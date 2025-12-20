magazin
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
«Είμαι αλεξικέραυνο» – Η Τζένιφερ Λόπεζ νιώθει αφόρητα παρεξηγημένη
Fizz 20 Δεκεμβρίου 2025 | 12:30

«Είμαι αλεξικέραυνο» – Η Τζένιφερ Λόπεζ νιώθει αφόρητα παρεξηγημένη

Η Τζένιφερ Λόπεζ εξομολογείται σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times πως το κοινό δεν την καταλαβαίνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στους Los Angeles Times , η 56χρονη Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για την προσωπική της ζωή, την επαγγελματική της πορεία και συχνά ακύρωση και το ρόλο της ως μητέρα. Στη συνέντευξή της η Λατίνα σταρ εξομολογήθηκε και το επόμενο μεγάλο στόχο της.

Η Λόπεζ θέλει να περάσει πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτιδα και δηλώνει πως, μετά από δεκαετίες μπροστά από τον προβολέα, είναι έτοιμη να «σπάσει τα δεσμά των στερεοτύπων που προσπαθούν να περιορίσουν το καλλιτεχνικό της εύρος».

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι πλέον διατεθειμένη να ακούει τη λέξη «όχι», καθώς προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα της στην κινηματογραφική βιομηχανία και τη συγγραφή νέων βιβλίων.

Ανάμεσα στις πρόβες για το φαντασμαγορικό της σόου στο Λας Βέγκας, η Λόπεζ μίλησε για την ανάγκη της να παραμείνει πιστή στον εαυτό της, κλείνοντας τα αυτιά της στην αρνητική κριτική που συχνά την περιβάλλει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L.A. Times Entertainment (@latimes_entertainment)

«Όλοι προσπαθούν πάντα να σου πουν ότι μπορείς να κάνεις μόνο αυτό ή μόνο εκείνο», λέει η Λόπεζ για τις ετικέτες που «παγιδεύουν» τη δημιουργικότητα. «Εγώ θέλω να σκηνοθετήσω. Θέλω να γράψω περισσότερα βιβλία. Και δεν νιώθω ποτέ ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου πει: «Όχι, δεν μπορείς»».

Αυτή η ανάγκη για δημιουργική απελευθέρωση πηγάζει από μια βαθιά εσωτερική βεβαιότητα που την ακολουθεί από το ξεκίνημά της.

«Ακόμα και όταν ήμουν πολύ νέα, έλεγα πάντα: «Ξέρω ποια είμαι. Είμαι καλός άνθρωπος. Ξέρω τι κάνω. Ο κόσμος δεν θα με προσλάμβανε αν δεν ήμουν καλή σε αυτό που κάνω»», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την τεράστια επιτυχία της, η Λόπεζ νιώθει συχνά ότι η ουσία και η αλήθεια της εξακολουθεί να είναι κρυμμένη από το κοινό, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «αλεξικέραυνο για όμορφα πράγματα αλλά και για πολλή αρνητικότητα».

«Είναι δύσκολο γιατί λες στον εαυτό σου: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν με πιάνουν. Δεν με βλέπουν. Δεν με καταλαβαίνουν». Και μετά, ξαφνικά, σε καταλαβαίνουν. Και μετά πάλι όχι» εξομολογήθηκε η Λόπεζ.

Στην προσπάθεια της να διαχειριστεί αυτή την αμφίσημη διάθεση του κοινού απέναντι της η Λόπεζ επιστρέφει στις ρίζες. «Έπρεπε να κλείνω τον θόρυβο για να μπορώ να ακουμπάω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι τη νύχτα και να λέω: «Τα πήγα καλά σήμερα. Ήμουν καλός άνθρωπος. Ήμουν ευγενική με τους ανθρώπους. Δούλεψα πολύ σκληρά. Είμαι καλή μαμά». Αυτό με βοηθούσε πάντα να προχωράω», δήλωσε με έμφαση.

Η πρώτη της επαφή με τη σκηνοθεσία έγινε το 2018, όταν ανέλαβε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι Limitless, στο οποίο πρωταγωνίστησε η τότε δεκάχρονη κόρη της, Έμι Μαριμπέλ Μουνίς.

Η Λόπεζ θυμάται εκείνη την εμπειρία με μεγάλη συγκίνηση, λέγοντας πως η περηφάνια για την κόρη της την έκανε σχεδόν να ξεχάσει ότι έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Το μήνυμα της ταινίας για τη γυναικεία ενδυνάμωση και τις «δεύτερες ευκαιρίες» στη ζωή ήταν κάτι που τις έφερε ακόμα πιο κοντά.

«Ήταν τόσο καταπληκτική και ήμουν τόσο περήφανη. Ξέχασα ότι σκηνοθετούσα το πρώτο μου βίντεο, όλα είχαν να κάνουν με εκείνη», θυμάται η Λόπεζ για τη συνεργασία τους που εξελίχθηκε σε μια εμπειρία βαθιάς σύνδεσης.

«Όταν βλέπεις το βίντεο, είναι τόσο ενδυναμωτικό, όχι μόνο να βλέπεις εκείνη να το κάνει αυτό, αλλά για όλες τις γυναίκες. Μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι να μην έχεις όρια, για το να έχεις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Είναι ένα όμορφο μήνυμα και ήταν υπέροχο που το μοιράστηκα μαζί της. Δεθήκαμε πραγματικά», συμπλήρωσε.

@people #JenniferLopez had the best plus one at the opening night of #Othello on #Broadway — her 17-year-old child #EmmeMuniz! #JLo #CelebrityParents #RedCarpet ♬ original sound – ‍r7ptor

Η 17χρονη πλέον Έμι, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως μη δυαδικό άτομο, έχει μοιραστεί τη σκηνή με τη διάσημη μητέρα της σε μεγάλες περιοδείες και στο ημίχρονο του Σούπερ Μπόουλ το 2020.

Η Τζένιφερ Λόπεζ προετοιμάζεται τώρα για τη σειρά εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας σε μια παραγωγή που η ίδια ορίζει ως μια γιορτή ευτυχίας. Οι δώδεκα εμφανίσεις με τίτλο Up All Night Live ξεκινούν στις 30 Δεκεμβρίου με την ίδια να δηλώνει πως το σόου έχει ως στόχο τη χαρά και τη διασκέδαση, θέλοντας να αφήσει πίσω της τις προσωπικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου διαζυγίου της από τον Μπεν Άφλεκ.

@jlo♬ original sound – Gabs🥇

«Πιστεύω ειλικρινά ότι το σόου έχει να κάνει με το να είσαι ευτυχισμένος, να έχεις χαρά και να διασκεδάζεις», εξήγησε σε πρόσφατο βίντεο από τις πρόβες.

Μετά από μια χρονιά έντονων προσωπικών αλλαγών και του διαζυγίου της από τον Μπεν Άφλεκ, η Λόπεζ φαίνεται να ανακτά τον δυναμισμό της μέσα από τους στίχους και τη στάση ζωής της.

«Είναι κάπως έτσι: «Όχι, δεν θέλω αυτό ή εκείνο. Η αγάπη μου δεν κοστίζει τίποτα. Είμαι γυναίκα. Δεν είμαι η μαμά σου. Πετάω τα Louis Vuitton μου. Δεν σε θέλω στο σπίτι μου αν πρόκειται να είσαι μαλάκας». Απλώς θέλω να διασκεδάσω», κατέληξε, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής που ξεκινά για εκείνη.

@jlo See you THIS MONTH for The JLo Show in Vegas! Which song do you want me to PLAY ▶!? #UpAllNight #LasVegas #fyp ♬ original sound – JLO

Παρά τις πρόσφατες εισπρακτικές αποτυχίες ορισμένων ταινιών της, όπως το Unstoppable, η Λόπεζ συνεχίζει ακάθεκτη με νέα πρότζεκτ για το Netflix, όπως η ρομαντική κομεντί Office Romance και το θρίλερ The Last Mrs. Parrish.

Με μια καριέρα που ξεκίνησε το 1991 ως χορεύτρια και εκτοξεύτηκε με την ταινία Σελένα το 1997, η JLo επιμένει να επαναπροσδιορίζεται.

@jlo We’re already halfway through UP ALL NIGHT #JLoLiveIn2025 ✨ What’s your favorite moment from the summer so far!? 🎥 @cole.dab ♬ original sound – JLO

