magazin
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Culture Live 19 Οκτωβρίου 2025 | 18:15

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Τα φωτεινά χρώματα και η αισθησιακή του πινελιά κοσμούν αμέτρητα κούπες, αφίσες και τσάντες, καθώς και εκθέσεις με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, η εμπορευματοποίηση του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και των συναδέλφων του ιμπρεσιονιστών ζωγράφων έχει παραλείψει κάτι – ο Ρενουάρ ήταν ένας καταξιωμένος σκιτσογράφος που δημιούργησε μια διακεκριμένη αλλά σε μεγάλο βαθμό άγνωστη συλλογή σχεδίων, παστέλ, ακουαρέλων και χαρακτικών.

Παστέλ, κόκκινη και λευκή κιμωλία

Περισσότερα από εκατό από αυτά τα έργα εκτίθενται τώρα σε μια νέα έκθεση, Renoir Drawings, στη Morgan Library & Museum της Νέας Υόρκης. Ακολουθώντας ολόκληρη την πορεία της ζωής και της καριέρας του καλλιτέχνη, είναι η πρώτη έκθεση σε περισσότερα από 100 χρόνια που είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στα έργα του Ρενουάρ σε χαρτί.

«Επειδή πρόκειται για έργα σε χαρτί, δεν εκτίθενται μόνιμα σε κανένα ίδρυμα» λέει ο Κόλιν Μπέιλι, διευθυντής του Μόργκαν και επιμελητής της έκθεσης. «Η πρόσβαση σε ακουαρέλες, παστέλ, κόκκινη και λευκή κιμωλία διευρύνει τις γνώσεις σας για τον καλλιτέχνη. Αν και αυτά τα έργα μοιάζουν πολύ με αυτά του Ρενουάρ, είναι λιγότερο γνωστά.

»Επίσης, επειδή παρουσιάζουμε το έργο του ανά δεκαετία, μπορείτε να καταλάβετε πραγματικά πώς εξελίχθηκε και τις διαφορετικές στιλιστικές φάσεις της καριέρας του».

«Στην αρχή ήταν δύσκολο. Όλα τα έργα είχαν μια γλώσσα που σήμερα είναι τόσο αγαπητή και οικεία, αλλά αρχικά ήταν εξαιρετικά παραβατική: ο υψηλός τόνος, η ορατή πινελιά, ακόμη και τα θέματα από τη σύγχρονη ζωή»

Study for Countryside Dance

Το νέο στυλ που επρόκειτο να εμφανιστεί

Γεννημένος στο Λιμόζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας το 1841, ο Ρενουάρ μεγάλωσε στο Παρίσι και ξεκίνησε την καριέρα του διακοσμώντας πορσελάνες. Επηρεάστηκε από τον Γκυστάβ Κουρμπέ και γνώρισε συναδέλφους καλλιτέχνες όπως ο Κλοντ Μονέ και ο Αλφρέ Σισλέ, προσωπικότητες που αργότερα θα συνέβαλαν στον καθορισμό του ιμπρεσιονισμού.

Το 1869, ο Ρενουάρ ζωγράφιζε μαζί με τον Μονέ στις όχθες του Σηκουάνα, πειραματιζόμενος με μια πιο φωτεινή παλέτα και μια πιο ελαφριά πινελιά που προμήνυαν το νέο στυλ που επρόκειτο να εμφανιστεί.

Ο πίνακας La Loge (Το Θεωρείο), που εκτέθηκε στην πρώτη ομαδική έκθεση των ιμπρεσιονιστών στο Παρίσι το 1874, και το Luncheon of the Boating Party / Γεύμα της Ομάδας Κωπηλατών (1880-81) έχουν γίνει τα αστέρια του Courtauld Institute of Art στο Λονδίνο και της Phillips Collection στην Ουάσινγκτον, αντίστοιχα.

Ο Μπέιλι, ένας από τους κορυφαίους μελετητές του Ρενουάρ στον κόσμο, λέει: «Στην αρχή ήταν δύσκολο. Όλα τα έργα είχαν μια γλώσσα που σήμερα είναι τόσο αγαπητή και οικεία, αλλά αρχικά ήταν εξαιρετικά παραβατική: ο υψηλός τόνος, η ορατή πινελιά, ακόμη και τα θέματα από τη σύγχρονη ζωή».

«Αυτός και ο Εντγκάρ Ντεγκά είναι επίσης πολύ καλοί φίλοι, εκτός από μια στιγμή, όταν ο Ρενουάρ πουλάει ένα παστέλ που του είχε χαρίσει ο Ντεγκά, επειδή χρειάζεται χρήματα»

Οι «Mεγάλες Lουόμενες», ένα έργο σε λάδι επί καμβά που δημιουργήθηκε μεταξύ 1886-87, είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα του Ρενουάρ / Courtesy The Morgan Library & Museum

Σκίτσα για το έργο «Οι Μεγάλες Λουόμενες» του Ρενουάρ / Morgan Library & Museum

Μια πολύ αρκαδική εικόνα

«Ταυτόχρονα, βλέπουμε στην έκθεση ότι, αφού κατάφερε να ταξιδέψει στην Ιταλία και επέστρεψε τη δεκαετία του 1880, άρχισε να ενδιαφέρεται λιγότερο για την κοινωνική ζωή του Παρισιού και περισσότερο για το γυναικείο γυμνό, όπου είναι αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους εκφραστές, και για αυτόν τον παρηγορητικό κόσμο των νέων γυναικών, των οικογενειών, της δικής του οικογένειας, όπου υπάρχει μια πολύ αρκαδική εικόνα ενός κόσμου αποκομμένου από τους αγώνες της αστικής ζωής» λέει ο Μπέιλι και καταλήγει:

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο ελκυστικός για το κοινό».

Στην ουσία, η έκθεση εξερευνά μια κρίσιμη στιγμή στην καριέρα του Ρενουάρ – την ανανεωμένη ενασχόλησή του με το προπαρασκευαστικό σχέδιο – όταν ανέπτυξε εκτενείς σειρές μελετών που έθεσαν τα θεμέλια για τις φιλόδοξες, μεγάλης κλίμακας συνθέσεις του.

Τα έργα «Χορός στην Εξοχή» (1883) και «Οι Μεγάλες Λουόμενες» (1886-87) παρουσιάζονται μαζί με τα σχετικά σκίτσα και τις μελέτες μορφών, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία να δει κανείς τα έργα ζωγραφικής και το προπαρασκευαστικό υλικό μαζί.

Πράγματι, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πίνακας «Οι Μεγάλες Λουόμενες» θα εκτεθεί στη Νέα Υόρκη. Η δανειοδότησή του από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας κατέστη δυνατή χάρη σε μια πρόσφατη αλλαγή στους περιορισμούς δανεισμού

Υπάρχουν επίσης οικεία έργα της ύστερης περιόδου του Ρενουάρ, τα οποία απεικονίζουν τη σύζυγό του, Αλίνα, και τους μικρούς γιους τους, αποτυπώνοντας την οικογενειακή ζεστασιά με χαρακτηριστική ευαισθησία.

«Η κρίση του Πάρη, 1914» / Φωτογραφία: Rene-Gabriel Ojeda

Είχαν κι αυτοί οι ιμπρεσιονιστές τα δικά τους

Για τον Μπέιλι, ο οποίος διοργανώνει την πρώτη του έκθεση ως επιμελητής από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθυντή πριν από δέκα χρόνια, ένα από τα αγαπημένα του έργα είναι το παστέλ πορτρέτο του Ρενουάρ με τον φίλο και συνάδελφό του, τον καλλιτέχνη Πολ Σεζάν. Ο ίδιος λέει: «Με τον Σεζάν, είχε μια βαθιά σχέση από την αρχή. Ο Ρενουάρ ταξίδευε στο L’Estaque για να συνεργαστεί με τον Σεζάν. Τον θαύμαζε.

»Αυτός και ο Εντγκάρ Ντεγκά είναι επίσης πολύ καλοί φίλοι, εκτός από μια στιγμή, όταν ο Ρενουάρ πουλάει ένα παστέλ που του είχε χαρίσει ο Ντεγκά, επειδή χρειάζεται χρήματα. Ο Ντεγκά είναι τόσο θυμωμένος που του επιστρέφει ένα έργο που του είχε χαρίσει του Ρενουάρ και δεν μιλιούνται για μερικά χρόνια. Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι πολύ στενοί φίλοι στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και στη δεκαετία του 1870 και μερικοί από αυτούς παραμένουν στενοί φίλοι καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους».

Η έκθεση ολοκληρώνεται με το γλυπτό από γύψο «Η κρίση του Πάρη» (1914), που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον γλύπτη Ρίτσαρντ Γκουίνο αφού η αρθρίτιδα περιόρισε σοβαρά τη χρήση των χεριών του Ρενουάρ, τα οποία αναγκάστηκε να επιδέσει. Για τον Μπέιλι, αυτό είναι μια απόδειξη της ανθεκτικότητας και της επινοητικότητας του Ρενουάρ.

«Ελπίζω ότι αυτή η ευκαιρία θα ενισχύσει την κατανόηση του κόσμου για την παραγωγικότητα του Ρενουάρ. Είμαι σίγουρος ότι αυτές τις όμορφες ακουαρέλες θα εκπλήξουν τον κόσμο, επειδή μοιάζουν πολύ με τον Ματίς και τον Μπονάρ πριν από την εποχή τους».

Δείτε κάποια από τα μεγαλύτερα έργα του Ρενουάρ

YouTube thumbnail

*Η έκθεση «Renoir Drawings» βρίσκεται στη Morgan Library & Museum στη Νέα Υόρκη μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Αεροπορικές: «Πετάει» μέχρι τέλος Νοεμβρίου η επέκταση της τουριστικής σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και ταλέντο 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Νεαρούλης 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και ταλέντο 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν καθορίστηκε µόνο από την ηγεσία του – Να πάμε σε συνέδριο το συντοµότερο

Η ΝΔ απειλείται από αποσύνδεσής της από τους πολίτες και αναταραχής στα δεξιά της, σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου, ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετος στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2: Ισοφάρισαν στο τέλος και πήραν πολύτιμο βαθμό οι φιλοξενούμενοι

Με τον Ανδρέα Τεττέι να ηγείται για μία ακόμη φορά, η Κηφισιά πήρε πολύτιμη ισοπαλία (2-2) στην Τρίπολη, ισοφαρίζοντας στο 88ο λεπτό με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού – Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των 22χρονων
Ελλάδα 19.10.25

Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Οι δράστες, η κιθάρα και η ξανθιά περούκα

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο
Δριμεία κριτική 19.10.25

«Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» – Νέα σφοδρά πυρά του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 13ωρο

Το «δεν περιγράφω άλλο» του Π. Γερουλάνου για τη Ν. Κεραμέως και το... από το Zimbabwe star ως το Reuters, από τον Π. Χρηστίδη, για τον νέο διεθνή διασυρμό της κυβέρνησης. Μύδροι ΠΑΣΟΚ για το 13ωρο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός

LIVE: Βόλος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο