Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την Ιαπωνία να αναμένει σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση 400 πυραύλων Tomahawk, καθώς το Πεντάγωνο δίνει προτεραιότητα στην ανακατασκευή των αποθεμάτων όπλων που έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας του κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενημέρωσε τον Σιντζίρο Κοϊζούμι, τον Ιάπωνα ομόλογό του, για την καθυστέρηση σε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και μίλησαν στους Financial Times.

Η διακοπή αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την Ιαπωνία, η οποία παρήγγειλε πυραύλους Tomahawk για πρώτη φορά το 2024 για να ενισχύσει την αποτροπή κατά της Κίνας. Οι πύραυλοι έχουν εμβέλεια 1.600 χιλιομέτρων, δίνοντας στην Ιαπωνία δυνατότητα «αντεπίθεσης» για να χτυπήσει την παράκτια Κίνα. Η συμφωνία των 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήρθε μετά την αυξανόμενη πίεση που άσκησε η Ουάσιγκτον στη συμμαχική της χώρα να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

Η απόφαση του Πενταγώνου έρχεται καθώς ο αμερικανικός στρατός αγωνίζεται να αναπληρώσει τα αποθέματα πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλους αριθμούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury στο Ιράν. Οι Financial Times ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον είχε ήδη προειδοποιήσει αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των οπλικών συστημάτων που έχουν παραγγείλει από τις ΗΠΑ.

Δυσαρέσκεια συμμάχων

Οι καθυστερήσεις των πυραύλων Tomahawk έχουν επιπτώσεις στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, όπου η Ιαπωνία είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι ανησυχούσαν ήδη για το γεγονός ότι το Πεντάγωνο αναγκάστηκε να μεταφέρει όπλα από την Ασία στη Μέση Ανατολή.

«Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης ότι θα έδιναν προτεραιότητα στην Ασία, το Πεντάγωνο δίνει τώρα προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζακ Κούπερ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στην Ασία στο American Enterprise Institute. «Δεδομένων των μεγάλων χρονοδιαγραμμάτων για την παραγωγή πυρομαχικών, οι Ασιάτες σύμμαχοι και εταίροι θα συνεχίσουν να αισθάνονται τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν πολύ μετά το τέλος του».

Η Ιαπωνία ανέμενε να παραλάβει δύο παρτίδες των 200 πυραύλων η καθεμία έως τον Απρίλιο του 2028. Ένα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση είπε ότι η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και δύο χρόνια στο τρέχον χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περισσότερους από 1.000 Tomahawk από ένα εκτιμώμενο προπολεμικό απόθεμα 3.100 κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Το CSIS δήλωσε ότι χρειάστηκαν περίπου τέσσερα χρόνια για να παραδοθούν οι Tomahawk στον αμερικανικό στρατό από τη στιγμή που το Κογκρέσο παρείχε χρηματοδότηση.

Ο μεγάλος όγκος πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του Ιράν σε συνδυασμό με τη μετεγκατάσταση όπλων – ιδίως πυραύλων αναχαίτισης για το σύστημα Thaad που παρέχεται από τις ΗΠΑ στη Νότια Κορέα – από την Ασία στη Μέση Ανατολή έχουν εντείνει την ανησυχία σχετικά με το εάν ο αμερικανικός στρατός διαθέτει αρκετά όπλα για να βοηθήσει την Ταϊβάν σε μια σύγκρουση με την Κίνα.

Σημαντικές επιπλοκές

Η Yuki Tatsumi, Ιάπωνας εμπειρογνώμονας άμυνας στο Ινστιτούτο Ασφάλειας του Ινδο-Ειρηνικού, δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις θα προκαλέσουν «σημαντική επιπλοκή» για την Ιαπωνία καθώς προετοιμάζεται να ενημερώσει τις στρατηγικές εθνικής ασφάλειας και άμυνας φέτος.

«Το τρέχον σχέδιο έχει βασιστεί στην υπόθεση ότι η Ιαπωνία θα λάβει αυτήν την παράδοση εγκαίρως, με την τρέχουσα αναθεώρηση [των στρατηγικών] να επιδιώκει να ενισχύσει ενδεχομένως την απόκτηση των Tomahawk ακόμη περισσότερο», είπε. «Είναι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας της Ιαπωνίας να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα».

Ο Kenji Minemura, ειδικός σε θέματα άμυνας στην Ασία στο Canon Institute for Global Studies, τόνισε ότι οι Tomahawk ήταν κρίσιμοι επειδή το Τόκιο δεν έχει σχεδόν κανένα ισοδύναμο για τους 2.000 και πλέον πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς της Κίνας που μπορούν να χτυπήσουν στόχους στην Ιαπωνία.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει. Η πρεσβεία της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δύο σύμμαχοι συμμετέχουν σε συχνές συνομιλίες, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες οποιωνδήποτε θεμάτων που συζητήθηκαν.