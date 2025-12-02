Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Χριστούγεννα με γάτα: Πώς θα περάσουμε τις εορταστικές ημέρες χωρίς απρόοπτα
Pet Stories 02 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Χριστούγεννα με γάτα: Πώς θα περάσουμε τις εορταστικές ημέρες χωρίς απρόοπτα

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα γευστικά φαγητά δεν είναι ό, τι καλύτερο για τη γάτα. Μπορούν να απειλήσουν την υγεία της.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτές τις ημέρες, η γάτα χρειάζεται τον δικό της ασφαλή χώρο καθώς, μπορεί να στρεσαριστεί από τις αλλαγές που γίνονται στο σπίτι.

Παίρνουμε τα μέτρα μας για να περάσουμε αξέχαστα τις ημέρες των Χριστουγέννων παρέα με τη γάτα μας.

«Τα Χριστούγεννα φέρνουν αλλαγές στο σπίτι που μια γάτα αντιλαμβάνεται άμεσα: νέα αντικείμενα, καινούριες μυρωδιές, ήχους και φώτα. Γι’ αυτό η προετοιμασία του χώρου πριν από το στόλισμα είναι σημαντική.
Προτού τοποθετήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι χρήσιμο να γίνει ένας γρήγορος καθαρισμός. Αλλά και τακτοποίηση των αντικειμένων, ώστε η γάτα να μην έχει ερεθίσματα, τα οποία τη στρεσάρουν», διευκρινίζει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι κίνδυνοι για τη γάτα

Η επιλογή του δέντρου, τονίζει ο κ. Κονταξής, παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία της γάτας.

Τα φυσικά δέντρα έχουν έντονη μυρωδιά και πολλές γάτες δοκιμάζουν με το στόμα τους τις πεσμένες βελόνες. Οι βελόνες, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο στομάχι ή εμετό. Οπότε, το συχνό σκούπισμα είναι απαραίτητο.

Στα τεχνητά δέντρα οι πλαστικές ίνες δεν είναι βρώσιμες. Ωστόσο, μία γάτα, μπορεί να θελήσει να τις καταπιεί.

Η σοκολάτα, τα γλυκά με ξυλιτόλη, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, οι σταφίδες και τα οινοπνευματώδη είναι τοξικά για τη γάτα

Κατά τη διάρκεια του γιορτινού τραπεζιού η γάτα, μπορεί να βρίσκεται σε έναν ήσυχο χώρο, μακριά από θορύβους και φαγητά που τη δελεάζουν

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει ο ειδικός, το δέντρο πρέπει να στερεώνεται πολύ καλά – κατά προτίμηση βάζουμε βίδα στη βάση ή προσθέτουμε επιπλέον βάρος- ώστε να μη γέρνει. Ορισμένοι χρησιμοποιούν και λεπτές διάφανες πετονιές τις οποίες δένουν στον τοίχο, ώστε να αποτρέψουν την ανατροπή.

Στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Προσοχή στα στολίδια

«Κατά το στόλισμα, είναι καλό να αφήνουμε τη γάτα να παρατηρεί από ασφαλή απόσταση χωρίς να την ενθαρρύνουμε να πλησιάσει. Τα φανταχτερά στολίδια, οι κορδέλες ή οι φούντες εντυπωσιάζουν τη γάτα και, συχνά, τα θεωρεί παιχνίδι», επισημαίνει ο κ. Κονταξής.

Οι κορδέλες και οι γυαλιστερές λωρίδες τύπου «βροχή», συνεχίζει ο ειδικός, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες γιατί μπορούν να φαγωθούν και να δημιουργήσουν εντερική απόφραξη.
Η τοποθέτηση αυτών των υλικών σε ψηλά σημεία ή η πλήρης αποφυγή τους, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Τα λαμπάκια πρέπει να προστατεύονται με κάλυμμα καλωδίων. Αν μια γάτα έχει ιστορικό να δαγκώνει καλώδια, βοηθά η χρήση ειδικών πικρών σπρέι αποτροπής ή η επιλογή λαμπών χαμηλής τάσης.

Τα πιο ασφαλή στολίδια είναι τα πλαστικά τα οποία και δεν θρυμματίζονται.

Όσα έχουν μυρωδιές κανέλας ή αρώματα, συμβουλεύει ο κ. Κονταξής, καλό είναι να τοποθετούνται ψηλότερα, γιατί κάποιες γάτες εκδηλώνουν φτάρνισμα ή ενοχλούνται.

Γίνεται μία γάτα να μην πλησιάσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο;

Σύμφωνα με τον κ. Κονταξή, μπορεί να δημιουργηθεί μια «ζώνη ασφαλείας» γύρω από το δέντρο χρησιμοποιώντας χαλάκι που έχουν ιδιαίτερη υφή, και δεν αρέσει στις γάτες. Όπως είναι η ψάθα ή όσα έχουν ανάγλυφα σχέδια.

Επιπλέον, μπορούμε να τοποθετήσουμε στα χαμηλά κλαδιά αντικείμενα που παράγουν ήχο, όπως για παράδειγμα είναι οι κουδουνίστρες. Έτσι ώστε αμέσως να αντιλαμβανόμαστε ότι η γάτα το έχει πλησιάσει.

Χρήσιμο είναι επίσης, λέει ο κ. Κονταξής, να προσφέρουμε στη γάτα εναλλακτικές απασχολήσεις. Όπως ένα νέο ονυχοδρόμιο, παιχνίδια που κρέμονται, σήραγγες, ή ακόμη και ένα δεύτερο μικρό «cat tree» το οποίο να βρίσκεται μακριά από το χριστουγεννιάτικο. Αυτό μειώνει την πιθανότητα το δέντρο να γίνει το επίκεντρο της περιέργειας της γάτας.

Η γάτα, τονίζει ο κ. Κονταξής, πρέπει να έχει και έναν δικό της σταθερό χώρο, που δεν αλλάζει μέσα στις γιορτές. Έτσι ώστε να νιώθει ασφάλεια σε ένα σταθερό σημείο παρά τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω της.

Τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα δεν είναι για τη γάτα – Τι μπορεί να γευτεί

Τα λαχταριστά φαγητά την ημέρα των Χριστουγέννων είναι πειρασμός, λέει ο κ. Κονταξής, για πολλές γάτες και προσπαθούν να τα δοκιμάσουν.

Ωστόσο, κάποια φαγητά είναι εντελώς απαγορευτικά. Η σοκολάτα, τα γλυκά με ξυλιτόλη, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, οι σταφίδες και τα οινοπνευματώδη είναι τοξικά για τις γάτες και μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση.

Το μαγειρεμένο κόκαλο από γαλοπούλα ή κοτόπουλο είναι επίσης επικίνδυνο γιατί, μπορεί να σπάσει σε αιχμηρά κομμάτια και να προκαλέσει διάτρηση ή απόφραξη.

Το λιπαρό δέρμα της γαλοπούλας, το βούτυρο και τα πολύ λιπαρά φαγητά ερεθίζουν το στομάχι και, συχνά, οδηγούν σε εμετό ή παγκρεατίτιδα.

Ακόμη και τρόφιμα που θεωρούνται αθώα, όπως το τυρί ή η γαλοπούλα χωρίς κόκαλο μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα υγείας αν δίνονται συχνά ή σε μεγάλη ποσότητα.

Το καλύτερο για να προφυλάξουμε τη γάτα μας είναι ένα αυστηρό «όχι από το τραπέζι».

Επίσης, ο κ. Κονταξής επισημαίνει ότι η κουζίνα πρέπει να παραμένει κλειστή ή να μην αφήνονται τα φαγητά αφύλακτα, γιατί πολλές γάτες σκαρφαλώνουν στους πάγκους.


Τα απορρίμματα πρέπει να είναι καλά κλειστά καθώς τα κόκκαλα και τα λίπη στον κάδο σκουπιδιών είναι συνηθισμένη αιτία γαστρεντερικών επεισοδίων σε γάτες.

Κατά τη διάρκεια του γιορτινού τραπεζιού η γάτα, μπορεί να βρίσκεται σε έναν ήσυχο χώρο, μακριά από θορύβους και πιάτα που τη δελεάζουν. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να δοκιμάσει κάτι επικίνδυνο.

Τα κεράσματα που επιτρέπονται για τη γάτα

Αν θέλουμε να προσφέρουμε κάτι στη γάτα, συμβουλεύει ο κ. Κονταξής, προτιμάμε ειδικές λιχουδιές για γάτες ή μια πολύ μικρή ποσότητα άπαχου, βραστού κοτόπουλου χωρίς αλάτι. Αλλά μόνο αν δεν υπάρχουν διατροφικοί περιορισμοί.

Κλείνοντας, ο κ. Κονταξής λέει: «Με τη σωστή προετοιμασία το σπίτι, μπορεί να είναι και γιορτινό και ασφαλές για τη γάτα, ενώ οι γιορτές θα «κυλήσουν» όμορφα χωρίς απρόοπτα».

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

