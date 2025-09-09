Με νέες γεωτρήσεις ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει τα αποθέματα νερού

Οι συνέπειες του daniel στο δήμο Τρικκαίων φαίνεται πως παραμένουν και ειδικά αναφορικά στις υποδομές ύδρευσης σε κάποια χωριά του δήμου, με συνέπεια να αναζητούνται οι πιο εφικτές λύσεις για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Ειδικότερα και όπως ανακοίνωσε η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων, με γεωτρήσεις σε 4 χωριά και σε βάθος έως 180 μέτρα, υλοποιείται ένα έργο για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες τους Daniel και να ενδυναμώσει τις τοπικές υποδομές ύδρευσης.

Πρόκειται για την «Αντικατάσταση – Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις ΤΚ Λόγγου, Πατουλιάς, Γλίνους, Ζηλευτής», που αναμένεται να επιλύσει προβλήματα που ανέκυψαν στην υδροδότηση σε αυτά τα 4 χωριά του Δήμου Τρικκαίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η ανόρυξη νέων υδρευτικών είναι αναγκαία, καθώς, σε περίπτωση κατάρρευσης των τοιχωμάτων των υφιστάμενων, παλιών γεωτρήσεων, θα απαιτηθεί μεγάλος χρόνος για να κατασκευαστεί νέα. Οπότε η ΔΕΥΑΤ στοχεύει και στην προετοιμασία και στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, χωρίς να εμφανίζονται και προβλήματα στους υδατόπυργους».

Ο προϋπολογισμός του έργου

«Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 186.000€ (με τον ΦΠΑ) και τα χρήματα προέρχονται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας ΙΙ» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Τρικκαίων.