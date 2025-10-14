newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Αυτοδιοίκηση 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:03

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Spotlight

Την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής εκ μέρους του κεντρικού κράτους ενός ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με προτεραιότητα για τα Γιάννενα σε συνδυασμό με τοπικές δράσεις, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην συμπεριφορά των πολιτών καθώς και συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου της αιθαλομίχλης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που ταλαιπωρεί κυρίως τους χειμερινούς μήνες το λεκανοπέδιο ανέδειξε η ημερίδα που διοργάνωσε τη Δευτέρα ο δήμος Ιωαννιτών και η επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί η δημοτική αρχή προκειμένου να ενημερώσει το κοινό, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αλλά κυρίως να πείσει το κεντρικό κράτος για την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων.

Αυτό άλλωστε τονίστηκε από όλους τους ομιλητές της ημερίδας με τους βουλευτές, Γιώργο Αμυρά, Μερόπη Τζούφη και Γιάννη Τσίμαρη να επισημαίνουν το μέγεθος του προβλήματος και τη σημασία που έχει να υπάρξουν άμεσα λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αμυράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Ιωαννιτών, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η αιθαλομίχλη αποτελεί «ένα τεράστιο ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών», προσθέτοντας πως έχει ήδη θέσει το θέμα στο Κοινοβούλιο και αναμένει τις απαντήσεις των αρμόδιων υπουργείων.

Η κ. Τζούφη από την μεριά της έκανε λόγο για ένα χρόνιο και επώδυνο πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, θυμίζοντας ότι έχει καταθέσει σειρά ερωτήσεων στη βουλή.

Τέλος, ο κ. Τσίμαρης επισήμαινε ότι η αιθαλομίχλη συνιστά συνεχή απειλή για την υγεία των πολιτών και συνδέεται με την ενεργειακή φτώχεια και την απουσία ουσιαστικού σχεδίου για την ενεργειακή μετάβαση.

Κοινωνική στήριξη για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, τόνισε ότι το πρόβλημα, αν και εμφανίζεται σε τοπικό επίπεδο, απαιτεί εθνικό σχεδιασμό και συντονισμένες πολιτικές για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Όπως ανέφερε, χρειάζονται στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις και κοινωνική στήριξη για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ώστε να αντικατασταθούν τα ρυπογόνα μέσα θέρμανσης με φιλικότερες τεχνολογίες. Πρόσθεσε δε ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο χωρίς κεντρικές αποφάσεις και ενιαία στρατηγική δεν μπορεί να υπάρξει οριστική λύση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση των τζακιών, διαχωρίζοντας τους πολίτες σε δύο κατηγορίες, εκείνους που τα ανάβουν για συντροφιά και όσους τα χρησιμοποιούν ως μοναδικό μέσο θέρμανσης. Ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν προτίθεται να στιγματίσει τα νοικοκυριά που αναγκάζονται, για οικονομικούς λόγους, να θερμαίνονται με ξύλο, αλλά ζητά υπεύθυνη στάση από όσους τα χρησιμοποιούν για λόγους ευκολίας ή συνήθειας.

«Στόχος μας είναι δίκαιες πολιτικές με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης και πραγματική στήριξη στους πιο αδύναμους», υπογράμμισε, καλώντας επιστήμονες, φορείς και πολίτες σε κοινή δράση για καθαρότερο αέρα και καλύτερη ποιότητα ζωής στα Γιάννενα.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου Ιωάννης Τσίγκρος επεσήμανε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία, υπενθυμίζοντας πως το ΤΕΕ έχει ήδη καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης του φαινομένου, ενώ σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Παναγιώτης Ζώης και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Γιώργος Χασιώτης, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η μακροχρόνια έκθεση των κατοίκων στα αιωρούμενα σωματίδια.

Οι ομιλίες

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Άρης Κασσής, στην τοποθέτησή του για το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, τόνισε ότι τα Γιάννενα συγκαταλέγονται στις πιο επιβαρυμένες ατμοσφαιρικά πόλεις της χώρας, σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις, και υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η αυξημένη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 για τη δημόσια υγεία.

Αναφέρθηκε στην ένταξη του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα των «100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την πόλη να προχωρήσει σε δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, παρουσίασε το έργο της ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από τον Δήμο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία έχει ήδη προτείνει σειρά μέτρων, όπως την επέκταση του δικτύου μετρήσεων, τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ο κ. Κασσής αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα που έχει εισηγηθεί ο Δήμος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων η επιδότηση αντλιών θερμότητας, η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και η ενεργοποίηση του νόμου για την έκπτωση ρεύματος σε περιόδους αυξημένης ρύπανσης. Κλείνοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της προσωπικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι μεγάλο ποσοστό των ρύπων προέρχεται από κατοικίες που χρησιμοποιούν το τζάκι όχι για θέρμανση αλλά για ατμόσφαιρα, καθώς και από την υπερβολική χρήση Ι.Χ. στην πόλη.

«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν τη δική τους συμβολή στο πρόβλημα και να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες πρακτικές για ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον.

Ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, στην τοποθέτησή του ανέλυσε τα επιστημονικά δεδομένα που εξηγούν το φαινόμενο και ανέδειξε τις κατευθύνσεις για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση. Όπως ανέφερε, τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) αποτελούν τον κύριο παράγοντα ρύπανσης και προέρχονται από καύσεις στερεών καυσίμων, ορυκτών πηγών, εκπομπές οχημάτων, αλλά και από φυσικά φαινόμενα όπως η μεταφορά σκόνης ή οι πυρκαγιές. Οι ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, όπως οι αναστροφές θερμοκρασίας και η άπνοια, παγιδεύουν τους ρύπους και ευνοούν τη συσσώρευσή τους, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις να φτάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα για τη δημόσια υγεία.

Ο κ. Αλμπάνης τόνισε ότι τα μικροσωματίδια, λόγω του εξαιρετικά μικρού τους μεγέθους, εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ επηρεάζουν και τη συνολική ευεξία των πολιτών.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Χατζηαναστασίου παρουσίασε συνοπτικά τα ευρήματα από τα μακροχρόνια και υψηλής ανάλυσης μετρητικά δεδομένα που συλλέγονται στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Όπως τόνισε, οι συνεχείς μετρήσεις από το 2008 και οι μετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης που διαθέτουμε σε σταθμούς όπως αυτοί που έχουν τοποθετηθεί στην Βηλαρά και στην Κιάφα, επιτρέπουν την αξιόπιστη καταγραφή των επεισοδίων αιθαλομίχλης και τη διάκριση των επιμέρους πηγών ρύπανσης.

Όπως είπε ο καθηγητής, σύμφωνα πάντα με το επίσημο δελτίο τύπου του δήμου, οι μετρήσεις αποκαλύπτουν ότι τα επίπεδα βενζοπυρενίου στα Ιωάννινα είναι σχεδόν δυόμισι φορές υψηλότερα από το ετήσιο όριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερβαίνοντας μάλιστα αισθητά τις αντίστοιχες τιμές που καταγράφονται σε άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, εντοπίζονται πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλα επικίνδυνα συστατικά, τα οποία συνδέονται άμεσα με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Από τον Φεβρουάριο του 2019 έως και σήμερα, τα δεδομένα του σταθμού μέτρησης στην οδό Βηλαρά καταγράφουν συχνές υπερβάσεις του ημερήσιου ορίου των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, το οποίο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται για περισσότερες από 35 ημέρες ετησίως. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν:

  • 2019: 37 ημέρες υπέρβασης
  • 2020: 65 ημέρες
  • 2021: 42 ημέρες
  • 2022: 47 ημέρες
  • 2023: 71 ημέρες
  • 2024: 58 ημέρες
  • 2025: ήδη 22 ημέρες υπέρβασης

Με βάση τη νεότερη ευρωπαϊκή σύσταση, που προβλέπει μείωση του επιτρεπτού ορίου σε 18 ημέρες υπέρβασης ανά έτος, τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων.

Τέλος, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Κωστίκας, ανέδειξε τη σοβαρή επίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, τονίζοντας πως οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀), διοξειδίου του αζώτου (NO₂), όζοντος (O₃) και βενζοπυρενίου (BaP) συνδέονται τεκμηριωμένα με αυξημένα περιστατικά αναπνευστικών, καρδιαγγειακών και καρκινικών νοσημάτων.

Σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά δεδομένα που παρουσίασε, η έκθεση ακόμη και σε βραχυχρόνια επεισόδια υψηλής ρύπανσης αυξάνει σημαντικά τη θνητότητα, ιδίως σε αστικές περιοχές με περιορισμένο αερισμό, όπως το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ευπαθείς ομάδες:

  • Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα, καθώς το αναπνευστικό τους σύστημα βρίσκεται σε ανάπτυξη και η ρύπανση σχετίζεται με αυξημένα περιστατικά άσθματος, λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού και μειωμένη αναπνευστική λειτουργία.
  • Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα (π.χ. ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε επιδείνωση των συμπτωμάτων και αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου.
  • Η ενδομήτρια έκθεση σε ρύπους επηρεάζει τη νοητική και γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών, γεγονός που καθιστά την προστασία των εγκύων εξαιρετικά κρίσιμη.

Προτεινόμενα μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων

  1. Έγκαιρη ενημέρωση του κοινού μέσω αξιόπιστων καναλιών όταν αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων.
  2. Περιορισμός της παραμονής σε εξωτερικούς χώρους και αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά τις ώρες αιχμής.
  3. Χρήση καθαρού αέρα σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. φίλτρα HEPA, αποφυγή καύσης στερεών καυσίμων).
  4. Ενίσχυση της παρακολούθησης ευάλωτων ασθενών από τις υγειονομικές υπηρεσίες σε περιόδους αιθαλομίχλης.
  5. Προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω συνεργασίας Δήμου, Πανεπιστημίου και φορέων υγείας, ώστε να διαμορφωθούν σαφείς οδηγίες πρόληψης και προστασίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Business
ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Αναγνώριση 13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας
Αυτοδιοίκηση 10.10.25

Ο άνισος αγώνας της Σαλαμίνας

Χιλιάδες τόνοι κλαδεμάτων και κάθε λογής απορριμμάτων στο δημόσιο χώρο της Σαλαμίνας με την υπηρεσίες καθαριότητας και την δημοτική Αρχή να μάχονται σε έναν άνισο αγώνα κατά της ρύπανσης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο

Ο Κόντης βοήθησε τον Μπαλντίνι να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό σε πιο ομαλές συνθήκες και ο Ιταλός εισηγήθηκε πως τώρα δεν εξυπηρετεί σε κάτι νέα αλλαγή προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14.10.25

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη

Η εθνική ομάδα απέτυχε να διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Και αυτή η εξέλιξη ήρθε για λόγους ποδοσφαιρικούς.

Ειδικός συνεργάτης
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο