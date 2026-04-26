Τζένιφερ Λόπεζ σε ελεύθερη πτώση – «Κατήφορος – Το μεγαλύτερο φιάσκο της J.Lo εδώ και 20 χρόνια»
The Good Life 26 Απριλίου 2026

Τζένιφερ Λόπεζ σε ελεύθερη πτώση – «Κατήφορος – Το μεγαλύτερο φιάσκο της J.Lo εδώ και 20 χρόνια»

Από το κακό στο χειρότερο η καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ καθώς η τελευταία της ταινία είναι το μεγαλύτερο οικονονικό ναυάγιο της εδώ και χρόνια

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι αντιμέτωπη με (ακόμη) ένα καταστροφικό ορόσημο στην καριέρα της. Η νέα της ταινία, το φιλόδοξο μιούζικαλ Το Φιλί Της Γυναίκας Αράχνης αποδείχθηκε ένα απόλυτο φιάσκο στη Βρετανία καταγράφοντας απογοητευτικές επιδόσεις στο βρετανικό box office.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή κόστισε περίπου 22 εκατομμύρια λίρες, οι εισπράξεις στην πρεμιέρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν μόλις στις 6.856 λίρες. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, αντιστοιχεί σε πωλήσεις μόλις 700 κουτιών ποπ κορν σε ολόκληρη τη χώρα, μια στατιστική που προκαλεί σοκ για μια παραγωγή τέτοιου βεληνεκούς.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μπιλ Κόντον, αποτελεί μια σύγχρονη μεταφορά του βραβευμένου με Τόνι μιούζικαλ και του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μανουέλ Πουίγκ με την ίδια να λέει πως πρόκειται για «ένα project ζωής».

Το εισπρακτικό ναυάγιο στη Βρετανία έφερε την ταινία των 22 εκατομμυρίων λιρών να κερδίζει μόλις 49 λίρες ανά κινηματογραφική αίθουσα

Αν και η ταινία προβλήθηκε σε περισσότερους από 140 κινηματογράφους, ο μέσος όρος εισπράξεων ανά αίθουσα δεν ξεπέρασε τις 49 λίρες, καθιστώντας το ντεμπούτο αυτό ένα από τα πιο αδύναμα στην ιστορία για ταινία με πρωταγωνίστρια πρώτης γραμμής.

Το οξυμωρό της υπόθεσης παραμένει η θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι κριτικοί στο έργο κατά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Σάντανς το 2025.

Τότε, πολλοί έκαναν λόγο ακόμη και για πιθανές υποψηφιότητες για Όσκαρ, όμως η πορεία στις αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών και τώρα της Βρετανίας διέψευσε κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη.

Η Λόπεζ, η οποία συμμετείχε και στην παραγωγή μαζί με τους Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, είχε χαρακτηρίσει την ταινία ως το έργο της ζωής της, δηλώνοντας πως πάντα ονειρευόταν να συμμετάσχει σε ένα κλασικό κινηματογραφικό μιούζικαλ.

Δράμα πίσω από τις κάμερες

Η περίοδος των γυρισμάτων συνέπεσε με μια εξαιρετικά δύσκολη φάση στην προσωπική ζωή της σταρ, καθώς οριστικοποιούσε το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ.

Η ίδια έχει παραδεχθεί σε συνεντεύξεις της πως η εργασία στο πλατό ήταν το καταφύγιό της, ενώ η κατάσταση στο σπίτι ήταν τεταμένη.

Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, την ίδια περίοδο που η ταινία ξεκινούσε το ταξίδι της στα φεστιβάλ.

Πρώτο θέμα στα κουτσομπολιά, τελευταία στις εισπράξεις. «Όταν η προσωπική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από το έργο σου, τότε η καριέρα σου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση»

Παρά τις πρόσφατες εμπορικές αποτυχίες, όπως και η ταινία Ασταμάτητη του 2024, η Λόπεζ δηλώνει πως δεν πτοείται.

«Περίμενα όλη μου τη ζωή για ένα μεγάλο μιούζικαλ και τελικά το έκανα· ήταν περισσότερα από όσα ήλπιζα, παρά την τύχη του στις αίθουσες» είπε.

Το παράδοξο της Λατίνας σταρ

Πρώτο θέμα στα κουτσομπολιά, τελευταία στις εισπράξεις. «Η πτώση ενός ειδώλου δεν συμβαίνει ποτέ ξαφνικά· για την Τζένιφερ Λόπεζ, το άλλοτε χρυσό κορίτσι του Χόλιγουντ, η διαδρομή από τις θριαμβευτικές πρεμιέρες στις άδειες αίθουσες μοιάζει πλέον με έναν ασταμάτητο κατήφορο δίχως τέλος έγραφε η Page Six τον Οκτώβριο του 2025.

«Παρά τις δακρύβρεχτες εμφανίσεις στα φεστιβάλ και την εξαντλητική προώθηση στα μέσα ενημέρωσης, η σκληρή αλήθεια παραμένει: το όνομα της Λόπεζ δεν αποτελεί πλέον εγγύηση για την επιτυχία, αλλά ίσως το ακριβώς αντίθετο» συνεχίζει το άρθρο που παραθέτει μια σειρά από καλλιτεχνικά και οικονομικά ναυάγια

Η εποχή που το όνομα Λόπεζ πουλούσε εισιτήρια από μόνο του φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτί

Η πρόσφατη παταγώδης αποτυχία της ταινίας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ατυχές γεγονός, αλλά το τελευταίο κεφάλαιο σε μια μακρά σειρά από απογοητεύσεις για την 56χρονη σταρ.

Από το 2019 και μετά, η Λόπεζ «φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε έναν κύκλο αποτυχιών που αφορά κάθε πτυχή της καριέρας της: από τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία μέχρι τις ζωντανές εμφανίσεις. Η βιομηχανία του θεάματος παρακολουθεί με αμηχανία μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του πλανήτη να παλεύει να γεμίσει έστω και μια μικρή γωνιά των ταμείων».

Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης, μια παραγωγή που κόστισε 30 εκατομμύρια δολάρια (συν επιπλέον εκατομμύρια για το μάρκετινγκ), δεν είχε καλύτερη τύχη στο box office των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι η Λόπεζ  περιόδευσε σε κάθε πιθανή εκπομπή και podcast για να προωθήσει το ρόλο της ως Ίνγκριντ Λούνα, η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε παγωμένη.

Μόνιμη κρίση

«Η κρίση στην καριέρα της Lopez έγινε εμφανής ήδη από το 2024, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει ολόκληρη την περιοδεία της This Is Me… Live. Αν και η επίσημη δικαιολογία ήταν η ανάγκη να περάσει χρόνο με την οικογένειά της, οι αναφορές για εξαιρετικά χαμηλή προπώληση εισιτηρίων οργίαζαν» συνεχίζει η Page Six.

«Την ίδια χρονιά, η συμμετοχή της στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Atlas του Netflix συνοδεύτηκε από καταστροφικές κριτικές, συγκεντρώνοντας το πενιχρό 18% στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, ενώ το αθλητικό δράμα Unstoppable πέρασε σχεδόν απαρατήρητο από το ευρύ κοινό.

Aπό το 2019 και μετά, η Λόπεζ «φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε έναν κύκλο αποτυχιών που αφορά κάθε πτυχή της καριέρας της: από τον κινηματογράφο και τη δισκογραφία μέχρι τις ζωντανές εμφανίσεις

Οι τίτλοι των ειδήσεων μονοπωλούνται από τον χωρισμό της με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ και το δεύτερο διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ.

Είκοσι χρόνια μετά τις επιτυχίες των Wedding Planner και Maid in Manhattan, η Λόπεζ κινδυνεύει να μείνει στη μνήμη του κοινού όχι ως η αγαπημένη σταρ των rom-coms, αλλά ως η πρωταγωνίστρια μιας ατέλειωτης σειράς από κακές ταινίες.

Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
