newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 08:54

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εξουσιοδότησε την κυβέρνηση την Παρασκευή να υπογράψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τέσσερα πακέτα πώλησης όπλων, αφού αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Ταϊπέι θα βρεθεί στο τέλος της ουράς αν χάσει την προθεσμία, στέλνοντας λάθος μήνυμα στην Ουάσινγκτον.

Οι διαφωνίες σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της Ταϊβάν έχουν προκαλέσει ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είναι ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων του νησιού που διεκδικεί η Κίνα, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

«Αυτό το σώμα υποστηρίζει την αρχή της προτεραιότητας της εθνικής ασφάλειας και της σταθερής υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χαν Κουο Γιού, διαβάζοντας το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα.

Προέτρεψε την κυβέρνηση να υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των όπλων στο κοινοβούλιο για εξέταση, μετά την υπογραφή των επιστολών.

Τα όπλα που καλύπτονται περιλαμβάνουν αντιαρματικά πυραύλους TOW, αυτοκινούμενα πυροβόλα M109A7, πυραύλους Javelin κατασκευασμένους από την Lockheed Martin και το σύστημα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων HIMARS.

Η κυβέρνηση του προέδρου Λάι Τσινγκ  προσπάθησε να πείσει το κοινοβούλιο να εγκρίνει επιπλέον αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει την πλειοψηφία των εδρών, υποστηρίζει ότι οι προτάσεις δεν είναι σαφείς και δεν μπορεί να αναμένεται να εγκρίνει «λευκές επιταγές».

Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης συνέταξαν τις δικές τους, φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, αλλά το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής για τα όπλα πρέπει να υπογραφούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κυριακή, διαφορετικά η Ταϊβάν κινδυνεύει να χάσει τη θέση της στην ουρά παραγωγής και παράδοσης.

Προχωρούν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ταϊβάν

Η επίσημη έγκριση του κοινοβουλίου την Παρασκευή ήρθε μια μέρα μετά την συμφωνία των βουλευτών και των δύο πλευρών ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να υπογράψει τις συμφωνίες εκ των προτέρων, ακόμη και αν οι αναθεωρήσεις των δαπανών δεν εγκρίνονταν εγκαίρως.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την έγκριση, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι τα σχέδια ήταν αδιαφανή.

Προετοιμάστηκαν μέσω μιας «αυστηρής διαδικασίας έγκρισης του έργου», πρόσθεσε, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του στρατού.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος χαιρέτισαν την έγκριση.

«Η εκ των προτέρων έγκριση για υπογραφή πριν από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η απόκτηση αυτών των σημαντικών συστημάτων από την Ταϊβάν δεν θα καθυστερήσει ή ακυρωθεί», δήλωσε ο Γουανγκ Τιν Γιου, βουλευτής του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος που συμμετέχει στην επιτροπή άμυνας του κοινοβουλίου.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Γουέλνγκτον Κου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής για 82 συστήματα HIMARS που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ ως μέρος ενός πακέτου πώλησης όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν θα λήξουν στις 26 Μαρτίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τους συμμάχους της να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση Λάι, καθώς η Κίνα εντείνει τις ασκήσεις και τις προσομοιώσεις γύρω από το νησί για να επιβάλει τις αξιώσεις κυριαρχίας της.

Η Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις του Πεκίνου, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο λαός της έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του νησιού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κόσμος
Ιράν: Νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη, 80 τραυματίες στο Ισραήλ από ρουκέτα

Ιράν: Νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη, 80 τραυματίες στο Ισραήλ από ρουκέτα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 08:31

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ - Δύο νεκροί στο Ομάν

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Σύνταξη
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού – «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ
Κόσμος 13.03.26 Upd: 08:31

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης και της Βηρυτού - «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα», λέει ο Τραμπ - Δύο νεκροί στο Ομάν

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο