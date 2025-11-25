Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Love Don’t Cost a Thing είχε τραγουδήσει το 2001 στο δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο JLo – έστω κι αν στην πορεία η αγάπη της κόστισε την ψυχική της ηρεμία. Ωστόσο οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπεζ κοστίζουν και μάλιστα πολλά λεφτά.

Η 56χρονη pop star, που ακόμα βλέπει τον Τύπο να ασχολείται μαζί της εξαιτίας του διαζυγίου τους με τον Μπεν Άφλεκ, έκανε ένα ταξίδι αστραπή στην Ινδία πριν από λίγες ημέρες και είχε δύο εκατομμύρια λόγους για να είναι χαρούμενη. Με λίγα λόγια, τόσο είναι το ποσό που πληρώθηκε για να εμφανιστεί στη δεξίωση γάμου ενός ζευγαριού και να ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Edgardo Luis Rivera (@divoandthecity)

Αυτή η mini – συναυλία της δεν έγινε γνωστό πόσο κράτησε, ωστόσο σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η Τζένιφερ Λόπεζ πρόλαβε να αλλάξει τρία κοστούμια στη σκηνή, Μάλιστα στο τέλος της βραδιάς έκανε πρόποση με το ευτυχισμένο ζευγάρι, λέγοντας «ελπίζω αυτές οι οικογένειες να μείνουν ενωμένες αυτή την υπέροχη μέρα. Ο Θεός να τους ευλογεί».

Τα 2 εκατ. δολάρια που πήρε μοιάζουν -και είναι- πολλά λεφτά, αλλά αν δει κάποιος το backround του ζευγαριού θα καταλάβει ότι η απώλειά τους δεν επηρέασε ιδιαίτερα τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Η Νέτρα είναι κόρη του Μαντένα Ράμα Ράτζου, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ινδία. Ενώ ο Γκαντιράτζου είναι ιδρυτής του app Superorder, καταφέρνοντας να κερδίσει πέτσι μια θέση στη λίστα 30 Under 30 του Forbes.

Για την ιστορία, το γλέντι του γάμου κράτησε τέσσερις ημέρες, στη λίστα των καλεσμένων ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα του Μπόλιγουντ, ενώ ανάμεσα στους guest μουσικούς ήταν και ο Tiesto.