Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εξουσιοδότησε την κυβέρνηση την Παρασκευή να υπογράψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τέσσερα πακέτα πώλησης όπλων, αφού αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Ταϊπέι θα βρεθεί στο τέλος της ουράς αν χάσει την προθεσμία, στέλνοντας λάθος μήνυμα στην Ουάσινγκτον.

Οι διαφωνίες σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της Ταϊβάν έχουν προκαλέσει ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είναι ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων του νησιού που διεκδικεί η Κίνα, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

«Αυτό το σώμα υποστηρίζει την αρχή της προτεραιότητας της εθνικής ασφάλειας και της σταθερής υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χαν Κουο Γιού, διαβάζοντας το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα.

Προέτρεψε την κυβέρνηση να υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των όπλων στο κοινοβούλιο για εξέταση, μετά την υπογραφή των επιστολών.

Τα όπλα που καλύπτονται περιλαμβάνουν αντιαρματικά πυραύλους TOW, αυτοκινούμενα πυροβόλα M109A7, πυραύλους Javelin κατασκευασμένους από την Lockheed Martin και το σύστημα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων HIMARS.

Η κυβέρνηση του προέδρου Λάι Τσινγκ προσπάθησε να πείσει το κοινοβούλιο να εγκρίνει επιπλέον αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει την πλειοψηφία των εδρών, υποστηρίζει ότι οι προτάσεις δεν είναι σαφείς και δεν μπορεί να αναμένεται να εγκρίνει «λευκές επιταγές».

Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης συνέταξαν τις δικές τους, φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, αλλά το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής για τα όπλα πρέπει να υπογραφούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κυριακή, διαφορετικά η Ταϊβάν κινδυνεύει να χάσει τη θέση της στην ουρά παραγωγής και παράδοσης.

Προχωρούν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ταϊβάν

Η επίσημη έγκριση του κοινοβουλίου την Παρασκευή ήρθε μια μέρα μετά την συμφωνία των βουλευτών και των δύο πλευρών ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να υπογράψει τις συμφωνίες εκ των προτέρων, ακόμη και αν οι αναθεωρήσεις των δαπανών δεν εγκρίνονταν εγκαίρως.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την έγκριση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι τα σχέδια ήταν αδιαφανή.

Προετοιμάστηκαν μέσω μιας «αυστηρής διαδικασίας έγκρισης του έργου», πρόσθεσε, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του στρατού.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος χαιρέτισαν την έγκριση.

«Η εκ των προτέρων έγκριση για υπογραφή πριν από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η απόκτηση αυτών των σημαντικών συστημάτων από την Ταϊβάν δεν θα καθυστερήσει ή ακυρωθεί», δήλωσε ο Γουανγκ Τιν Γιου, βουλευτής του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος που συμμετέχει στην επιτροπή άμυνας του κοινοβουλίου.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Γουέλνγκτον Κου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής για 82 συστήματα HIMARS που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ ως μέρος ενός πακέτου πώλησης όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν θα λήξουν στις 26 Μαρτίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τους συμμάχους της να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Λάι, καθώς η Κίνα εντείνει τις ασκήσεις και τις προσομοιώσεις γύρω από το νησί για να επιβάλει τις αξιώσεις κυριαρχίας της.

Η Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις του Πεκίνου, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο λαός της έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του νησιού.