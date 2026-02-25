Τα σχέδια της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους στο δυτικότερό της νησί, κοντά στην Ταϊβάν, μέσα σε πέντε χρόνια θα κλιμακώσουν την ένταση με την Κίνα, λένε αναλυτές.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι έχει κάνει δηλώσεις που ενόχλησαν το Πεκίνο

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε ότι τα συστήματα εδάφους – αέρος (σχεδιασμένα για την αναχαίτιση αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων) θα αναπτυχθούν στο νησί Γιοναγκούνι, που βρίσκεται περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά της Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως δικό της έδαφος, έως τον Μάρτιο του 2031.

«Εξαρτάται από την πρόοδο της προετοιμασίας των εγκαταστάσεων, αλλά σχεδιάζουμε (σ.σ. την ανάπτυξή των πυραύλων) για το οικονομικό έτος 2030», δήλωσε ο Κοϊζούμι στους δημοσιογράφους την Τρίτη, παρέχοντας το πιο σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής, όπως σχολιάζει το Al Jazeera.

Αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σκόπιμη σκλήρυνση της στάσης της Ιαπωνίας.

Η απόφαση της Ιαπωνίας αντιπροσωπεύει μια «υπολογισμένη κλιμάκωση που θα αυξήσει τις περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Εϊνάρ Τάνγκεν, υψηλόβαθμος ερευνητής Γεωπολιτικής στο Κέντρο για τη Διεθνή Καινοτομία στη Διακυβέρνηση (CIGI).

«Αυτές οι ενέργειες δεν γίνονται στο κενό», δήλωσε ο Τάνγκεν στο Al Jazeera.

«Οι ενέργειες αυτές έχουν προγραμματιστεί για να ενισχύσουν τη θέση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι πριν από την επίσκεψή της στην Ουάσινγκτον, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου 2026».

Πού βρίσκεται το νησί Γιοναγκούνι όπου θα αναπτυχθούν οι πύραυλοι της Ιαπωνίας:

Τα σχόλια της Τακαΐτσι που είχαν ενοχλήσει το Πεκίνο

Οι σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου παραμένουν τεταμένες από τότε που η Τακαΐτσι έθεσε δημοσίως το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊβάν, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ομιλίας τον περασμένο Νοέμβριο.

Τα σχόλιά της σηματοδότησαν μια αξιοσημείωτη απόκλιση από τη μακροχρόνια αμφιλεγόμενη στάση της Ιαπωνίας απέναντι στην Ταϊβάν, σχολιάζει το Al Jazeera.

Επίσης, ήρθαν λίγο μετά την 80ή επέτειο από το τέλος της ιαπωνικής αποικιοκρατίας στην Ταϊβάν, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τη μεριά του Πεκίνου για τον ιστορικό συμβολισμό.

Το Πεκίνο καταδίκασε τα σχόλια της Τακαΐτσι ως προκλητικά.

«Η Ιαπωνία πρέπει να μετανοήσει πλήρως για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε, να σταματήσει αμέσως τις λανθασμένες και προκλητικές δηλώσεις και κινήσεις που παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και να σταματήσει να παίζει με τη φωτιά στο ζήτημα της Ταϊβάν», απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Στη συνέχεια, η Κίνα αποθάρρυνε τα ταξίδια προς την Ιαπωνία.

Οι Κινέζοι επισκέπτες συνεισφέρουν περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην ιαπωνική οικονομία.

Το Πεκίνο έχει επίσης αυξήσει τη στρατιωτική και οικονομική πίεση, αποστέλλοντας πολεμικά πλοία κοντά στα ιαπωνικά ύδατα, ενισχύοντας τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και περιορίζοντας τις πολιτιστικές ανταλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των γιγάντιων πάντα από τον ζωολογικό κήπο Ουένο του Τόκιο, ένα σύμβολο της φιλίας μεταξύ των δύο πλευρών για την Κίνα.

Το Al Jazeera υπογραμμίζει ότι η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τηλεφώνων και άλλων συσκευών υψηλής τεχνολογίας.

Η διαφορά με το παρελθόν

Ο Αρνό Μπερτράν, αναλυτής Γεωπολιτικής που εξειδικεύεται στην Κίνα, μιλώντας στο AJ, σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή πολιτικής ξεκίνησε από τον δολοφονημένο πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε το 2014, ωστόσο η Τακαΐτσι προχώρησε παραπέρα, τοποθετούμενη για μια πιθανή σύγκρουση στην Ταϊβάν.

«Αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή σημαντική: η πολιτική δήλωση ότι η Ιαπωνία θεωρεί τον εαυτό της μέρος σε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση στην Ταϊβάν, η οποία από την άποψη της Κίνας – και από την άποψη του διεθνούς δικαίου – είναι πολύ προκλητική, δεδομένου ότι η Ταϊβάν είναι κυρίαρχο έδαφος της Κίνας που στο παρελθόν ήταν αποικία της Ιαπωνίας», υποστήριξε ο συγκεκριμένος αναλυτής.

Οι αμυντικές προτεραιότητες της Ιαπωνίας έχουν επίσης αλλάξει, γράφει το AJ. Ενώ στο παρελθόν το Τόκιο εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στις απειλές από τη Ρωσία στον βορρά, τώρα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της κινεζικής στρατιωτικής δραστηριότητας στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας.

Πώς θα αντιδράσει η Κίνα; Το μελλοντικό δίλημμα για το Τόκιο

Το Πεκίνο δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει επισήμως στην τελευταία ανακοίνωση του Κοϊζούμι.

Το Al Jazeera σημειώνει ότι η Κίνα έχει ήδη λάβει οικονομικά μέτρα.

Πρόσφατα περιόρισε τις εξαγωγές προς 40 ιαπωνικές εταιρείες που, όπως δήλωσε, συμβάλλουν στην «επαναστρατιωτικοποίηση» της Ιαπωνίας.

Το υπουργείο Εμπορίου έβαλε 20 εταιρείες σε λίστα ελέγχου εξαγωγών και πρόσθεσε άλλες 20 σε λίστα παρακολούθησης.

Ο Μπερτράν τόνισε, στις δηλώσεις του στο AJ, τη σημασία που έχει η Ταϊβάν για την Κίνα.

«Η Ταϊβάν δεν είναι απλώς σημαντική για την Κίνα – είναι αυτό που οι Κινέζοι αξιωματούχοι αποκαλούν ‘πυρήνας των βασικών συμφερόντων’».

«Είναι το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει πραγματική συναίνεση σε ολόκληρη την κινεζική κοινωνία, την κυβέρνηση και τον στρατό», είπε.

Η οικονομική αλληλεξάρτηση περιπλέκει επίσης τα πράγματα.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας από το 2005.

Το διμερές εμπόριο έφτασε τα 322 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών της Ιαπωνίας αφορά την Κίνα.

Η Ιαπωνία έχει σημαντικό εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, με τις εισαγωγές να υπερβαίνουν τις εξαγωγές σε αξία κατά περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Ιαπωνία δεν μπορεί ταυτόχρονα να εξοπλιστεί εναντίον της Κίνας και να διατηρήσει τις οικονομικές σχέσεις από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία της. Σε κάποιο σημείο, το Τόκιο θα πρέπει να επιλέξει, και το Πεκίνο προσπαθεί να κάνει αυτή την επιλογή όσο το δυνατόν πιο προφανή», δήλωσε ο Μπερτράν.