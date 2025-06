Απαραίτητη κρίνει την ανάληψη δράσης για τα «παντοτινά χημικά» η Κομισιόν, έπειτα από δεκαετίες ολόκληρες χρήσης τους σε χιλιάδες προϊόντα λόγω της αντοχής τους, όπως τα αντικολλητικά τηγάνια και τα καλλυντικά. Οι τοξικές αυτές ουσίες ανιχνεύονται πλέον παντού στο περιβάλλον αλλά και στον ανθρώπινο οργανισμό όπου παραμένουν για πάντα.

Πρόκειται για τις υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ενώσεις (PFAS), μια ομάδα βιομηχανικών χημικών που μολύνουν το νερό, τον αέρα, το έδαφος και το σώμα μας.

Στις αρχές του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση διά της επιτρόπου Περιβάλλοντος είχε κάνει λόγο για ανάγκη απαγορεύσεων εν μέσω ανησυχιών για τις «αθάνατες» συνθετικές ουσίες. Και την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα του Νερού, με στόχο μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των PFAS που περιέχει, όπως αναφέρει το Euronews.

Όπου κοιτάξετε γύρω σας, τα «παντοτινά χημικά» είναι εκεί. Ακόμα και στο νερό της βροχής. Οι PFAS – κάποιες εξ αυτών καρκινογόνες – δεν αποδομούνται εύκολα στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στον οργανισμό ανθρώπων και ζώων.

Παρότι οι κίνδυνοι είναι γνωστοί εδώ και χρόνια, τα «παντοτινά χημικά» εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως αντικολλητικά τηγάνια, συσκευασίες τροφίμων και καλλυντικά έως ιατρικές συσκευές, κόλλες, αφρούς πυρόσβεσης και ανεμογεννήτριες. Μεταξύ άλλων η έκθεση στα «παντοτινά χημικά» συνδέεται με περιστατικά λευχαιμίας, στειρότητας, βλαβών στο ήπαρ, γενετικών ανωμαλιών και άλλων σοβαρών παθήσεων.

Η Κομισιόν σκοπεύει τώρα να προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο σχέδιο καθαρισμού των PFAS στο νερό, μέσω συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις μιλούν για χαμένη ευκαιρία. «Περιμέναμε μεγαλύτερη φιλοδοξία για περιορισμό της ρύπανσης στην πηγή», λέει η Αγγελική Λυσιμάχου από το PAN Europe.

‼🍞 New alarming findings: very high and fast-increasing levels of forever chemical #TFA in bread, pasta and other cereal products. No time for further delay, we need an immediate ban of all #PFAS #pesticides now. https://t.co/9tIMCvXrJS pic.twitter.com/o0k3UHRlb2

Στις ΗΠΑ, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ για τους ανθρώπους που ζουν κοντά σε πετρελαιοπηγές ή λέβητες φυσικού αερίου και συνδέεται με πολύ σοβαρές παθήσεις. Μάλιστα, οι μυστικές χημικές ουσίες μπορούν να δυσχεράνουν την παροχή επαρκούς φροντίδας σε αυτούς τους ανθρώπους, σύμφωνα με την καθηγήτρια Ιατρικής και νοσοκομειακή γιατρό στο Denver Health Medical Center στις ΗΠΑ, Ελίζαμπεθ Γκιλάσπι.

«Είναι αδύνατον να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο ιατρικό ιστορικό γιατί δεν βλέπουμε τον πλήρη κατάλογο των χημικών και δεν κατανοούμε όλη την έκταση της έκθεσης σε αυτά» εξηγεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το 2022 από τις 1.300 τοποθεσίες στην Ευρώπη που παρακολουθούνταν, το 59% των ποταμών, το 35% των λιμνών και το 73% των παράκτιων υδάτων ξεπέρασαν τα όρια ασφαλείας για το PFOS (τύπος της ευρύτερης ομάδας PFAS).

Μόνο το 37% των επιφανειακών υδάτων της Ευρώπης βρίσκονται σε καλή ή πολύ καλή κατάσταση και μόλις το 29% έχουν καλή χημική ποιότητα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για το Περιβάλλον και την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, Τζέσικα Ρόσβαλ, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απαγόρευση των PFAS σε καταναλωτικά προϊόντα όπως καλλυντικά και συσκευασίες τροφίμων. Ωστόσο, η πλήρης απαγόρευση είναι δύσκολη, λόγω της έλλειψης εναλλακτικών σε κρίσιμους τομείς όπως η ιατρική, η άμυνα και η τεχνολογία.

💧 Water is life. But we can no longer take it for granted.

We’ve adopted the Water Resilience Strategy to ensure that water in the EU is clean, affordable, efficient and protected.

Our future depends on how we manage water today.

— European Commission (@EU_Commission) June 4, 2025