Μαρκογιαννάκη για Παναγόπουλο: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κράτος που ελέγχει. Και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις

Τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για επιδοτήσεις σε ανθρώπους χωρίς ζώα και μόνο με την προσκόμιση τιμολογίων ζωοτροφών, σχολίασε η Όλγα Μαρκογιαννάκη, υπενθυμίζοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ «λέγαμε εδώ και πόσο καιρό ότι δεν έχει κανένα νόημα και πως μόνο κακό κάνει η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς αυτός χρειάζεται εκσυγχρονισμό και εξυγίανση ώστε να είναι οργανισμός-στρατηγείο δίπλα σε αυτούς που πραγματικά παράγουν».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «μετέφεραν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μία Αρχή, η οποία έχει καθαρά ελεγκτικές και φοροεισπρακτικές αρμοδιότητες, συνεχίζοντας τις παθογένειες» και σημείωσε πως «φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση και συνεχίζει να συγκαλύπτει το σκάνδαλο, κάνοντας πλάτες σε αυτούς που έκλεβαν. Κούρασαν τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος αυτήν τη στιγμή είναι στα όρια της επιβίωσης και δεν πληρώνονται ακόμα και σήμερα, όπως το ζήτημα με το monitoring που δεν έχει λυθεί».

«Δεν χωράει καμία υπόνοια κατάχρησης δημοσίου χρήματος μέσα στο ΠΑΣΟΚ»

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, κάνοντας λόγο για ακαριαία αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και ξεκαθαρίζοντας ότι «όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παναγόπουλος τέθηκε εκτός κόμματος, με αναστολή της ιδιότητάς του ως μέλους. Δεν χωράει καμία υπόνοια κατάχρησης δημοσίου χρήματος μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», όπως είπε.

«Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσεις για τους υπουργούς που υπέγραφαν»

Ωστόσο, καταλόγισε «προσπάθεια αποπροσανατολισμού και τσουβαλιάσματος» σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κυβερνητικές ευθύνες: «Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και του δημόσιου χρήματος. Δεν κυβερνά, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, επομένως, η κυβέρνηση να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα για τους γενικούς Γραμματείς και για τους υπουργούς που υπέγραφαν. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για σχήματα με περιορισμένο ανταγωνισμό και για νομοθετικές ρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κράτος που ελέγχει. Διότι, αν δεν υπήρχε η ανώνυμη καταγγελία, δεν θα είχαμε μάθει τίποτα από όλα αυτά».