Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
03.01.2026 | 15:44
Με λασποβροχές θα γιορτάσουμε τα Φώτα – Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες
Ιαπωνία: Τα μικροσκοπικά σπίτια της υπαίθρου – Αρχιτεκτονική ευφυΐα σε αρμονία με το περιβάλλον
Planet Travel 03 Ιανουαρίου 2026 | 16:00

Ιαπωνία: Τα μικροσκοπικά σπίτια της υπαίθρου – Αρχιτεκτονική ευφυΐα σε αρμονία με το περιβάλλον

Με μήκος μόλις 6,6 μέτρα, αυτά τα αξιοθαύμαστα σπίτια «κερδίζουν» σχεδόν τους πάντες...

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Spotlight

Στα βουνά του Nozawaonsen, στο Nagano, μια νεοφυής εταιρεία, η Ikigai Collective, αναθεωρεί τους κανόνες της μικρής κατοικίας. Η τελευταία της δημιουργία, το Yamabiko, αμφισβητεί όλα όσα πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε για τα μικροσκοπικά σπίτια.

Στο πιο ευφυές μικροσκοπικό σπίτι της Ιαπωνίας

Με μήκος μόλις 6,6 μέτρα, αυτή η αξιοθαύμαστη κατοικία δεν περιορίζει τον χώρο διαβίωσης στο μεταλλικό της σκελετό.

Το έξυπνο… μυστικό

Η ιδέα φαίνεται εξωπραγματική, μέχρι να τη δείτε. Δύο μπροστινές πόρτες αποτελούν το έξυπνο… μυστικό του Yamabiko: μια τέλεια συμμετρική διάταξη που χωρίζει το σπίτι στη μέση.

Μπαίνοντας από την αριστερή πόρτα θα βρείτε έναν πλήρη χώρο για μια άνετη διαβίωση. Με ένα υπνοδωμάτιο τοποθετημένο στο πατάρι, μια μικρή κουζίνα και ένα άνετο σαλόνι. Η δεξιά πλευρά προσφέρει μια πανομοιότυπη διάταξη, αντίστροφη σαν καθρέφτη. Ανάμεσά τους το μπάνιο, ο μόνος χώρος όπου συναντώνται τα δύο μισά.

Η κουζίνα/Ikigai Collective

Κρεβάτι και από κάτω καθιστικό/Ikigai Collective

Δεν πρόκειται απλώς για μια αρχιτεκτονική ευφυΐα… Η Ikigai Collective σχεδίασε το Yamabiko ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται σε παραθεριστικές πόλεις της Ιαπωνίας.

Οι δάσκαλοι σκι, οι εργαζόμενοι στον τομέα της φιλοξενίας και οι υπάλληλοι των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων συχνά χρειάζονται στέγαση που να συνδυάζει την ιδιωτικότητα με την αποδοτικότητα. Το Yamabiko προσφέρει και τα δύο.

Δύο άτομα μπορούν να ζουν ανεξάρτητα κάτω από την ίδια στέγη, το καθένα με τη δική του κουζίνα και ένα πατάρι για ύπνο, ενώ μοιράζονται το μπάνιο.

Μια άλλη άποψη του σπιτιού από διαφορετική οπτική γωνία/ Ikigai Collective

Η αποθέωση του ιαπωνικού μινιμαλισμού στα σπίτια

Το εξωτερικό του κτιρίου αντανακλά τον ιαπωνικό μινιμαλισμό μέσω της λειτουργικής επένδυσης από χάλυβα. Αυτό το ανθεκτικό υλικό αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες και «γερνάει» με χάρη διατηρώντας παράλληλα τη μοντέρνα του εμφάνιση.

Ο σχεδιασμός των μικροσκοπικών σπιτιών δεν επιζητά την προσοχή. «Κουμπώνει» απόλυτα με το περιβάλλον της Ιαπωνίας.

Στο εσωτερικό, οι χώροι φαίνονται εκπληκτικοί παρά το μικρό τους μέγεθος. Κάθε κουζίνα είναι εξοπλισμένη με φούρνο προπανίου δύο εστιών και νεροχύτη. Τα σαλόνια διαθέτουν ενσωματωμένα καθίσματα και μικρά τραπέζια.

Τα υπνοδωμάτια στο πατάρι προσφέρουν ιδιωτικότητα χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χώρο στο ισόγειο. Κάθε εκατοστό εξυπηρετεί έναν σκοπό, αντανακλώντας την ιαπωνική αρχή της λειτουργικής ομορφιάς. Το μπάνιο βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ των δύο χώρων, δημιουργώντας το σημείο σύνδεσης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία του κάθε χώρου.

Το φτιάχνεις όπως θέλεις…

Η Ikigai Collective δίνει προτεραιότητα στην εξατομίκευση. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν το χρωματικό συνδυασμό, να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών επιλογών δαπέδου, να σχεδιάσουν τη διάταξη του ντους και άλλα.

Η Ιαπωνία υιοθετεί σταδιακά το tiny living, καθώς ο αστικός χώρος γίνεται όλο και πιο σπάνιος και οι νεότερες γενιές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Η Ikigai Collective ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια από ανθρώπους που ήρθαν στην Ιαπωνία και ερωτεύτηκαν τον πολιτισμό της. Δεν εισάγουν απλώς τις δυτικές τάσεις των tiny houses. Δημιουργούν κάτι καθαρά ιαπωνικό, κατασκευασμένο για τις ιαπωνικές ανάγκες.

Τουρισμός
Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
Όρεξη νά 'χεις! 01.01.26

Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων

Από δημιουργική γραφή και μαγειρική έως αναρρίχηση και τεχνική μωσαϊκού, οι δεξιότητες που υπόσχονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια κερδίζουν έδαφος το 2026 - Η Κρήτη ανάμεσα στα μέρη που προσφέρουν γνώση

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών
Ιστορία και ίνσταγκραμ 27.12.25

Νοσταλγία στο κόκκινο - Σουβενίρ από τα «ερείπια» των πρώην κομμουνιστικών κρατών

Χώρες όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία διατηρούν ιστορικούς, σοσιαλιστικούς χώρους, με στόχο να τους μετατρέψουν σε «instagrammable» σημεία όπου οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν τα καθεστώτα του παρελθόντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό
Φωτογραφίες 21.12.25

Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, φωταγωγείται την Κυριακή στον Ομαλό Χανίων, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
Όταν έχεις στόχο 20.12.25

Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Να σφίξει όλη η Ελλάδα»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει όλη η Ελλάδα»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Σύνταξη
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Αναβρασμός 03.01.26

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο - Καλέσματα από το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
Μπάσκετ 03.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας

Παρακολουθήστε σε live streaming από το OSFP TV την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας (15:00) για την 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
«Ό,τι έχω ζήσει» 03.01.26

Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025

H Άννα Βίσση επισφράγισε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κυριαρχία της στην ελληνική μουσική βιομηχανία σε δύο βραδιές που πέρασαν στην ιστορία

Σύνταξη
Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Στη Μαγνησία 03.01.26

Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
«Ωμή επίδειξη ισχύος» 03.01.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επισημαίνει ότι «αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή»

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Τα σάρωσε όλα 03.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο σουρωμένος οδηγός να παίρνει σβάρνα το δέντρο και τα αυτοκίνητα στην Κηφισιά - Η κυκλική πορεία που ακολούθησε μέχρι να ακινητοποιηθεί

Σύνταξη
Εύβοια: Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα
Εύβοια 03.01.26

Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα

Μία περιπέτεια έζησαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα στην Εύβοια.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
