Ένα «ταξίδι» στην ιστορία και την αρχιτεκτονική ταυτότητα του Πειραιά του 19ου αιώνα

Στον φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, εκεί όπου ο πολιτισμός «συνομιλεί» με την ιστορία της πόλης, πραγματοποιήθηκαν χθες, τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος». Μια έκθεση αφιερωμένη στον άνθρωπο που, μέσα από τα σχέδια και το όραμά του, διαμόρφωσε την εικόνα του Πειραιά και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αστικό του ιστό.

Η έκθεση, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της συμβολής του Ιωάννη Λαζαρίμου, του Αρχιτέκτονα και Δημοτικού Μηχανικού που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της πόλης στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.

Μέσα από αυθεντικά αρχιτεκτονικά σχέδια, σπάνιο φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια από ιστορικά αρχεία, ξεδιπλώνεται το πολυσχιδές έργο του Ιωάννη Λαζαρίμου. Η έκθεση αναδεικνύει τη συμβολή του στην ανέγερση δημόσιων κτιρίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ναών και κοινωνικών υποδομών, με κορυφαίο έργο του το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο εφέτος συμπληρώνει 130 χρόνια από τα εγκαίνιά του.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

«Σημαντικό κεφάλαιο για την πόλη μας»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη Λαζαρίμο, έναν σπουδαίο Δημοτικό Αρχιτέκτονα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πόλη, κυρίως μέσω του Δημοτικού Θεάτρου, αλλά και πολλών άλλων σημαντικών κτιρίων. Πρόκειται για μια εξέχουσα προσωπικότητα, η οποία τιμάται στο πλαίσιο του εφετινού εορτασμού των 190 ετών της πόλης και των 130 ετών του Δημοτικού Θεάτρου. Ο εφετινός εορτασμός εξελίσσεται με εξαιρετικές δράσεις, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για όλους μας.

Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε στην έκθεση σχολεία, δημότες και επισκέπτες της πόλης, ώστε να γνωρίσουν την ιστορία και το έργο του Λαζαρίμου, καθώς αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την πόλη μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση και συγχαρητήρια στους συντελεστές της».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Στόχος της έκθεσης «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» είναι η ανάδειξη και η προβολή των σχεδίων, του φωτογραφικού και αρχειακού υλικού, μέσα από μια προσέγγιση που αποτυπώνει τον σεβασμό του Δήμου Πειραιά προς την ιστορία και την πολιτιστική του κληρονομιά.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου, με το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειάς της. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, την ιστορικό Φωτεινή Αγάθου και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και υλοποίηση της έκθεσης».

Η Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, σε δήλωσή της, επεσήμανε:

«Η έκθεση για τον Ιωάννη Λαζαρίμο αποτελεί ένα «ταξίδι» στην ιστορία της πόλης, ένα «ταξίδι» στο πώς δημιουργήθηκε ο Πειραιάς και πώς τον οραματίστηκε ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε μόνο σπουδαίος αρχιτέκτονας, αλλά λειτουργός του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Ιωάννης Λαζαρίμος δεν ήταν απλώς δημιουργός κτηρίων, ήταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε με αφοσίωση για τη συνολική διαμόρφωση της πόλης, από τα λιμάνια και την οργάνωση του Αλίπεδου, των σημερινών Καμινίων, έως τα δημόσια κτήρια, με επιστέγασμα όλων το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η παρούσα έκθεση συνιστά μια πράξη τιμής, προς μια σπουδαία προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωμία του Πειραιά».

Κεντρική ομιλήτρια στα εγκαίνια της έκθεσης, ήταν η Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία σε δήλωσή της, ανέφερε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα η πρόσκληση να απευθύνω ομιλία για τον Ιωάννη Λαζαρίμο, έναν εξέχοντα αρχιτέκτονα που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του Πειραιά, τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε αρχιτεκτονικό επίπεδο. Πρόκειται για μια σημαντική προσωπικότητα, της οποίας το έργο δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που του άξιζε. Ακόμη και το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι αποτελεί δική του δημιουργία.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, παρουσιάζοντας μια έκθεση αφιερωμένη στα έργα και στην προσωπικότητα του Λαζαρίμου, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Εύχομαι η έκθεση να προσελκύσει το ενδιαφέρον των δημοτών και των επισκεπτών, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά του Πειραιά».

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας και η Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Σταματίνα Μαλικούτη, επιστημονικοί επιμελητές της έκθεσης.

Ο κ. Μπελαβίλας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος ότι, για πρώτη φορά, ο Πειραιάς τιμά έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μηχανικούς, τον Ιωάννη Λαζαρίμο, έναν εκπρόσωπο της γενιάς που συνέβαλε καθοριστικά στον εξελληνισμό των ελληνικών τεχνικών έργων.

Από την πλευρά της, η κα Μαλικούτη υπογράμμισε τη σημασία της ξεχωριστής έκθεσης, μέσα από την οποία παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος κύκλος έργων του Δημοτικού Μηχανικού, σε μια περίοδο όπου η πόλη γνώριζε έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Στα εγκαινιάστηκε της έκθεσης «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» παρευρέθηκαν: ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Αντώνης Μοραντζής, ο πρώην Αντιδήμαρχος Κυριάκος Σιγαλάκος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, απόγονοι της οικογένειας Λαζαρίμου κ.ά.