2,5 έχουν φτάσει σε επίπεδο των 60.8 µg/m³, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο. Τα πολύ μικρά εισπνεύσιμα σωματίδια στον αέρα με διάμετρο 2,5 μικρομέτρων ή μικρότερη, που αποτελούνται από αιθάλη, σκόνη, καπνό και χημικές ουσίες από πηγές όπως καυσαέρια οχημάτων, εργοστάσια και καύση. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στις περιοχές όπου οι ορεινοί όγκοι λειτουργούν ως «φυσικό εμπόδιο» στην απομάκρυνση των ρύπων που συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον Σεπτέμβριο του 2021, η έκθεση του πληθυσμού σε μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις PM2.5 μεγαλύτερες των 15µg/m³, και σε ετήσια βάση 5 µg/m³, δεν είναι ασφαλείς για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σε αριθμό σωματιδίων όπως αυτά συνίσταται η αποφυγή κάθε άσκησης σε εξωτερικό χώρο και η μετακίνηση μονάχα με μάσκα FFP2.

Κρύο, εντονότερη καύση ξυλείας και η ποιότητα του αέρα στα τάρταρα

Έχει παρατηρηθεί πως στις μέρες -όπως απόψε- που το κρύο είναι εντονότερο, οι πολίτες προβαίνουν σε μεγαλύτερη καύση ξυλείας για να ζεσταθούν, χωρίς πάντα να είναι σαφές αν η καύση ξυλείας είναι πιο οικονομική, εφόσον πρόκειται για αγορά αυτής. Επίσης η δωρεάν διάθεση καυσόξυλων σε δήμους της Αττικής (αντί για χρηματοδότηση αγοράς πετρελαίου για παράδειγμα), πιθανόν να επιτείνει το πρόβλημα.

Οι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε παλαιότερες συνεντεύξεις στο in, έχουν αναφέρει πως υπάρχει «διαχρονική επιβάρυνση του Λεκανοπεδίου από την καύση ξύλου κατά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Λόγω των οικονομικών επιβαρύνσεων στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, η σημαντική στροφή του κόσμου στην καύση ξύλου για οικιακή θέρμανση είναι μια δυσοίωνη, αλλά ιδιαίτερα πιθανή προοπτική για τον χειμώνα».

Σε κάθε περίπτωση οι συστάσεις για τα ποσοστά αιωρούμενων σωματιδίων με τουλάχιστον 4 περιοχές της Αττικής να κατατάσσονται στις εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες και λίγο πριν τις επικίνδυνες, αναφέρουν πως οι πολίτες με ζητήματα του αναπνευστικού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσοι μετακινούνται εκτός κατοικίας πρέπει να το πράττουν με μάσκα FFP2 και απαγορεύεται η άθληση σε εξωτερικούς χώρους.