newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιαπωνία: Θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν – Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 20:00

Ιαπωνία: Θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν – Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο

Η Κίνα μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει επισήμως στην ανακοίνωση της Ιαπωνίας για ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι κοντά στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Vita.gr
Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Spotlight

Τα σχέδια της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους στο δυτικότερό της νησί, κοντά στην Ταϊβάν, μέσα σε πέντε χρόνια θα κλιμακώσουν την ένταση με την Κίνα, λένε αναλυτές.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι έχει κάνει δηλώσεις που ενόχλησαν το Πεκίνο

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε ότι τα συστήματα εδάφους – αέρος (σχεδιασμένα για την αναχαίτιση αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων) θα αναπτυχθούν στο νησί Γιοναγκούνι, που βρίσκεται περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά της Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως δικό της έδαφος, έως τον Μάρτιο του 2031.

«Εξαρτάται από την πρόοδο της προετοιμασίας των εγκαταστάσεων, αλλά σχεδιάζουμε (σ.σ. την ανάπτυξή των πυραύλων) για το οικονομικό έτος 2030», δήλωσε ο Κοϊζούμι στους δημοσιογράφους την Τρίτη, παρέχοντας το πιο σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής, όπως σχολιάζει το Al Jazeera.

Αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σκόπιμη σκλήρυνση της στάσης της Ιαπωνίας.

Η απόφαση της Ιαπωνίας αντιπροσωπεύει μια «υπολογισμένη κλιμάκωση που θα αυξήσει τις περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Εϊνάρ Τάνγκεν, υψηλόβαθμος ερευνητής Γεωπολιτικής στο Κέντρο για τη Διεθνή Καινοτομία στη Διακυβέρνηση (CIGI).

«Αυτές οι ενέργειες δεν γίνονται στο κενό», δήλωσε ο Τάνγκεν στο Al Jazeera.

«Οι ενέργειες αυτές έχουν προγραμματιστεί για να ενισχύσουν τη θέση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι πριν από την επίσκεψή της στην Ουάσινγκτον, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου 2026».

Πού βρίσκεται το νησί Γιοναγκούνι όπου θα αναπτυχθούν οι πύραυλοι της Ιαπωνίας:

Πηγή: Al Jazeera

Τα σχόλια της Τακαΐτσι που είχαν ενοχλήσει το Πεκίνο

Οι σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου παραμένουν τεταμένες από τότε που η Τακαΐτσι έθεσε δημοσίως το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην Ταϊβάν, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ομιλίας τον περασμένο Νοέμβριο.

Τα σχόλιά της σηματοδότησαν μια αξιοσημείωτη απόκλιση από τη μακροχρόνια αμφιλεγόμενη στάση της Ιαπωνίας απέναντι στην Ταϊβάν, σχολιάζει το Al Jazeera.

Επίσης, ήρθαν λίγο μετά την 80ή επέτειο από το τέλος της ιαπωνικής αποικιοκρατίας στην Ταϊβάν, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τη μεριά του Πεκίνου για τον ιστορικό συμβολισμό.

Το Πεκίνο καταδίκασε τα σχόλια της Τακαΐτσι ως προκλητικά.

«Η Ιαπωνία πρέπει να μετανοήσει πλήρως για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε, να σταματήσει αμέσως τις λανθασμένες και προκλητικές δηλώσεις και κινήσεις που παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και να σταματήσει να παίζει με τη φωτιά στο ζήτημα της Ταϊβάν», απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

Στη συνέχεια, η Κίνα αποθάρρυνε τα ταξίδια προς την Ιαπωνία.

Οι Κινέζοι επισκέπτες συνεισφέρουν περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην ιαπωνική οικονομία.

Το Πεκίνο έχει επίσης αυξήσει τη στρατιωτική και οικονομική πίεση, αποστέλλοντας πολεμικά πλοία κοντά στα ιαπωνικά ύδατα, ενισχύοντας τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και περιορίζοντας τις πολιτιστικές ανταλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των γιγάντιων πάντα από τον ζωολογικό κήπο Ουένο του Τόκιο, ένα σύμβολο της φιλίας μεταξύ των δύο πλευρών για την Κίνα.

Το Al Jazeera υπογραμμίζει ότι η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τηλεφώνων και άλλων συσκευών υψηλής τεχνολογίας.

Η διαφορά με το παρελθόν

Ο Αρνό Μπερτράν, αναλυτής Γεωπολιτικής που εξειδικεύεται στην Κίνα, μιλώντας στο AJ, σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή πολιτικής ξεκίνησε από τον δολοφονημένο πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε το 2014, ωστόσο η Τακαΐτσι προχώρησε παραπέρα, τοποθετούμενη για μια πιθανή σύγκρουση στην Ταϊβάν.

«Αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή σημαντική: η πολιτική δήλωση ότι η Ιαπωνία θεωρεί τον εαυτό της μέρος σε οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση στην Ταϊβάν, η οποία από την άποψη της Κίνας – και από την άποψη του διεθνούς δικαίου – είναι πολύ προκλητική, δεδομένου ότι η Ταϊβάν είναι κυρίαρχο έδαφος της Κίνας που στο παρελθόν ήταν αποικία της Ιαπωνίας», υποστήριξε ο συγκεκριμένος αναλυτής.

Οι αμυντικές προτεραιότητες της Ιαπωνίας έχουν επίσης αλλάξει, γράφει το AJ. Ενώ στο παρελθόν το Τόκιο εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στις απειλές από τη Ρωσία στον βορρά, τώρα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της κινεζικής στρατιωτικής δραστηριότητας στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

Πώς θα αντιδράσει η Κίνα; Το μελλοντικό δίλημμα για το Τόκιο

Το Πεκίνο δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει επισήμως στην τελευταία ανακοίνωση του Κοϊζούμι.

Το Al Jazeera σημειώνει ότι η Κίνα έχει ήδη λάβει οικονομικά μέτρα.

Πρόσφατα περιόρισε τις εξαγωγές προς 40 ιαπωνικές εταιρείες που, όπως δήλωσε, συμβάλλουν στην «επαναστρατιωτικοποίηση» της Ιαπωνίας.

Το υπουργείο Εμπορίου έβαλε 20 εταιρείες σε λίστα ελέγχου εξαγωγών και πρόσθεσε άλλες 20 σε λίστα παρακολούθησης.

Ο Μπερτράν τόνισε, στις δηλώσεις του στο AJ, τη σημασία που έχει η Ταϊβάν για την Κίνα.

«Η Ταϊβάν δεν είναι απλώς σημαντική για την Κίνα – είναι αυτό που οι Κινέζοι αξιωματούχοι αποκαλούν ‘πυρήνας των βασικών συμφερόντων’».

«Είναι το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει πραγματική συναίνεση σε ολόκληρη την κινεζική κοινωνία, την κυβέρνηση και τον στρατό», είπε.

Η οικονομική αλληλεξάρτηση περιπλέκει επίσης τα πράγματα.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας από το 2005.

Το διμερές εμπόριο έφτασε τα 322 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών της Ιαπωνίας αφορά την Κίνα.

Η Ιαπωνία έχει σημαντικό εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, με τις εισαγωγές να υπερβαίνουν τις εξαγωγές σε αξία κατά περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Ιαπωνία δεν μπορεί ταυτόχρονα να εξοπλιστεί εναντίον της Κίνας και να διατηρήσει τις οικονομικές σχέσεις από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία της. Σε κάποιο σημείο, το Τόκιο θα πρέπει να επιλέξει, και το Πεκίνο προσπαθεί να κάνει αυτή την επιλογή όσο το δυνατόν πιο προφανή», δήλωσε ο Μπερτράν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Δυναμικές γυναίκες: Γιατί θεωρούνται «απειλή»

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Πέμπτος χρόνος 25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
Οι τελευταίες εξελίξεις 25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
ΗΠΑ 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις

Σύνταξη
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 25.02.26

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα

Απάντηση στην Μαρία Καρυστιανού έδωσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα»

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά

Πλήγματα στο Μαξίμου από τις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και ενώ ο νυν πρωθυπουργός είχε την περιοδεία στον Έβρο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Champions League 25.02.26

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
Ελλάδα 25.02.26

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Σώμα ίσον καμβάς 25.02.26

Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, οι καλεσμένοι στο Met Gala 2026 θα γιορτάσουν το «Costume Art», την ανοιξιάτικη έκθεση στο Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας για φέτος είναι «Η μόδα είναι τέχνη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο