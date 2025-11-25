Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.
Love Don’t Cost a Thing είχε τραγουδήσει το 2001 στο δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο JLo – έστω κι αν στην πορεία η αγάπη της κόστισε την ψυχική της ηρεμία. Ωστόσο οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπεζ κοστίζουν και μάλιστα πολλά λεφτά.
Η 56χρονη pop star, που ακόμα βλέπει τον Τύπο να ασχολείται μαζί της εξαιτίας του διαζυγίου τους με τον Μπεν Άφλεκ, έκανε ένα ταξίδι αστραπή στην Ινδία πριν από λίγες ημέρες και είχε δύο εκατομμύρια λόγους για να είναι χαρούμενη. Με λίγα λόγια, τόσο είναι το ποσό που πληρώθηκε για να εμφανιστεί στη δεξίωση γάμου ενός ζευγαριού και να ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αυτή η mini – συναυλία της δεν έγινε γνωστό πόσο κράτησε, ωστόσο σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η Τζένιφερ Λόπεζ πρόλαβε να αλλάξει τρία κοστούμια στη σκηνή, Μάλιστα στο τέλος της βραδιάς έκανε πρόποση με το ευτυχισμένο ζευγάρι, λέγοντας «ελπίζω αυτές οι οικογένειες να μείνουν ενωμένες αυτή την υπέροχη μέρα. Ο Θεός να τους ευλογεί».
Τα 2 εκατ. δολάρια που πήρε μοιάζουν -και είναι- πολλά λεφτά, αλλά αν δει κάποιος το backround του ζευγαριού θα καταλάβει ότι η απώλειά τους δεν επηρέασε ιδιαίτερα τον τραπεζικό τους λογαριασμό.
Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM
— John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025
Η Νέτρα είναι κόρη του Μαντένα Ράμα Ράτζου, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ινδία. Ενώ ο Γκαντιράτζου είναι ιδρυτής του app Superorder, καταφέρνοντας να κερδίσει πέτσι μια θέση στη λίστα 30 Under 30 του Forbes.
Για την ιστορία, το γλέντι του γάμου κράτησε τέσσερις ημέρες, στη λίστα των καλεσμένων ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα του Μπόλιγουντ, ενώ ανάμεσα στους guest μουσικούς ήταν και ο Tiesto.
- O μεγάλος γρίφος της Κρητιδικής: Πώς επέζησαν τα πτηνά όταν εξαφανίστηκαν οι πρόγονοί τους οι δεινόσαυροι;
- Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών» – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου»
- Νίκος Κρανιδιώτης: Η κρίσιμη αντινομία και η διαφορετική οπτική γωνία στο Κυπριακό
- Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
- Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
- Ανδρουλάκης στην ΚΕΔΕ: Δεν θέλουμε Αυτοδιοίκηση «μακρύ χέρι» του Μαξίμου, αλλά να έχει τους πόρους για υπηρεσίες στον πολίτη
- Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
- Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις