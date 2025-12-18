Την προσοχή των κατοίκων ζητάει ο Δήμος Τρικκαίων όταν πετάνε στάχτες στους κάδους
Ο Δήμος Τρικκαίων εφιστά την προσοχή των πολιτών και ζητάει να μην πετάνε τη στάχτη από τα τζάκια στους κάδους απορριμμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά και φέτος ο Δήμος Τρικκαίων στην αυθαίρετη και βιαστική απόρριψη στάχτης (από τζάκια ή σόμπες) σε κάδους απορριμμάτων. Όπως επεσήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης, «έχει σημασία να προσέχουμε τη στάχτη, πριν την απορρίψουμε στους κάδους, καθώς αυτοί παίρνουν φωτιά».
Ήδη, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα καύσης κάδων από τις στάχτες, σε δύο σημεία της πόλης των Τρικάλων, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου κάνοντας και τις ανάλογες συστάσεις που ακολουθούν.
Η αρμόδια υπηρεσία συστήνει:
- «Κρύα» στάχτη τουλάχιστον για 48 ώρες
Η στάχτη μπορεί να φαίνεται κρύα εξωτερικά, αλλά στο εσωτερικό της μπορεί να κρύβει αναμμένα κάρβουνα για περισσότερες από 48 ώρες. Αν αυτά έρθουν σε επαφή με εύφλεκτα υλικά (πλαστικά, χαρτιά) μέσα στον κάδο, η φωτιά είναι αναπόφευκτη.
- Ασφαλής Ψύξη
Πριν πετάξετε τη στάχτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Συλλέξτε τη στάχτη αποκλειστικά σε μεταλλικό κουβά με καπάκι (όχι σε πλαστικό κουβά ή χάρτινη κούτα).
- Αφήστε το δοχείο σε εξωτερικό χώρο, σε άκαυστη επιφάνεια (π.χ. τσιμέντο ή πλακάκι), μακριά από ξύλινους τοίχους, ξερά χόρτα ή καυσόξυλα.
- Αφήστε τη στάχτη να κρυώσει για τουλάχιστον 2-3 ημέρες.
- Για απόλυτη ασφάλεια, μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς τη στάχτη μέσα στον μεταλλικό κουβά πριν την τελική απόρριψη.
- Εναλλακτικές Χρήσεις (αντί για τα σκουπίδια)
Αντί να επιβαρύνετε τους κάδους, η καθαρή στάχτη ξύλου (χωρίς υπολείμματα πλαστικών ή χημικών) μπορεί να αξιοποιηθεί:
- Λίπασμα στον κήπο, σε κάποιες περιπτώσεις. Συμβουλευτείτε γεωπόνο
- Ενίσχυση κομπόστ
- Φυσικό καθαριστικό
- Τελική Απόρριψη
Αν πρέπει οπωσδήποτε να την πετάξετε στον κάδο:
- Βεβαιωθείτε ότι είναι παγωμένη.
- Τοποθετήστε την σε μια ανθεκτική σακούλα και δέστε την καλά για να μην σκορπιστεί σκόνη κατά το άδειασμα του κάδου, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
