Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 09:00

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το φάντασμα του «Σκοιλ Ελικικού», που στοιχειώνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη από την εποχή της πανδημίας, επανέρχεται στην επικαιρότητα, μετά τις νέες αποκαλύψεις για «συστημικές ατασθαλίες» σε προγράμματα κατάρτισης, που εντόπισαν ελεγκτές της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, η Ελλάδα καλείται να λογοδοτήσει στην OLAF, την Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης, για πιθανή κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και άλλα σοβαρά προβλήματα, σε επτά προγράμματα κατάρτισης ανέργων και συμβουλευτικής ευάλωτων ομάδων.

Το έγγραφο της Κομισιόν, που φέρει το χαρακτηρισμό «εμπιστευτικό» αποκάλυψαν ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αntenna καθώς και η στήλη «Big Mouth» της ιστοσελίδας Παραπολιτικά.

Η Κομισιόν ζητάει πίσω το 25% των χρημάτων

Κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων σε επτά προγράμματα κατάρτισης,  η έκθεση, εντοπίζει σημαντικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις στο σχεδιασμό, την ανάθεση και την υλοποίησή τους. Συστήνει να γίνει «δημοσιονομική διόρθωση» ύψους 25% στα χρήματα που εκταμιεύθηκαν από τα ταμεία της ΕΕ. Δηλαδή η Ελλάδα καλείται είτε να επιστρέψει τα χρήματα είτε να κοπούν από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, σε προγράμματα συνολικού κόστους  7,8 εκατομμυρίων ευρώ,  εκ των οποίων η ΕΕ συνεισέφερε το 85% – σχεδόν 6,5 εκατ. ευρώ, ζητείται «διόρθωση» ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, σημειώνει η έκθεση της Κομσιόν, για συμβάσεις που είναι εκτός του δειγματοληπτικού ελέγχου.

Η πιο ανησυχητική διαπίστωση είναι ότι «οι πρακτικές που εφαρμόζονται (από τις αναθέτουσες αρχές) δεν αποτρέπουν επαρκώς τη χειραγώγηση των διαδικασιών και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος απάτης». Με άλλα λόγια η Κομισιόν θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα αλλά και τη διαφάνεια του συστήματος για τα προγράμματα κατάρτισης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για «στημένους διαγωνισμούς» και διασπάθιση κοινοτικών πόρων.

Aπόσπασμα από το έγγραφο της Κομισιόν – Τα 7 προγράμματα κατάρτισης που ελέγχθηκαν

Ποια προγράμματα κατάρτισης μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Η έκθεση εξετάζει επτά ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ευρωπαϊκών ταμείων, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα επανένταξης αποφυλακιζόμενων κρατουμένων, δράσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κατάρτιση 3.700 νέων ανέργων μέσω της ΕΣΕΕ, πρόγραμμα για 1.600 ανέργους της ΔΥΠΑ (ΣΕΠΕ), δράσεις απασχόλησης σε περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αντίστοιχο πρόγραμμα στη Φλώρινα, καθώς και δράσεις κατάρτισης εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις μέσω της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανάις Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

Συστημικές αδυναμίες

Τα ευρήματα των ευρωπαίων ελεγκτών σκιαγραφούν μια εικόνα συστημικών αδυναμιών. Σε επίπεδο διαγωνισμών, εντοπίζονται όροι που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και ενδέχεται να ευνοούν συγκεκριμένους παρόχους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές ήταν ασαφείς, ενώ η απαίτηση ύπαρξης εγκατάστασης στην Ελλάδα λειτουργούσε αποτρεπτικά για εταιρείες του εξωτερικού, κατά παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης.

Κακός σχεδιασμός των δράσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κακό σχεδιασμό των δράσεων. Σε προγράμματα όπως εκείνα της ΕΣΑμεΑ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΠΕ, οι στόχοι συμμετοχής αποδείχθηκαν εξαιρετικά φιλόδοξοι έως μη ρεαλιστικοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόκλιση μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης ξεπέρασε το 80%, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα προγράμματα δεν βασίστηκαν σε αξιόπιστα δεδομένα για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Υπερκοστολόγηση

Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει φαινόμενα υπερκοστολόγησης. Οι αρμόδιες αρχές φαίνεται να υιοθέτησαν συστηματικά το ανώτατο επιτρεπόμενο κόστος για υπηρεσίες κατάρτισης, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ή σύγκριση με τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία «φουσκωμένων» προϋπολογισμών, που ενδέχεται να οδήγησαν σε αναποτελεσματική χρήση δημόσιων πόρων.

Κίνδυνος μεροληψίας

Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στον τρόπο επιλογής των φορέων υλοποίησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δικαιούχοι είχαν ουσιαστικά προεπιλεγεί, χωρίς να προηγηθεί ανοιχτή και ανταγωνιστική διαδικασία. Επιπλέον, οι ίδιοι οι φορείς συμμετείχαν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, γεγονός που, σύμφωνα με την Επιτροπή, ενέχει κινδύνους μεροληψίας και «αυτο-επιλογής».

Χαμηλή ποιότητα κατάρτισης

Όσον αφορά την υλοποίηση, οι ελεγκτές καταγράφουν σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα της κατάρτισης. Η πλειονότητα των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, συχνά μέσω ασύγχρονων μορφών εκπαίδευσης (e-learning), με περιορισμένη ή μηδενική αλληλεπίδραση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση αντικαταστάθηκε από θεωρητικές δραστηριότητες, υπονομεύοντας τον βασικό στόχο των προγραμμάτων, που είναι η απόκτηση δεξιοτήτων με άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα ευρήματα για το πρόγραμμα επανένταξης αποφυλακιζόμενων κρατουμένων. Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των συμβατικών όρων, ελλιπής τεκμηρίωση της παρακολούθησης και αδυναμία επαλήθευσης των εξετάσεων και των πιστοποιήσεων. Οι ελεγκτές σημειώνουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες τίθεται υπό αμφισβήτηση η εγκυρότητα του ίδιου του έργου, το οποίο ενδέχεται να κριθεί μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

Κίνδυνος απάτης

Η υπόθεση αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θέτει επιτακτικά το ζήτημα ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου, διαφάνειας και αξιολόγησης, ώστε τα κονδύλια να αξιοποιούνται με τρόπο ουσιαστικό και προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

ΔΥΠΑ: «Δεν μας αφορά»

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, προέβη σε διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι «το έγγραφο της OLAF δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο σε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ. Αντιθέτως, αφορά πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιήθηκε από άλλον θεσμικό φορέα, συγκεκριμένα τον ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο σχετικού έργου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η αναφορά στη ΔΥΠΑ οφείλεται στο γεγονός ότι προϋπόθεση για την κατάρτιση ήταν οι άνεργοι να είναι εγγραμμένοι στα μητρώα της υπηρεσίας. «Κατά συνέπεια, ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου έργου ως «προγράμματος της ΔΥΠΑ» δεν ευσταθεί και δεν αποδίδει τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από το σχετικό έγγραφο».

Το έγγραφο της Κομισιόν EΔΩ

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Ελλάδα 20.03.26

Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη

Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις
Υποκλοπές 20.03.26

Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator, Ταλ Ντίλιαν σε δηλώσεις του έχει παραδεχθεί πωλήσεις «σε καλούς» και σε κυβερνήσεις, ενώ εργαζόμενος της εταιρείας παρουσίασε λογισμικά «μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
NEETs 19.03.26

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 07:59

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα - «Συνεχίζουμε να παράγουμε πυραύλους», λέει το Ιράν

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

