Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής εκ μέρους του κεντρικού κράτους ενός ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με προτεραιότητα για τα Γιάννενα σε συνδυασμό με τοπικές δράσεις, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην συμπεριφορά των πολιτών καθώς και συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου της αιθαλομίχλης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που ταλαιπωρεί κυρίως τους χειμερινούς μήνες το λεκανοπέδιο ανέδειξε η ημερίδα που διοργάνωσε τη Δευτέρα ο δήμος Ιωαννιτών και η επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί η δημοτική αρχή προκειμένου να ενημερώσει το κοινό, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αλλά κυρίως να πείσει το κεντρικό κράτος για την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων.

Αυτό άλλωστε τονίστηκε από όλους τους ομιλητές της ημερίδας με τους βουλευτές, Γιώργο Αμυρά, Μερόπη Τζούφη και Γιάννη Τσίμαρη να επισημαίνουν το μέγεθος του προβλήματος και τη σημασία που έχει να υπάρξουν άμεσα λύσεις.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αμυράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Ιωαννιτών, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η αιθαλομίχλη αποτελεί «ένα τεράστιο ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών», προσθέτοντας πως έχει ήδη θέσει το θέμα στο Κοινοβούλιο και αναμένει τις απαντήσεις των αρμόδιων υπουργείων.

Η κ. Τζούφη από την μεριά της έκανε λόγο για ένα χρόνιο και επώδυνο πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, θυμίζοντας ότι έχει καταθέσει σειρά ερωτήσεων στη βουλή.

Τέλος, ο κ. Τσίμαρης επισήμαινε ότι η αιθαλομίχλη συνιστά συνεχή απειλή για την υγεία των πολιτών και συνδέεται με την ενεργειακή φτώχεια και την απουσία ουσιαστικού σχεδίου για την ενεργειακή μετάβαση.

Κοινωνική στήριξη για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, τόνισε ότι το πρόβλημα, αν και εμφανίζεται σε τοπικό επίπεδο, απαιτεί εθνικό σχεδιασμό και συντονισμένες πολιτικές για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Όπως ανέφερε, χρειάζονται στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις και κοινωνική στήριξη για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ώστε να αντικατασταθούν τα ρυπογόνα μέσα θέρμανσης με φιλικότερες τεχνολογίες. Πρόσθεσε δε ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο χωρίς κεντρικές αποφάσεις και ενιαία στρατηγική δεν μπορεί να υπάρξει οριστική λύση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση των τζακιών, διαχωρίζοντας τους πολίτες σε δύο κατηγορίες, εκείνους που τα ανάβουν για συντροφιά και όσους τα χρησιμοποιούν ως μοναδικό μέσο θέρμανσης. Ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν προτίθεται να στιγματίσει τα νοικοκυριά που αναγκάζονται, για οικονομικούς λόγους, να θερμαίνονται με ξύλο, αλλά ζητά υπεύθυνη στάση από όσους τα χρησιμοποιούν για λόγους ευκολίας ή συνήθειας.

«Στόχος μας είναι δίκαιες πολιτικές με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης και πραγματική στήριξη στους πιο αδύναμους», υπογράμμισε, καλώντας επιστήμονες, φορείς και πολίτες σε κοινή δράση για καθαρότερο αέρα και καλύτερη ποιότητα ζωής στα Γιάννενα.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου Ιωάννης Τσίγκρος επεσήμανε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία, υπενθυμίζοντας πως το ΤΕΕ έχει ήδη καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης του φαινομένου, ενώ σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Παναγιώτης Ζώης και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Γιώργος Χασιώτης, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η μακροχρόνια έκθεση των κατοίκων στα αιωρούμενα σωματίδια.

Οι ομιλίες

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Άρης Κασσής, στην τοποθέτησή του για το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, τόνισε ότι τα Γιάννενα συγκαταλέγονται στις πιο επιβαρυμένες ατμοσφαιρικά πόλεις της χώρας, σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις, και υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η αυξημένη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 για τη δημόσια υγεία.

Αναφέρθηκε στην ένταξη του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα των «100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την πόλη να προχωρήσει σε δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, παρουσίασε το έργο της ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από τον Δήμο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία έχει ήδη προτείνει σειρά μέτρων, όπως την επέκταση του δικτύου μετρήσεων, τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ο κ. Κασσής αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα που έχει εισηγηθεί ο Δήμος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων η επιδότηση αντλιών θερμότητας, η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και η ενεργοποίηση του νόμου για την έκπτωση ρεύματος σε περιόδους αυξημένης ρύπανσης. Κλείνοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της προσωπικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι μεγάλο ποσοστό των ρύπων προέρχεται από κατοικίες που χρησιμοποιούν το τζάκι όχι για θέρμανση αλλά για ατμόσφαιρα, καθώς και από την υπερβολική χρήση Ι.Χ. στην πόλη.

«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν τη δική τους συμβολή στο πρόβλημα και να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες πρακτικές για ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον.

Ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, στην τοποθέτησή του ανέλυσε τα επιστημονικά δεδομένα που εξηγούν το φαινόμενο και ανέδειξε τις κατευθύνσεις για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση. Όπως ανέφερε, τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) αποτελούν τον κύριο παράγοντα ρύπανσης και προέρχονται από καύσεις στερεών καυσίμων, ορυκτών πηγών, εκπομπές οχημάτων, αλλά και από φυσικά φαινόμενα όπως η μεταφορά σκόνης ή οι πυρκαγιές. Οι ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, όπως οι αναστροφές θερμοκρασίας και η άπνοια, παγιδεύουν τους ρύπους και ευνοούν τη συσσώρευσή τους, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις να φτάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα για τη δημόσια υγεία.

Ο κ. Αλμπάνης τόνισε ότι τα μικροσωματίδια, λόγω του εξαιρετικά μικρού τους μεγέθους, εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ επηρεάζουν και τη συνολική ευεξία των πολιτών.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Χατζηαναστασίου παρουσίασε συνοπτικά τα ευρήματα από τα μακροχρόνια και υψηλής ανάλυσης μετρητικά δεδομένα που συλλέγονται στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Όπως τόνισε, οι συνεχείς μετρήσεις από το 2008 και οι μετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης που διαθέτουμε σε σταθμούς όπως αυτοί που έχουν τοποθετηθεί στην Βηλαρά και στην Κιάφα, επιτρέπουν την αξιόπιστη καταγραφή των επεισοδίων αιθαλομίχλης και τη διάκριση των επιμέρους πηγών ρύπανσης.

Όπως είπε ο καθηγητής, σύμφωνα πάντα με το επίσημο δελτίο τύπου του δήμου, οι μετρήσεις αποκαλύπτουν ότι τα επίπεδα βενζοπυρενίου στα Ιωάννινα είναι σχεδόν δυόμισι φορές υψηλότερα από το ετήσιο όριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερβαίνοντας μάλιστα αισθητά τις αντίστοιχες τιμές που καταγράφονται σε άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, εντοπίζονται πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλα επικίνδυνα συστατικά, τα οποία συνδέονται άμεσα με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Από τον Φεβρουάριο του 2019 έως και σήμερα, τα δεδομένα του σταθμού μέτρησης στην οδό Βηλαρά καταγράφουν συχνές υπερβάσεις του ημερήσιου ορίου των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, το οποίο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται για περισσότερες από 35 ημέρες ετησίως. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν:

2019: 37 ημέρες υπέρβασης

2020: 65 ημέρες

2021: 42 ημέρες

2022: 47 ημέρες

2023: 71 ημέρες

2024: 58 ημέρες

2025: ήδη 22 ημέρες υπέρβασης

Με βάση τη νεότερη ευρωπαϊκή σύσταση, που προβλέπει μείωση του επιτρεπτού ορίου σε 18 ημέρες υπέρβασης ανά έτος, τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων.

Τέλος, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Κωστίκας, ανέδειξε τη σοβαρή επίπτωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, τονίζοντας πως οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀), διοξειδίου του αζώτου (NO₂), όζοντος (O₃) και βενζοπυρενίου (BaP) συνδέονται τεκμηριωμένα με αυξημένα περιστατικά αναπνευστικών, καρδιαγγειακών και καρκινικών νοσημάτων.

Σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά δεδομένα που παρουσίασε, η έκθεση ακόμη και σε βραχυχρόνια επεισόδια υψηλής ρύπανσης αυξάνει σημαντικά τη θνητότητα, ιδίως σε αστικές περιοχές με περιορισμένο αερισμό, όπως το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ευπαθείς ομάδες:

Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα, καθώς το αναπνευστικό τους σύστημα βρίσκεται σε ανάπτυξη και η ρύπανση σχετίζεται με αυξημένα περιστατικά άσθματος, λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού και μειωμένη αναπνευστική λειτουργία.

Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα (π.χ. ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε επιδείνωση των συμπτωμάτων και αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου.

Η ενδομήτρια έκθεση σε ρύπους επηρεάζει τη νοητική και γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών, γεγονός που καθιστά την προστασία των εγκύων εξαιρετικά κρίσιμη.

Προτεινόμενα μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων