Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αναπληρωτή του, κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με θέμα τις «κυβερνητικές ευθύνες για τον τρόπο ανάθεσης, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων».

Στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν πως «η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες γύρω από ενδεχόμενες ευθύνες συγκεκριμένων νομικών και φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και του προέδρου της ΓΣΕΕ, για υπεξαίρεση κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πυροδοτήσει μια σειρά δημοσιευμάτων για τον τρόπο ανάθεσης, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων κατά το διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση της ΝΔ (2019-2026)».

«Άλλωστε», όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, «η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, όπως όλη η ελληνική κοινωνία έχει εμπεδώσει, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια», προσθέτοντας πως «ενδεικτικά μόνο μπορούν να αναφερθούν το ρεκόρ των απευθείας αναθέσεων, το ρεκόρ της πρόσληψης μετακλητών, το ρεκόρ των αναθέσεων θέσεων ευθύνης υπέρ των ‘ημετέρων’ σε όλο το δημόσιο τομέα, το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ωστόσο, υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία» και σχολιάζουν πως «δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ‘διακρίνεται΄σε αυτό τον τομέα: όλοι θυμόμαστε τα ‘σκοιλ ελικίκου’ το 2020 που αφορούσε προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων με σκοπό την επιδότησή τους λόγω αναστολής των δραστηριοτήτων τους κατά την εποχή της πανδημίας, καθώς και την προνομιακή πληροφόρηση συγκεκριμένων ΚΕΚ στο ‘Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε κλάδους αιχμής’ [Δράση 16792 του Έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους αιχμής» (MIS 5223464)]».

Τα ερωτήματα που θέτουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ:

1. «Πόσα και ποια έργα συμβουλευτικής/ κατάρτισης/ πιστοποίησης ανέργων έχουν τρέξει ανά φορέα ανάθεσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης; (επιτελικές δομές ΕΣΠΑ , ΔΥΠΑ) κατά το διάστημα 2019-2026;

2. »Ποιο είναι το κόστος του καθενός από αυτά τα έργα και ποια είναι η συμμετοχή της χώρας και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή;

3. »Σε ποιον/ποιους φορείς ανατέθηκε το καθένα από αυτά τα έργα και μέσα από ποιες διαδικασίες; Πως επιλέχθηκε έκαστος των φορέων υλοποίησης καθενός από τα έργα αυτά και πόσοι φορείς συμμετείχαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις διαδικασίες επιλογής; Για ποια έργα έγινε απευθείας ανάθεση , σε ποιον φορέα ανατέθηκε το καθένα από αυτά και ποιο το κόστος του καθενός από τα έργα αυτά;

4. »Πόσοι ήταν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών και ποια τα αποτελέσματά τους σχετικά με την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών;

5. »Ποιες ήταν οι αντιρρήσεις των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αυτών, όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία;».

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αιτούνται «την κατάθεση όλων των εγγράφων, στοιχείων και αναλυτικών πινάκων που απαντούν στα ανωτέρω ερωτήματα για το χρονικό διάστημα 2019-2026», καθώς και «την κατάθεση πίνακα των συμπραττόντων φορέων που ανέλαβαν και υλοποίησαν προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων κατά φθίνουσα σειρά, με κριτήριο το κόστος των προγραμμάτων που ανέλαβαν να υλοποιήσουν».